Quan hệ ít hay nhiều giúp cặp đôi sống lâu hơn? Biết những điều này giúp bạn điều chỉnh lại "chuyện ấy" theo độ tuổi

Trong đời sống tình yêu hay hôn nhân, quan hệ tình dục không chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tuổi thọ. Đặc biệt là ở mỗi độ tuổi, tần suất làm "chuyện ấy" không hề giống nhau. Vậy quan hệ ít hay nhiều thì giúp các cặp đôi sống lâu, sống khỏe hơn?

Những tác hại khi quá "bỏ bê" chuyện ấy

Theo bác sĩ Zheng Nina (Đài Loan, Trung Quốc), việc không duy trì quan hệ thường xuyên gây ra những hệ lụy tiêu cực cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Đối với nam giới, việc thiếu đi sự kích thích khiến tuyến tiền liệt kém tiết dịch, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và ung thư tiền liệt tuyến. Với phụ nữ, nhất là sau tuổi 40, sự thiếu hụt “chuyện ấy” khiến lưu lượng máu đến vùng chậu giảm đi, làm âm đạo khô hạn, niêm mạc mỏng dần và dễ bị vi khuẩn tấn công gây viêm nhiễm. Về tâm lý, sự xa cách này làm gia tăng hormone căng thẳng, dẫn đến trầm cảm và đẩy nhanh quá trình lão hóa của các cơ quan nội tạng.

Nguy cơ khi làm chuyện ấy quá nhiều

Ngược lại, việc sex quá nhiều trong thời gian ngắn khiến cơ thể bị vắt kiệt sức lực, hệ tim mạch và hô hấp phải làm việc quá tải mà không có thời gian phục hồi.

Ở nam giới, điều này dễ gây rối loạn chức năng cương dương và viêm nhiễm nam khoa do sung huyết kéo dài. Với phụ nữ, sự ma sát quá mức sẽ phá hủy môi trường sinh lý vùng kín, gây sưng tấy và viêm cổ tử cung.

Đặc biệt, thói quen làm “chuyện ấy” quá thô bạo hoặc sai tư thế ở tuổi trung niên có thể gây áp lực lớn lên xương khớp và tử cung, khiến cơ thể mệt mỏi, đau lưng và suy giảm khả năng miễn dịch.

Vậy quan hệ thế nào giúp cặp đôi kéo dài tuổi thọ?

Để việc quan hệ góp phần giúp sống lâu, tiêu chuẩn hàng đầu không phải là số lượng mà là sự phù hợp với "nhịp sinh học" của cơ thể. Bác sĩ Zheng Nina đưa ra một vài gợi ý như:

1. Điều chỉnh tần suất quan hệ khoa học theo độ tuổi.

Tần suất làm “chuyện ấy” cần được cá nhân hóa dựa trên độ tuổi để đảm bảo năng lượng được phục hồi đầy đủ. Bạn có thể tham khảo mốc thời gian sau để điều chỉnh:

- Độ tuổi 20: Nên duy trì khoảng 4 ngày 1 lần.

- Độ tuổi 30: Nên thực hiện khoảng 8 ngày 1 lần.

- Độ tuổi 40: Khoảng 16 ngày 1 lần là lý tưởng.

- Độ tuổi 50 trở lên: Duy trì từ 21 đến 30 ngày 1 lần.

Đương nhiên, có thể điều chỉnh dựa trên thể chất hoặc môi trường sống từng cặp đôi.

2. Lắng nghe cơ thể và bổ sung dinh dưỡng hợp lý

Tần suất trên chỉ mang tính tham khảo, quan trọng nhất vẫn là phản ứng thể chất sau mỗi lần thực hiện “chuyện ấy”. Nếu bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, ngủ ngon và công việc hôm sau không bị ảnh hưởng thì đó là tần suất phù hợp.

Chị em sau tuổi 40 nên chú trọng bổ sung các thực phẩm giàu sắt và dưỡng chất để nuôi dưỡng khí huyết, giúp cơ thể dẻo dai hơn. Việc duy trì đời sống tình dục lành mạnh, đúng liều lượng chính là bí quyết giúp bạn giữ được diện mạo trẻ trung và sống thọ hơn bên bạn đời.

3. Tôn trọng đối tác

Làm “chuyện ấy” giúp sống thọ khi nó thúc đẩy cơ thể tiết ra endorphin và dopamine - những hormone "hạnh phúc" giúp bảo vệ tim mạch và giảm huyết áp. Những điều này chỉ đạt được khi cặp đôi thực hiện điều độ và lắng nghe, tôn trọng nhau, không gượng ép.

Ngoài ra, cũng nên có màn dạo đầu kỹ lưỡng để tránh tổn thương niêm mạc. Một cuộc yêu chất lượng giúp rèn luyện cơ sàn chậu, hỗ trợ chức năng bàng quang và giữ cho hệ nội tiết ở trạng thái cân bằng, từ đó làm chậm quá trình mãn kinh ở nữ giới.

4. Chú ý một số việc trước và sau khi sex

Trước và sau khi quan hệ, cả nam và nữ đều nên vệ sinh vùng kín sạch sẽ và nhẹ nhàng. Đi tiểu sớm sau sex giúp giảm nguy cơ viêm đường tiết niệu. Cơ thể cần đủ nước và tránh rượu bia để không làm suy giảm thể lực.

Với nữ giới sau 40 tuổi, niêm mạc vùng kín mỏng và dễ tổn thương hơn. Vì vậy càng cần vệ sinh đúng cách và nghỉ ngơi đầy đủ để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Health GVM, Sohu