"Yêu" lúc nào thăng hoa nhất? Đáp án tùy theo độ tuổi

Nhưng liệu có thời điểm hoàn hảo nào trong ngày để quan hệ tình dục nhằm đạt được khoái cảm tối đa không? Và liệu sở thích của bạn có thay đổi theo tuổi tác?

Dù không có một câu trả lời chung cho tất cả mọi người, một nghiên cứu cho thấy quan hệ tình dục với bạn tình thường diễn ra nhiều nhất vào đêm muộn, và đầu buổi tối được cho là khung giờ phổ biến thứ hai.

Giới tính cũng đóng vai trò quan trọng, khi nghiên cứu từ Lovehoney tiết lộ rằng nam giới thường có ham muốn cao hơn trong khoảng từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng, trong khi phụ nữ dễ cảm thấy hưng phấn hơn vào khoảng từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng.

Hormone và lối sống đều ảnh hưởng đến thời điểm chúng ta dễ “lên đỉnh” nhất. Vì vậy, dưới đây là một số thời điểm lý tưởng mà bạn có thể cân nhắc, dựa trên độ tuổi của mình.

Tuổi 20–30: Thức dậy và tỏa sáng

Trên thực tế, độ tuổi 20 là một trong những giai đoạn có ham muốn tình dục mạnh mẽ nhất trong cuộc đời.

Mike Kocsis, chuyên gia về sức khỏe hormone và là nhà sáng lập Balance My Hormones, chia sẻ với báo Anh Metro rằng hormone của bạn thường ở trạng thái “mạnh mẽ” nhất trong suốt độ tuổi 20 – cũng là lúc khả năng sinh sản của bạn đạt đỉnh.

“Bạn có ham muốn cao hơn, đặc biệt là quanh thời điểm rụng trứng, và bạn có nhiều năng lượng cũng như phản ứng cảm xúc mạnh mẽ hơn với sự thân mật,” Mike giải thích.

Về mặt sinh học, cơ thể bạn đang “bảo” bạn sinh con (dù bạn có muốn hay không), vì vậy bạn có thể thức dậy trong trạng thái hừng hực – khiến buổi sáng trở thành thời điểm lý tưởng để nhập cuộc.

Tuổi 20 cũng là giai đoạn lý tưởng cho “sự khám phá và tính tự phát”. Vì vậy, April Maria, chuyên gia tình dục học tại Hot Octopuss, cho rằng thời điểm tốt nhất cũng có thể là “bất cứ khi nào cảm hứng xuất hiện”.

Trên thực tế, độ tuổi 20 là một trong những giai đoạn có ham muốn tình dục mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. (Ảnh minh họa)

Tuổi 30–40: Lên lịch bằng Google Calendar

Hãy mở lịch chung ra, vì tuổi 30 là giai đoạn bạn nên đón nhận việc quan hệ tình dục theo lịch trình. Thời điểm tốt nhất là bất cứ lúc nào bạn có thời gian.

Trong suốt tuổi 20, bạn thường có thể sống khá tự phát, nhưng khi bước sang thập kỷ thứ ba, bạn có thể phải gánh thêm những trách nhiệm như con nhỏ hoặc công việc căng thẳng, buộc chuyện chăn gối cũng cần được lên kế hoạch.

Những thay đổi này cũng có thể làm tăng mức độ căng thẳng – điều không hề tốt cho hormone.

Như Mike giải thích, hormone căng thẳng có thể cản trở quá trình sản xuất hormone sinh dục, làm tăng prolactin (vốn “ức chế chức năng sinh sản”) và làm giảm dopamine – hay còn gọi là hormone khoái cảm.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu. Tuổi 30 cũng là giai đoạn diễn ra nhiều biến động hormone – và theo Mike, điều này thực sự có thể khiến đời sống tình dục của bạn “sâu sắc hơn và thỏa mãn về mặt cảm xúc hơn”.

“Sex có thể ít bị chi phối bởi những đợt hormone tăng vọt, mà được dẫn dắt nhiều hơn bởi sự tin tưởng, kết nối và sự gắn bó nhờ oxytocin,” Mike giải thích.

“Những dao động của estrogen và testosterone có thể khiến ham muốn khó đoán hơn, nhưng sự hiểu biết cơ thể tốt hơn và chiều sâu cảm xúc lại có thể mang đến nhiều sự thỏa mãn hơn.”

Tuổi 40–50: Yêu vào cuối tuần

Ở tuổi 40, bạn có thể nhận thấy thói quen của mình lại thay đổi. Con cái có thể đã lớn và trở thành thiếu niên – mở ra cơ hội cho sex buổi sáng – hoặc áp lực công việc có thể đã giảm nhờ kinh nghiệm tích lũy.

