Bé trai 5 tuổi hét lên gọi mẹ rồi gặp nạn

Khi đang chơi bên hồ cảnh quan trong khu nhà ở, cậu bé 5 tuổi ở Nội Mông (Trung Quốc) bất ngờ bị điện giật tử vong. Gần hai tháng trôi qua, thi thể của em vẫn còn nằm trong nhà tang lễ, bởi người cha vẫn đang tìm công lý cho con mình.

Theo chia sẻ của anh Vương Lịch Hâm - cha nạn nhân, sự việc xảy ra vào chiều 9/8, khi con trai anh đến chơi nhà bà ngoại. Một nhóm trẻ nhỏ ném đá xuống hồ, cậu bé bước xuống nước nhặt thì bất ngờ bị điện giật ngã gục. Người mẹ lao vào cứu con cũng cảm thấy tê buốt ở chân vì bị giật điện. Khi đưa được con lên bờ, cậu bé chỉ kịp thốt lên một tiếng “mẹ” rồi bất tỉnh. Trên đường đến bệnh viện, em được xác nhận đã tử vong.

Điều khiến gia đình bàng hoàng hơn cả là kết quả điều tra sơ bộ cho thấy hồ cảnh quan này có độ sâu chỉ khoảng 38cm, thường xuyên có hơn 20 đứa trẻ đến bắt cá, nghịch nước. Tuy nhiên, hệ thống điện của hồ lại sử dụng dòng điện công nghiệp lên tới 380V, trong khi theo quy định, các công trình công cộng tương tự không được vượt quá 12V. Không có hệ thống chống rò điện, không nối đất, không có hàng rào cảnh báo - tất cả những yếu tố đó đã biến hồ nước tưởng như “vô hại” thành “bãi tử thần” ngay giữa khu dân cư.

Một chi tiết đáng lo ngại khác là khu vực này vốn được quảng cáo là “khu nhà ở thân thiện với trẻ em”, nhưng từ thiết kế đến vận hành, không hề có bất kỳ biện pháp bảo vệ an toàn nào cho nhóm đối tượng yếu thế nhất - chính là trẻ nhỏ.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng, sự việc này không chỉ là “tai nạn dân sự”, mà có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn lao động và điện lực . Thế nhưng trong vụ việc này, tất cả đều bị phớt lờ.

Đây không phải lần đầu tiên bi kịch như vậy xảy ra. Tại Quảng Đông (Trung Quốc) năm 2021, một bé trai khác cũng bị điện giật tử vong trong hồ cảnh quan. Năm 2022, một trường hợp tương tự ở tỉnh Chiết Giang cướp đi sinh mạng của một bé gái 6 tuổi. Mẫu số chung của các vụ việc là sự thờ ơ trong thiết kế, cắt giảm chi phí bảo hộ và thiếu giám sát của cơ quan quản lý .

Câu chuyện đau lòng của bé trai 5 tuổi là lời cảnh tỉnh về lỗ hổng an toàn trong các khu dân cư hiện đại - nơi những công trình “đẹp để ngắm” lại tiềm ẩn mối nguy chết người.

