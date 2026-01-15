Ngộ độc Paracetamol do dùng thuốc quá liều

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa cấp cứu và điều trị thành công một trường hợp ngộ độc Paracetamol nặng do sử dụng thuốc quá liều kéo dài.

Bệnh nhân G.L.B.L. (86 tuổi), nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhiều và phù hai chân. Theo gia đình, người bệnh có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và tăng huyết áp. Trước đó khoảng một tuần, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, khó thở, đã được khám và kê đơn tại trạm y tế. Tuy nhiên, khi về nhà, người bệnh tự ý mua thêm thuốc Paracetamol 500mg và uống tới 12 viên mỗi ngày trong suốt 7 ngày liên tiếp, không có chỉ định của bác sĩ.

Tổng liều Paracetamol bệnh nhân sử dụng lên tới 42g, cao gấp nhiều lần ngưỡng an toàn. Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu suy gan cấp với men gan tăng cao, rối loạn đông máu, giảm albumin và tăng bilirubin máu. Người bệnh được chẩn đoán ngộ độc Paracetamol, suy gan cấp kèm đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị tích cực theo phác đồ xử trí ngộ độc Paracetamol của Bộ Y tế, bao gồm truyền thuốc giải độc đặc hiệu, huyết tương tươi đông lạnh, thuốc bảo vệ tế bào gan, đồng thời điều trị ổn định bệnh lý nền và theo dõi sát các chỉ số sinh hóa. Sau 7 ngày điều trị, tình trạng suy gan dần cải thiện, các chỉ số xét nghiệm trở về mức bình thường, sức khỏe người bệnh ổn định.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng Paracetamol liều cao hoặc dùng kéo dài nhiều ngày. Việc lạm dụng thuốc có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, dẫn đến suy gan cấp, hôn mê gan, thậm chí tử vong. Khi có biểu hiện sốt, đau, hoặc dấu hiệu bất thường trong quá trình dùng thuốc, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn sử dụng thuốc an toàn.