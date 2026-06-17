Cảnh báo 4 kiểu uống nước "tiếp tay" cho đột quỵ, phá hủy mạch máu

Có một sự thật là, uống nước lọc mà uống sai cách thì cũng hại mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ!

Nhiều người vẫn đinh ninh rằng cứ chăm chỉ uống nước là cơ thể sẽ tự động khỏe mạnh và thải độc tốt. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc cứu sống tế bào và tàn phá mạch máu đôi khi chỉ cách nhau ở một ngụm nước sai cách. Các chuyên gia cảnh báo, thói quen uống nước sai thời điểm, sai liều lượng và sai nhiệt độ ở các mốc thời gian trong ngày có thể biến dòng nước thanh lọc thành tác nhân gây áp lực khủng khiếp lên thành mạch, dẫn đến nguy cơ hình thành cục máu đông và kích hoạt các cơn đột quỵ nguy hiểm.

Nếu bạn đang duy trì một trong bốn thói quen uống nước dưới đây, bạn cần thay đổi ngay lập tức:

1. Uống nước muối loãng vào sáng sớm khi bụng rỗng

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Nhiều người có thói quen hòa tan muối vào cốc nước ấm ngay khi thức dậy với lầm tưởng giúp làm sạch ruột. Tuy nhiên, sau một đêm dài cơ thể mất nước qua hơi thở và mồ hôi, máu đang ở trạng thái cô đặc. Ngay khi nồng độ ion natri cao đi vào, áp suất thẩm thấu của huyết tương sẽ tăng vọt, buộc cơ thể phải hút nước từ các mô xung quanh vào mạch máu để pha loãng. Việc này làm thể tích máu tăng lên đột ngột, khiến huyết áp tăng vọt và thử nghiệm trực tiếp độ bền của các mạch máu não vốn đang mỏng manh.

Bạn cần loại bỏ hoàn toàn muối, mật ong hay đường ra khỏi ly nước đầu tiên trong ngày. Hãy chuẩn bị một cốc nước lọc đun sôi để ấm khoảng 45 độ C. Ngồi thoải mái sau đó nhấp từng ngụm nhỏ từ tốn trong vòng 2 đến 3 phút để nước thấm dần vào mạch máu, làm loãng máu một cách an toàn mà không gây áp lực lên huyết áp.

2. Uống nước đá lạnh ngay sau khi vừa đi nắng hoặc vận động mạnh

Vào thời điểm ngay sau khi tập thể dục hoặc di chuyển dưới trời nắng, cơ thể đang tiết nhiều mồ hôi, các mạch máu toàn thân đang giãn nở để tỏa nhiệt. Việc đột ngột uống một cốc nước đá/nước lạnh giá sẽ làm các mạch máu ở hầu họng và thực quản co thắt lại một cách đột ngột do kích thích lạnh. Sự co mạch cục bộ này ngay lập tức làm tăng huyết áp hệ thống, kích thích dây thần kinh phế vị khiến nhịp tim dao động thất thường, cực kỳ nguy hiểm cho những người có thành mạch yếu hoặc có sẵn mảng bám xơ vữa

Lúc này, bạn cần ngồi nghỉ ngơi từ 10 đến 15 phút để nhịp tim và nhiệt độ cơ thể ổn định trở lại. Sau đó, hãy bổ sung nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước mát vừa phải, uống từng ngụm nhỏ, ngậm lại ở khoang miệng vài giây trước khi nuốt để cơ thể thích nghi với nhiệt độ của nước.

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3. Uống nhiều nước ngay sau bữa ăn no

Vào thời điểm sau bữa trưa hoặc bữa tối, cơ thể cần tập trung một lượng máu lớn đổ dồn về dạ dày và hệ tiêu hóa để co bóp, chuyển hóa thức ăn. Nếu bạn uống quá nhiều nước lúc này, thể tích dạ dày bị giãn căng, đồng thời lượng nước ùa vào máu làm tăng thể tích tuần hoàn đột ngột trong khi tim đang phải làm việc nặng hơn để điều tiết máu. Sự quá tải kép này khiến huyết áp tăng nhanh, làm giảm lưu lượng máu lên não và gián tiếp làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu não.

Các chuyên gia khuyên nên hình thành thói quen uống nước trước bữa ăn khoảng 30 phút để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Trong và ngay sau bữa ăn no, nếu cảm thấy khát, bạn chỉ nên nhấp một đến hai ngụm nước ấm nhỏ để tráng miệng. Hãy đợi ít nhất 30 đến 45 phút sau khi ăn xong, khi dạ dày đã vơi bớt áp lực, mới bắt đầu bổ sung nước bình thường trở lại.

4. Uống dồn dập một lượng nước lớn trước khi đi ngủ

Sợ máu đặc vào ban đêm nên nhiều người cố uống thật nhiều nước trước khi lên giường. Sai lầm này khiến hệ tuần hoàn bị quá tải trong trạng thái cơ thể cần nghỉ ngơi, làm tăng áp lực căng thẳng lên tim và hệ thống mạch máu toàn thân. Uống một lượng nước lớn cùng lúc cũng kích thích bàng quang liên tục, gây tiểu đêm và làm gián đoạn giấc ngủ sâu, từ đó gián tiếp làm tăng huyết áp vào sáng hôm sau và đẩy cao nguy cơ đột quỵ ở những người có bệnh lý nền.

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Cách làm đúng là khoảng 40 phút trước khi đi ngủ, bạn chỉ nên uống từ 150ml đến 200ml nước ấm. Thay vì uống một hơi hết sạch, hãy chia nhỏ lượng nước này thành vài ngụm nhỏ để làm ẩm cổ họng và thấm từ từ vào cơ thể. Việc này vừa đủ để giữ độ loãng cho máu vào rạng sáng, bảo vệ thành mạch mà không gây tích tụ nước ở bàng quang dẫn đến mất ngủ.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Good Morning Health, ETtoday