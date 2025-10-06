Mỹ nhân "Như Ý truyện" 45 tuổi vẫn giữ nhan sắc thanh thuần, trẻ mãi không già nhờ thói quen rất tốt cho nội tiết

Ở tuổi 45, Đổng Khiết, mỹ nhân đóng vai Hoàng hậu Phú Sát trong "Như Ý truyện" vẫn khiến khán giả bất ngờ mỗi lần xuất hiện. Không son phấn cầu kỳ, không chạy theo phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của cô vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng, trong trẻo như thuở mới vào nghề.

Nhiều người tò mò bí quyết giúp Đổng Khiết trẻ mãi không già là gì. Câu trả lời hóa ra lại nằm ở những thói quen giản dị mà cô kiên trì thực hiện suốt nhiều năm, đặc biệt là thói quen cân bằng nội tiết tố tự nhiên qua yoga, sinh hoạt điều độ và nuôi dưỡng tinh thần an yên.

Yoga - chìa khóa cân bằng nội tiết và gìn giữ vẻ đẹp thanh thuần

Đổng Khiết gắn bó với yoga đã hơn 10 năm, coi đây không chỉ là hình thức tập luyện mà là "nghi thức sống" giúp cô giữ được sự tĩnh tại và khỏe mạnh từ bên trong. Nữ diễn viên chia sẻ: "Khi hít thở sâu và tập trung vào từng chuyển động, tôi cảm nhận rõ năng lượng trong cơ thể được tái sinh."

Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra, yoga có tác dụng kích thích tuyến yên và tuyến thượng thận, giúp điều hòa hormone nữ, cải thiện quá trình rụng trứng, giảm căng thẳng và ổn định chu kỳ kinh nguyệt. Khi nội tiết tố cân bằng, cơ thể phụ nữ sẽ duy trì được làn da mịn màng, giảm nguy cơ nám, mụn nội tiết và làm chậm quá trình lão hóa.

Những động tác mà Đổng Khiết thường áp dụng là chuỗi Surya Namaskar (chào mặt trời), động tác cây cầu (Setu Bandhasana) và động tác cá (Matsyasana), đều giúp tăng lưu thông máu, kích thích buồng trứng và hỗ trợ sản sinh estrogen tự nhiên. Nhờ vậy, dù đã bước qua tuổi tứ tuần, làn da và vóc dáng của cô vẫn giữ được nét mềm mại, thanh thoát.

Giấc ngủ chất lượng - bí mật nhỏ giúp hormone ổn định

Bên cạnh yoga, Đổng Khiết luôn duy trì lịch trình sinh hoạt khoa học: Ngủ sớm, dậy sớm và tránh thức khuya. Nhiều nghiên cứu cho thấy, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nồng độ hormone melatonin và estrogen, 2 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tái tạo tế bào và trẻ hóa da.

Phụ nữ thiếu ngủ dễ bị rối loạn nội tiết, khiến da xỉn màu, tăng nguy cơ tăng cân, lão hóa sớm. Ngược lại, ngủ trước 23 giờ giúp cơ thể bước vào "thời gian vàng" để tái tạo và phục hồi, điều Đổng Khiết luôn tuân thủ như một quy tắc sống. Cô thường tắt điện thoại từ sớm, nghe nhạc thiền và thực hành hít thở sâu để dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Ngoài ra, Đổng Khiết còn có những bí quyết trẻ lâu đáng học hỏi

1. Chăm sóc kỹ vùng mắt

Đổng Khiết từng chia sẻ cô coi vùng da quanh mắt là nơi cần được ưu tiên nhất vì đây là khu vực mỏng manh, dễ xuất hiện nếp nhăn và bọng mắt. Mỗi tối, cô đều áp dụng quy trình ba bước:

Đắp khăn muối ấm để kích thích lưu thông máu;

Dùng mặt nạ lạnh giúp se da, giảm sưng;

Và cuối cùng là túi trà xanh - nguồn chứa chất chống oxy hóa tự nhiên giúp làm dịu, giảm quầng thâm hiệu quả.

Khi không có lịch quay, Đổng Khiết hạn chế trang điểm, để da được "thở" và phục hồi tự nhiên - một thói quen được các chuyên gia da liễu khuyến khích để duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh.

2. Ăn uống lành mạnh

Đổng Khiết trung thành với chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi và ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế dầu mỡ, đồ chiên rán. Cô tin rằng vitamin C, E và các khoáng chất từ thực phẩm tự nhiên giúp làn da rạng rỡ từ bên trong, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ nội tiết.

Nếu phải nấu nướng, cô ưu tiên hấp hoặc luộc để giữ trọn dinh dưỡng. Đổng Khiết cũng bỏ hẳn thói quen ăn đêm, tránh uống nước sau 20 giờ để không bị sưng phù mặt. Đây là một mẹo nhỏ nhưng cực hiệu quả để luôn xuất hiện với khuôn mặt thon gọn, tươi tắn.

3. Giữ tinh thần an nhiên

Đổng Khiết nổi tiếng với lối sống tĩnh lặng, giản dị. Cô thích dành thời gian đọc sách, đi dạo, trồng cây, và tránh xa thị phi. Theo cô, tâm an thì sắc tự nhiên sẽ đẹp – bởi stress chính là "kẻ thù" khiến nội tiết rối loạn, da xấu và lão hóa nhanh hơn.