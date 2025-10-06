Xin chia buồn! Bạn đã trở thành "con mồi" của tế bào ung thư nếu lưỡi xuất hiện 5 thay đổi

Lưỡi không chỉ giúp ta cảm nhận vị giác mà còn là tấm gương phản chiếu sức khỏe của toàn cơ thể. Một chiếc lưỡi khỏe mạnh thường có màu hồng nhạt, mềm và hơi ẩm. Khi lưỡi bắt đầu đổi màu, sưng, khô hay nổi đốm lạ, đó có thể là tín hiệu cho thấy bên trong cơ thể đang có “biến động”. Dưới đây là 5 dấu hiệu ở lưỡi có thể cảnh báo ung thư mà bạn không nên bỏ qua.

1. Lưỡi xuất hiện vết loét lâu lành

Nếu bạn thấy những vết loét nhỏ nhưng mãi không khỏi dù đã thay đổi chế độ ăn hay dùng thuốc, hãy cảnh giác. Những tổn thương kéo dài trên bề mặt lưỡi có thể là biểu hiện sớm của ung thư khoang miệng hoặc ung thư lưỡi. Khi tế bào niêm mạc bị biến đổi, quá trình tái tạo bị rối loạn, khiến vết loét tồn tại dai dẳng. Người bệnh thường thấy đau rát, sưng nhẹ, khó ăn uống hoặc nói chuyện.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, đây cũng có thể là hậu quả của việc thiếu vitamin B12 hoặc bị nhiễm nấm Candida trong miệng.

2. Lưỡi sẫm màu, có rêu vàng dày

Một chiếc lưỡi sẫm màu, rêu vàng, bề mặt nhớt và có mùi khó chịu thường liên quan tới ung thư dạ dày hoặc ung thư gan. Khi dạ dày và gan hoạt động kém, độc tố tích tụ khiến sự lưu thông máu giảm, biểu hiện rõ nhất là sự đổi màu trên lưỡi. Người bệnh thường kèm theo cảm giác đắng miệng, chán ăn, khô lưỡi và hơi thở nặng mùi.

Bên cạnh ung thư, tình trạng này còn có thể xuất hiện khi bạn bị viêm dạ dày mãn tính, viêm gan hoặc lạm dụng rượu bia trong thời gian dài.

Ảnh minh họa

3. Lưỡi chuyển màu trắng nhợt hoặc tím tái

Lưỡi bình thường có sắc hồng nhẹ, nếu bỗng trở nên trắng nhợt hoặc tím đậm thì có thể cơ thể đang thiếu oxy hoặc lưu thông máu bị tắc nghẽn. Đây là dấu hiệu có thể gặp ở người bị ung thư phổi, ung thư máu hoặc bệnh lý liên quan đến tim mạch.

Khi các tế bào ung thư phát triển, chúng tiêu thụ lượng oxy lớn, khiến máu kém lưu thông và lưỡi trở nên tím tái. Tuy nhiên, lưỡi trắng nhợt cũng có thể là dấu hiệu của thiếu máu hoặc cơ thể suy nhược kéo dài.

4. Lưỡi nổi đốm đỏ hoặc mảng trắng bất thường

Những đốm đỏ hoặc mảng trắng trên lưỡi thường không gây đau nên dễ bị bỏ qua. Đây là tổn thương tiền ung thư phổ biến, đặc biệt liên quan đến ung thư khoang miệng và vòm họng. Khi tế bào niêm mạc tăng sinh bất thường, bề mặt lưỡi mất màu hồng tự nhiên và xuất hiện vùng loang lổ. Nếu mảng này dày, lan rộng hoặc sần sùi, bạn cần được kiểm tra ngay.

Ngoài ung thư, các mảng trắng cũng có thể do hút thuốc lá, uống rượu thường xuyên hoặc kích ứng bởi răng giả, khí cụ chỉnh nha.

5. Lưỡi sưng to hoặc nổi cục cứng

Ảnh minh họa

Lưỡi sưng bất thường hoặc xuất hiện khối u nhỏ ở một bên là dấu hiệu điển hình của ung thư lưỡi giai đoạn đầu. Khi tế bào ác tính hình thành, chúng khiến mô lưỡi phình to, gây cảm giác cộm khi nói hoặc nuốt. Đôi khi, khối u có thể lan sang vùng cổ và hạch bạch huyết, khiến người bệnh đau tai hoặc cứng hàm. Ngoài ung thư, lưỡi sưng cũng có thể do dị ứng thuốc, thiếu hormone tuyến giáp hoặc phản ứng viêm tạm thời.

Lưỡi là “tấm gương” phản chiếu tình trạng nội tạng. Khi nhận thấy bất kỳ thay đổi nào kéo dài hơn hai tuần, đừng chủ quan tự đoán mà nên đến bệnh viện chuyên khoa để tầm soát ung thư. Phát hiện sớm chính là cơ hội tốt nhất để cơ thể bạn không trở thành “con mồi” của tế bào ác tính.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health GVM