Người đàn ông 25 tuổi liệt giường sau khi ăn xúc xích

Khi mới 5 tuổi, George Cadman-Ithell, 25 tuổi, đến từ Anh, đã được chẩn đoán dị ứng với các loại hạt bao gồm hạnh nhân, hạt điều, quả óc chó.

Trong một lần anh đã vô tình ăn nhầm phải loại xúc xích có chứa quả óc chó. Bao bì của túi xúc xích được viết bằng tiếng Pháp có dòng chữ "aux noix" có nghĩa "chứa hạt" và tiếng Anh "with walnut" - có quả óc chó.

"Chúng tôi luôn gọi George là giáo sư đãng trí vì cháu thông minh tuyệt vời nhưng luôn bận rộn nên không tập trung tâm trí. Tôi có thể tưởng tượng con cầm túi đồ ăn vặt lên và nghĩ: Ồ, mình đã từng ăn món này trước đây và không nhìn vào nhãn mác", bà Louise, mẹ của George bày tỏ.

Ảnh minh hoạ.

Ngay khi biết tin, bà Louise đã dặn con trai gọi xe cứu thương. George hỏi mẹ rằng cậu có nên sử dụng thuốc EpiPen nhưng sau đó không nhắn gì thêm. Bởi vậy, bà Louise tin rằng con trai đã chạy về nhà lấy thuốc.

Người thân cho biết George bị ngừng tim dù được bạn đời đang đi cùng hô hấp nhân tạo. Sau đó, nam bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Princess Royal.

Đây không phải lần đầu tiên George bị phản ứng dị ứng. Anh đã 15 lần gặp sự cố với thực phẩm trong quá khứ. Tuy nhiên, những lần trước tình trạng của anh không quá nghiêm trọng. "Con tôi sẽ cảm thấy không khỏe, nôn trong khoảng 1 giờ, môi sưng lên và cổ họng ngứa nhưng chưa bao giờ cần dùng thuốc", người mẹ nhớ lại.

Tuy nhiên, lần này, não của George bị thiếu oxy trong 26 phút nên tổn thương nghiêm trọng. May mắn, sau quá trình điều trị nam bệnh nhân đã tự thở được và các chức năng mạch máu đã ổn định. George có thể nghe rõ những gì đang diễn ra, mở mắt khi có người nói chuyện cùng. Tuy nhiên, anh gặp biến chứng thần kinh dẫn tới tăng thân nhiệt, nhịp tim và co thắt cơ quá mức, đặc biệt ở cánh tay và vai.

Dấu hiệu của dị ứng thực phẩm và cách phòng ngừa Nguyên nhân gây tình trạng dị ứng thức ăn thường là do trong các loại thực phẩm có chứa nhiều histamin và những chất hóa học trung gian làm giãn mao mạch, thoát huyết tương... Kết quả là làm các chất đọng lại trong cơ thể và gây phù nề. Theo nghiên cứu những chất thường dễ gây ra dị ứng thức ăn là protein có nguồn gốc động vật hoặc thực vật. Bởi các loại protein này thường bền với nhiệt, khi nấu ở thiệt độ cao, chúng vẫn giữ được cấu trúc ban đầu hoặc các enzyme tiêu hóa không phân hủy được các protein này nên dễ gây dị ứng. Khi hệ thống miễn dịch xác nhận nhầm các chất trong thức ăn là có hại, chúng sẽ giải phóng ra kháng thể IgE nhằm vô hiệu hóa các chất này gây ra tình trạng dị ứng. Một số phản ứng dị ứng không qua trung gian IgE thường biểu hiện trên đường tiêu hóa. Dị ứng thức ăn có biểu hiện rất đa dạng, phức tạp và phụ thuộc vào độ tuổi, loại thức ăn, tình trạng sức khỏe... Các dấu hiệu dị ứng phổ biến nhất khi bị dị ứng thức ăn qua trung gian IgE là: Dị ứng thức ăn nổi mề đay: Biểu hiện lâm sàng trên da hay gặp nhất, thường xuất hiện sau ăn một vài phút tới 1 giờ và biến mất sau một thời gian nhất định. Viêm mũi/viêm kết mạc dị ứng: Thường xuất hiện kèm theo các triệu chứng toàn thân. Bệnh nhân thường cảm thấy ngạt mũi, ngứa mũi, chảy nước mũi, ho... kèm theo đỏ mắt, ngứa mắt, chảy nước mắt... Tình trạng này thường xảy ra sau khi ăn một vài phút tới 1 giờ. Biểu hiện tại đường tiêu hóa: Các triệu chứng hay gặp bao gồm buồn nôn, nôn, đau bụng... xuất hiện sau ăn 1 phút đến 2 giờ. Có thể tiêu chảy sau 2 - 6 giờ sau đó. Sốc phản vệ do thức ăn: Tình trạng này chiếm tới 50% các trường hợp sốc phản vệ tại phòng cấp cứu. Bệnh nhân thường có dấu hiệu khó thở, tụt huyết áp nhanh, rối loạn nhịp tim, mất ý thức và có thể tử vong nếu không nhanh chóng được cấp cứu. Các tác nhân thường dễ gây sốc phản vệ là lạc, đậu, hải sản... Viêm da dị ứng: Có tới 40% trẻ em bị viêm da dị ứng là do mẫn cảm với đồ ăn. Hen phế quản: Hay gặp ở những công nhân làm việc lâu trong nhà máy sản xuất thực phẩm. Tóm lại: Thông thường phản ứng dị ứng thường xảy ra sau khi ăn từ nửa giờ đến 1 giờ. Nếu điều trị sớm và đúng phương pháp, các triệu chứng có thể hết sau 2 - 3 ngày. Tùy thuộc vào mức độ dị ứng và triệu chứng cụ thể, bệnh nhân có thể được chỉ định sử dụng thuốc theo phác đồ điều trị dị ứng thức ăn để các triệu chứng được cải thiện. Để phòng dị ứng thức ăn chúng ta không ăn thực phẩm bị hoặc nghi ngờ bị dị ứng. Đây vừa là cách điều trị vừa là các phòng tránh tốt nhất cho người bị dị ứng thức ăn. Người có cơ địa dễ dị ứng nến tránh ăn thực phẩm lạ, thực phẩm dễ gây dị ứng. Khi ăn đồ ăn bên ngoài, đồ ăn đóng hộp... nên tìm hiểu kĩ thành phần trong thức ăn. Tốt nhất là nên tự chuẩn bị đồ ăn cho mình.

(Theo VietNamNet, Sức khoẻ & Đời sống)