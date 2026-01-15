Các nhà khoa học tìm ra cách “trẻ hóa” trứng cho IVF Cánh cửa mới cho phụ nữ mang thai sau tuổi 40

Với nhiều phụ nữ ngoài 40 tuổi, mong muốn làm mẹ thường va phải một rào cản lớn: chất lượng trứng suy giảm theo tuổi tác, khiến thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) kém hiệu quả, tỷ lệ sẩy thai cao và nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể gia tăng.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đang mở ra hy vọng hoàn toàn mới: Các nhà khoa học đã tìm ra cách "trẻ hóa" trứng người trong phòng thí nghiệm.

Phát hiện đột phá: Sửa lỗi cốt lõi khiến trứng "già" đi

Nhóm nghiên cứu thuộc Ovo Labs cho biết họ đã phát triển một kỹ thuật tiêm vi điểm (micro-injection) nhằm bổ sung một loại protein quan trọng có tên Shugoshin 1 trực tiếp vào trứng.

Protein này đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ nhiễm sắc thể khi trứng phân chia. Theo các nhà khoa học, khi phụ nữ lớn tuổi, lượng Shugoshin 1 trong trứng suy giảm, khiến nhiễm sắc thể dễ bị tách sai. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến: Trứng bất thường; Phôi không phát triển; Sẩy thai sớm; Các rối loạn di truyền như hội chứng Down.

Kết quả trong phòng thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ trứng lỗi giảm mạnh.

- Tỷ lệ trứng có lỗi nhiễm sắc thể giảm từ 53% xuống còn 29% sau khi được tiêm protein.

- Với trứng của phụ nữ trên 35 tuổi, tỷ lệ lỗi giảm từ 65% xuống 44%.

Những con số này cho thấy chất lượng trứng được cải thiện rõ rệt, đồng nghĩa với khả năng hình thành phôi khỏe mạnh cao hơn - yếu tố quyết định thành công của IVF.

Điều này có ý nghĩa thực tế là, "có thể giảm số chu kỳ IVF thất bại".

Theo các nhà khoa học đồng sáng lập Ovo Labs, nếu kỹ thuật này được ứng dụng lâm sàng, nó có thể:

- Giảm số chu kỳ IVF mà phụ nữ phải trải qua

- Giảm gánh nặng tâm lý, tài chính cho các cặp vợ chồng hiếm muộn

- Tăng cơ hội mang thai thành công cho phụ nữ sinh con muộn

Đây được xem là bước tiến lớn, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều phụ nữ trì hoãn sinh con vì học tập, sự nghiệp hoặc hoàn cảnh cá nhân.

"Nhìn chung, chúng ta có thể giảm gần một nửa số lượng trứng có nhiễm sắc thể [bất thường]. Đó là một cải tiến rất nổi bật", Melina Schuh, giám đốc Viện Khoa học Đa ngành Max Planck ở Đức, cho biết.

"Hầu hết phụ nữ ở độ tuổi đầu 40 đều có trứng, nhưng gần như tất cả các quả trứng đều có số nhiễm sắc thể không chính xác", Schuh, người đồng sáng lập Ovo Labs nói thêm. "Đây là động lực để muốn giải quyết vấn đề này".

Nhưng không phải "thuốc tiên" kéo dài khả năng sinh sản vô hạn

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh: phương pháp này không thể đảo ngược mãn kinh hay tạo ra trứng mới. Khi buồng trứng đã cạn kiệt trứng, kỹ thuật "trẻ hóa" sẽ không còn đối tượng để can thiệp.

Nói cách khác, đây là giải pháp cải thiện chất lượng trứng còn lại, chứ không phải kéo dài vô hạn tuổi sinh sản và vẫn phải chờ thử nghiệm lâm sàng.

Nghiên cứu đã được công bố tại British Fertility Conference, và nhóm tác giả hiện đang làm việc với các cơ quan quản lý để tiến tới thử nghiệm lâm sàng trên người trong thời gian tới.

Nếu được chứng minh an toàn và hiệu quả, kỹ thuật này có thể thay đổi cách y học sinh sản tiếp cận vấn đề sinh con muộn, đặc biệt với phụ nữ ngoài 40 tuổi - nhóm đối tượng vốn ít lựa chọn và chịu nhiều áp lực nhất.