Ngày càng nhiều người mắc ung thư dạ dày: 3 thực phẩm “hủy hoại” dạ dày nhiều người vẫn vô tư ăn mỗi ngày

Thông tin Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc), ông Trang Nhân Tường vừa xác nhận mình mắc ung thư dạ dày đã khiến nhiều người giật mình. Dù ông khẳng định hiện sức khỏe đang hồi phục tốt, nhưng câu chuyện một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo: ung thư dạ dày đang âm thầm tấn công ngày càng nhiều người trẻ , và phần lớn nguyên nhân đến từ chính thói quen ăn uống hàng ngày.

Theo thống kê, ung thư dạ dày nằm trong nhóm 10 loại ung thư phổ biến nhất tại Đài Loan , và các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng việc “giữ dạ dày khỏe” không chỉ là tránh ăn cay. Chuyên gia dinh dưỡng Kính Quân cảnh báo: “Có ba loại thực phẩm còn làm hại dạ dày hơn cả ớt, dù thèm đến mấy cũng nên dừng lại”.

1. Đồ chiên rán

Theo chuyên gia, các món như gà chiên giòn, khoai lang chiên, bánh rán… chứa lượng dầu mỡ rất cao, khiến dạ dày phải làm việc quá tải để tiêu hóa. Khi dầu được đun ở nhiệt độ cao, chúng sẽ sinh ra các chất gây viêm, khiến niêm mạc dạ dày bị kích ứng và tổn thương.

Chưa hết, nhiều món chiên còn phủ thêm bột gia vị, bột chiên giòn , vốn chứa muối và chất điều vị, càng làm tăng tiết axit dịch vị , dẫn đến ợ nóng, trào ngược, đau thượng vị . Hãy chuyển sang hấp, nướng hoặc dùng nồi chiên không dầu , vừa đỡ béo, vừa giúp dạ dày “dễ thở” hơn.

2. Đồ muối chua, thực phẩm ngâm mặn

Tưởng vô hại nhưng dưa muối, xúc xích, lạp xưởng, trứng muối hay mứt ngọt lại là nhóm thực phẩm khiến dạ dày bị “hành hạ” nặng nề. Những món này chứa lượng muối và đường cực cao , khiến niêm mạc dạ dày bị kích ứng, dễ dẫn đến viêm loét hoặc ung thư dạ dày .

Các nghiên cứu cũng chỉ ra, nitrit và chất bảo quản trong đồ muối, đồ khô có thể chuyển hóa thành nitrosamine - một hợp chất gây ung thư mạnh khi đi vào cơ thể. Đặc biệt, người bị cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao nên hạn chế tối đa nhóm thực phẩm này.

3. Đường tinh luyện và đồ ngọt

Cà phê pha sẵn, trà sữa, bánh ngọt, kẹo, nước ngọt có gas… đều nằm trong danh sách “đỏ”. Chuyên gia cho biết, đường tinh luyện không chỉ khiến cơ thể hấp thụ nhanh năng lượng xấu mà còn phá vỡ hệ vi sinh đường ruột , khiến dạ dày mất cân bằng, dễ viêm và trào ngược.

Nếu dùng kèm với cà phê hay đồ uống chứa caffeine, tác động kích thích sẽ càng mạnh, làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày và rối loạn tiêu hóa .

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, thay bằng trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, rau củ tự nhiên , vừa giúp dạ dày khỏe mạnh, vừa ổn định đường huyết.

Dạ dày là “trạm xử lý” đầu tiên của mọi loại thực phẩm đi vào cơ thể, nhưng lại là cơ quan dễ bị bỏ quên nhất . Nhiều người chỉ nhớ đến nó khi xuất hiện ợ nóng, đau bụng, buồn nôn , nhưng khi đó tổn thương thường đã lan rộng.

Chuyên gia Kính Quân nhấn mạnh: “Ăn uống đúng cách không chỉ giúp ngừa ung thư dạ dày mà còn bảo vệ toàn bộ hệ tiêu hóa. Đừng để thói quen ăn vội, ăn tiện hại cả đời”.

Một bữa ăn ít dầu, ít muối, ít đường không chỉ giúp nhẹ bụng, mà có thể chính là “lá chắn sinh mệnh” cho dạ dày của bạn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang