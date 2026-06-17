Cảnh báo 3 ĐIỀU bất thường có thể liên quan đến ung thư gan mà nhiều người Việt chủ quan bỏ qua

Đây là những dấu hiệu và nhiều thói quen sinh hoạt phổ biến lại đang làm gia tăng nguy cơ tổn thương gan theo thời gian.

Gan được xem như "nhà máy lọc" quan của cơ thể khi đảm nhiệm hàng loạt chức năng quan trọng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, đào thải độc tố, dự trữ năng lượng và tổng hợp nhiều loại protein cần thiết. Dù hoạt động không ngừng nghỉ, lá gan lại là cơ quan rất ít khi lên tiếng. Chính vì vậy, nhiều bệnh lý về gan, đặc biệt là ung thư gan, thường diễn tiến âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Gan là cơ quan cực kỳ quan trọng của cơ thể

Các chuyên gia cho biết, nếu chú ý quan sát, cơ thể vẫn phát ra nhiều tín hiệu bất thường từ rất sớm. Bên cạnh đó, những thói quen sinh hoạt tưởng như vô hại lại có thể âm thầm làm tổn thương lá gan mỗi ngày.

Rối loạn tiêu hóa kéo dài

Một trong những biểu hiện thường gặp nhất ở những người có vấn đề về gan là sự thay đổi bất thường trong hệ tiêu hóa. Nhiều người đột nhiên cảm thấy chán ăn, ăn không còn ngon miệng như trước hoặc thường xuyên bị đầy hơi sau bữa ăn dù khẩu phần không thay đổi.

Không ít trường hợp xuất hiện cảm giác buồn nôn, khó chịu ở vùng bụng trên hoặc đặc biệt sợ các món ăn nhiều dầu mỡ. Những triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh dạ dày, rối loạn tiêu hóa hoặc áp lực công việc kéo dài.

Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng khi chức năng gan suy giảm, quá trình sản xuất và bài tiết dịch mật cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến khả năng tiêu hóa chất béo kém hơn. Nếu các biểu hiện trên kéo dài trong nhiều tuần mà không rõ nguyên nhân, người bệnh nên chủ động đi kiểm tra sức khỏe thay vì tự ý dùng thuốc điều trị đường tiêu hóa.

Mệt mỏi dai dẳng dù đã nghỉ ngơi đầy đủ

Cảm giác kiệt sức kéo dài là một trong những tín hiệu phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ. Khác với mệt mỏi sau lao động hoặc thiếu ngủ, sự mệt mỏi liên quan đến bệnh gan thường xuất hiện liên tục và không cải thiện đáng kể ngay cả khi người bệnh đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Dù đã nghỉ ngơi đủ nhưng tình trạng mệt mỏi, kiệt sức vẫn diễn ra

Nhiều người mô tả cảm giác cơ thể luôn thiếu năng lượng, khó tập trung làm việc, giảm hiệu suất lao động và thường xuyên buồn ngủ vào ban ngày. Tình trạng này xuất hiện do chức năng chuyển hóa và giải độc của gan bị suy giảm, khiến cơ thể tích tụ nhiều chất chuyển hóa có hại hơn bình thường.

Các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ, đặc biệt nếu đi kèm với sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc cảm giác suy nhược kéo dài.

Những thay đổi trên da và mắt

Khi tổn thương gan tiến triển nặng hơn, các biểu hiện bên ngoài cơ thể có thể xuất hiện rõ ràng hơn. Trong đó, vàng da và vàng mắt là dấu hiệu điển hình mà nhiều người biết đến.

Tình trạng này xảy ra khi bilirubin, một sắc tố màu vàng được gan xử lý, tích tụ trong máu do chức năng gan suy giảm. Bên cạnh đó, một số người còn xuất hiện các mảng đỏ bất thường ở lòng bàn tay, đặc biệt tại vùng mô cái và mô út.

Ngoài ra, các mạch máu nhỏ giãn nở trên da tạo thành hình giống mạng nhện cũng được xem là dấu hiệu liên quan đến các bệnh lý về gan. Khi nhận thấy những thay đổi bất thường này, người bệnh cần đi khám sớm để được đánh giá chính xác nguyên nhân.

Những thói quen đang âm thầm "bào mòn" lá gan mỗi ngày

Theo các bác sĩ, bên cạnh yếu tố bệnh lý, lối sống thiếu khoa học là nguyên nhân khiến số ca mắc các bệnh về gan ngày càng gia tăng.

Đầu tiên là chế độ ăn uống mất cân bằng. Việc thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ, nước ngọt có đường hoặc các món chiên rán khiến gan phải hoạt động quá tải để xử lý chất béo. Về lâu dài, điều này có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và các biến chứng liên quan.

Một thói quen nguy hiểm khác là sử dụng thực phẩm bị nấm mốc. Nhiều người có thói quen cắt bỏ phần hỏng rồi tiếp tục ăn phần còn lại mà không biết độc tố nấm mốc có thể đã lan rộng bên trong thực phẩm. Một số loại độc tố được chứng minh có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư gan nếu tiếp xúc trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, thức khuya và thiếu ngủ cũng được xem là "kẻ thù" của lá gan. Ban đêm là thời điểm cơ thể thực hiện quá trình sửa chữa và tái tạo tế bào. Việc thường xuyên ngủ muộn khiến các cơ chế phục hồi tự nhiên bị gián đoạn, làm gia tăng nguy cơ tổn thương gan theo thời gian.

Ngoài ra, căng thẳng kéo dài, áp lực công việc và trạng thái cảm xúc tiêu cực liên tục cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên duy trì chế độ ăn cân đối, ngủ đủ giấc, tập luyện thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ để theo dõi chức năng gan.

Ung thư gan không phải là căn bệnh xuất hiện trong một sớm một chiều. Trong nhiều trường hợp, cơ thể đã gửi đi những tín hiệu cảnh báo từ rất sớm. Việc lắng nghe cơ thể, thay đổi lối sống và chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ có thể giúp phát hiện nguy cơ sớm hơn, từ đó bảo vệ lá gan trước khi quá muộn.

Tổng hợp (Bohe, Sohu)