Cô gái bị viêm tai ngoài, đầu đau như búa bổ vì 1 hành động thân mật của bạn trai

Một nữ cư dân mạng tại Đài Loan (Trung Quốc) mới đây chia sẻ câu chuyện “dở khóc dở cười” khi bị bạn trai hôn tai quá say mê, để nước bọt chảy sâu vào ống tai cô. Hậu quả là chỉ một ngày sau, cô phải nhập viện vì đau tai dữ dội và được chẩn đoán viêm ống tai ngoài do nhiễm vi khuẩn, suýt tiến triển thành viêm mô tế bào.

Theo chia sẻ trên diễn đàn Dcard, đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm hành động thân mật này. Do bạn trai quá nhập tâm, nước bọt không chỉ dừng lại bên ngoài mà còn chảy vào sâu trong tai. Sáng hôm sau, cô thức dậy với cảm giác đau nhức dữ dội, cơn đau lan từ tai lên đầu, kèm theo vùng tiếp giáp giữa tai và mặt đỏ, nóng và sưng rõ rệt.

Lo lắng, cô đi khám và được bác sĩ cảnh báo nếu không điều trị kịp thời, tình trạng viêm có thể lan rộng thành viêm mô tế bào, một dạng nhiễm trùng nguy hiểm của mô mềm. Cuối cùng, cô phải tiêm thuốc, uống kháng sinh và thuốc giảm đau liên tục trong 5 ngày mới hồi phục hoàn toàn.

Nguyên lý giống “tai người bơi”, nhưng nguyên nhân thì hiếm gặp

Bác sĩ tai mũi họng Trần Lượng Vũ, giám đốc một phòng khám chuyên khoa tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết trường hợp bị nhiễm trùng tai do “hôn tai” là khá hiếm, nhưng về mặt y học, cơ chế bệnh rất giống với tình trạng “tai người bơi”.

Theo bác sĩ, da ống tai ngoài vốn rất mỏng và dễ có những vết trầy xước li ti mà người bệnh không hề nhận ra. Trong khi đó, nước bọt của con người chứa rất nhiều vi khuẩn. Khi lượng dịch lớn lọt vào ống tai, khiến môi trường bên trong bị ẩm kéo dài, lớp bảo vệ tự nhiên có tính axit nhẹ của ống tai bị phá vỡ. Đây là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi và gây viêm nhiễm.

Nếu vi khuẩn tiếp tục xâm nhập sâu vào mô mềm xung quanh, tình trạng có thể tiến triển thành viêm mô tế bào, gây sưng đau lan rộng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân nếu không kiểm soát tốt.

Không chỉ nước bọt, môi trường ẩm đều là “kẻ thù” của tai

Bác sĩ Trần Lượng Vũ cho biết, viêm ống tai ngoài thường gặp ở những người thường xuyên để tai ẩm ướt. Ví dụ như sau khi bơi lội, đặc biệt là ở hồ bơi hoặc ao hồ không đảm bảo vệ sinh, nước bẩn có thể mang theo vi khuẩn xâm nhập vào tai. Ngoài ra, những người sống trong môi trường nóng ẩm, dễ ra mồ hôi, hoặc tập luyện thể thao nhưng không lau khô tai cũng có nguy cơ tương tự.

Một khi tai bị ẩm kéo dài, vi khuẩn và nấm sẽ có cơ hội phát triển nhanh chóng. Ban đầu chỉ là cảm giác ngứa, hơi đau, nhưng nếu chủ quan, viêm nhiễm có thể nặng dần, gây đau dữ dội, chảy dịch và sưng đỏ quanh tai.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu sau những tiếp xúc thân mật hoặc sau khi tai bị ướt mà xuất hiện các dấu hiệu như đau tai, nóng rát, sưng đỏ hoặc đau lan lên đầu, cần đi khám sớm để tránh biến chứng. Tai là cơ quan nhạy cảm, và đôi khi chỉ một chi tiết rất nhỏ cũng đủ gây ra hậu quả lớn nếu bị bỏ qua.

Nguồn và ảnh: ETToday