Vì vậy, giai đoạn “vàng” này đánh dấu sự trở lại của tính tự phát. Về thời điểm, sex buổi sáng “có thể quay trở lại — hoặc bạn có thể thấy cuối tuần, giờ nghỉ trưa, hay những khoảnh khắc ngẫu hứng, vụng trộm là phù hợp nhất,” theo April.

Tuy nhiên, về mặt hormone, khi phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, thường trong độ tuổi từ 45 đến 55, những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến mức độ hưng phấn.

Ham muốn có thể giảm, tình trạng khô âm đạo xuất hiện, và mức testosterone giảm mạnh khiến việc đạt cực khoái mất nhiều thời gian hơn. Nói cách khác, hãy quên đi những “cuộc yêu chớp nhoáng” của tuổi 20.

Dù vậy, điều này không hẳn là xấu, bởi sự suy giảm hormone có thể khiến bạn “nhạy cảm hơn với điều gì mang lại khoái cảm và điều gì thì không”.

Như Mike chia sẻ, điều này có thể khiến bạn “ít sẵn sàng chấp nhận những cuộc yêu không thỏa mãn, từ đó khuyến khích sự tự nhận thức tốt hơn và giao tiếp cởi mở hơn với bạn tình”.

Và vì thế, trong độ tuổi 40, việc tạo ra một không gian thân mật “có chủ đích, không áp lực” lại càng trở nên quan trọng.

Trong độ tuổi 40, việc tạo ra một không gian thân mật “có chủ đích, không áp lực” lại càng trở nên quan trọng. (Ảnh minh họa)

Tuổi 50–60: Sự hồi sinh của sex buổi sáng

Trong suốt độ tuổi 50, cả estrogen và testosterone đều có xu hướng suy giảm – nhưng điều đó không có nghĩa là đời sống tình dục của bạn cũng phải phai nhạt theo.

Giống như tuổi 40, giai đoạn này mang đến cơ hội để bạn chủ động hơn với sex – và như Mike nói, “oxytocin trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với sự thân mật”.

Vì vậy, sex ở tuổi 50 ít tập trung vào tần suất hơn mà thiên về sự cảm nhận, có thể bao gồm cả những hình thức thân mật không mang tính tình dục như “ôm ấp, trò chuyện và tiếp xúc da kề da”.

Về thời điểm, thập kỷ này rất lý tưởng để tận dụng sự thân mật vào buổi sáng hoặc giữa ngày, và tất cả xoay quanh việc nắm bắt khoảnh khắc mà năng lượng của bạn có khả năng đạt đỉnh.

Trong giai đoạn này, bạn có thể gặp phải những gián đoạn như rối loạn giấc ngủ, thay đổi thân nhiệt, khô âm đạo và tình trạng cương dương không ổn định – tất cả đều ảnh hưởng đến cả thời điểm lẫn ham muốn.

“Với một số người, việc khám phá sex vào buổi sáng hoặc giữa ngày, khi năng lượng cao hơn và cơ thể được nghỉ ngơi tốt hơn, có thể mang lại cảm giác dễ chịu và dễ tiếp cận hơn,” April nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng “lắng nghe cơ thể và điều gì phù hợp với bạn là điều vô cùng quan trọng”.

Tuổi 60+: Buổi chiều và buổi tối

Về mặt hormone, độ tuổi 60 mang đến một cơ hội vàng để ưu tiên khoái cảm. Con cái của bạn có thể đã trưởng thành và ra ở riêng, và khi bạn tiến gần đến tuổi nghỉ hưu, những lo lắng về công việc sẽ sớm chỉ còn là quá khứ.

Như Mike giải thích, ở tuổi 60 trở đi, bạn có thể thấy mình bước vào “một giai đoạn tình dục phong phú và có chủ đích hơn bao giờ hết”.

Việc giảm mức độ căng thẳng cũng có thể làm hạ cortisol – và khi hormone không còn dao động thất thường theo tháng, cơ thể bạn có thể “ngừng đung đưa giữa những đỉnh cao và đáy thấp”.

Điều này có thể dẫn việc hiểu rõ ham muốn của mình hơn, ngay cả khi ham muốn đó trầm lắng hơn so với trước đây.

Về cơ bản, cảm giác này giống như trở lại tuổi 20 – chỉ là có thêm vài nếp nhăn. Về mặt thể chất, cơ thể bạn phản ứng tốt hơn khi có nhiều thời gian và sự thư giãn, vì vậy April khuyên rằng buổi chiều và đầu buổi tối có thể là thời điểm thích hợp để khám phá sự thân mật.

Cô nói thêm rằng “chậm lại là chìa khóa”, đồng thời “hãy đón nhận những cách mới để khám phá khoái cảm”. Có gì quyến rũ hơn thế chứ?