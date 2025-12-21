Các chuyên gia cho biết, khi khối u ác tính hình thành, nó không chỉ gây hại tại chỗ mà còn làm rối loạn hoạt động của toàn bộ cơ thể. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu này, đặc biệt là những cơn đau dai dẳng tại các vị trí tưởng chừng không liên quan, chính là chìa khóa để điều trị kịp thời và giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Khác với cơn đau cấp tính do chấn thương, đau do bệnh hiểm nghèo thường có tính chất bất thường và khó thuyên giảm. Không phải ung thư ở bộ phận nào cũng có cảm giác đau tại chỗ.

Dưới đây là 4 vị trí đau mà bạn tuyệt đối không được xem nhẹ theo cảnh báo từ các chuyên gia y tế:

1. Đau đầu dai dẳng và khác lạ

Đau đầu là triệu chứng phổ biến khi căng thẳng, nhưng nếu cơn đau lặp lại thường xuyên và dữ dội, đó có thể là dấu hiệu của u não hoặc ung thư phổi. Bác sĩ wang junling, Trưởng khoa Nội tổng quát thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Tây kết hợp tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), giải thích rằng u não thường gây ra những cơn đau nửa đầu dữ dội kèm theo hoa mắt, buồn nôn, và thay đổi tính cách.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, khối u ở phổi khi chèn ép tĩnh mạch chủ trên cũng tạo áp lực gây đau đầu vô cùng khó chịu, đi kèm với tức ngực và hụt hơi khi vận động. Nếu đau đầu kèm theo sốt nhẹ dai dẳng về chiều tối, bạn nên đi tầm soát ngay.

2. Đau răng bất thường

Ít ai ngờ rằng đau răng lại có thể liên quan đến các bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Bác sĩ zhou tao, Trưởng khoa Tim mạch tại Bệnh viện trực thuộc số 3 của Đại học Y phía Nam (Trung Quốc), cảnh báo về hiện tượng "đau răng do tim". Đây là triệu chứng của bệnh mạch vành hoặc nhồi máu cơ tim.

Cơn đau này thường xuất hiện đột ngột ở hàm dưới nhưng không tìm thấy bệnh lý về răng miệng. Điểm khác biệt lớn nhất là thuốc giảm đau thông thường hay liệu pháp nha khoa hoàn toàn không có tác dụng, nhưng cơn đau có thể thuyên giảm khi người bệnh nghỉ ngơi hoặc sử dụng nitroglycerin. Nếu đau răng đi kèm tức ngực hoặc đau lan sang vai và lưng, đây là tình trạng cấp cứu y tế.

3. Đau vai gáy khó hiểu

Đau vai thường bị nhầm lẫn với các bệnh cơ xương khớp, khiến nhiều người bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị ung thư. Bác sĩ chen qunshan từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết ung thư vú, tuyến tiền liệt và đặc biệt là ung thư phổi thường gây đau vai do khối u di căn hoặc chèn ép đám rối thần kinh cánh tay.

Thêm vào đó, đau vai gáy cũng là dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tụy. Do vị trí nằm sâu trong ổ bụng, khi khối u tụy phát triển, áp lực từ các mô xung quanh truyền đến vỏ não có thể gây ra cảm giác đau lan lên vai. Cơn đau này thường dai dẳng, lan xuống cánh tay và đi kèm sụt cân đột ngột.

Ảnh minh họa

4. Đau thắt lưng dữ dội về đêm

Mặc dù đau lưng thường do chấn thương hoặc thoái hóa, nhưng nếu cơn đau ngày càng trầm trọng và không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, đó có thể là tín hiệu của ung thư. Tiến sĩ janet l. abrahm (Mỹ) nhấn mạnh rằng có đến 25% bệnh nhân ung thư phổi gặp triệu chứng đau lưng.

Ngoài ra, đau thắt lưng còn liên quan đến ung thư cột sống, đại trực tràng hoặc các vấn đề nghiêm trọng ở thận như suy thận cấp. Cơn đau do ung thư thường trở nên dữ dội hơn vào ban đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và thường đi kèm với các triệu chứng toàn thân như chán ăn, ho hoặc tiểu máu.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Family Doctor