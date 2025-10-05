5 bất thường khi đánh răng tưởng chẳng đáng lo nhưng rất có thể do ung thư đang "lớn nhanh như thổi"

Đánh răng là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng ít người nhận ra đây cũng là “thời điểm vàng” để phát hiện những bất thường trong cơ thể. Nhiều ca ung thư vùng miệng, họng hay thực quản được phát hiện chỉ từ những triệu chứng nhỏ trong lúc chải răng.

Các bác sĩ cảnh báo, khi bạn đang đánh răng mà xuất hiện những thay đổi sau đây, hãy cẩn trọng. Đó có thể là tín hiệu cơ thể đang báo động.

1. Chảy máu nướu răng thường xuyên

Nếu mỗi lần chải răng đều thấy máu dính trên bàn chải, đừng vội cho rằng đó chỉ là do đánh mạnh tay. Khi tình trạng này kéo dài hơn hai tuần, dù đã thay bàn chải mềm và vệ sinh kỹ, cần đặc biệt chú ý.

Ảnh minh họa

Trong giai đoạn đầu của ung thư nướu hoặc ung thư má trong, tế bào ung thư có thể phá hủy mô quanh chân răng khiến mạch máu dễ vỡ. Càng để lâu, máu càng chảy nhiều và kèm theo sưng đỏ, hơi thở có mùi.

Ngoài ung thư, chảy máu nướu còn có thể do bệnh nha chu, thiếu vitamin C hoặc rối loạn đông máu. Nhưng nếu kèm đau nhức và nướu sưng cứng, đừng chần chừ đi khám.

2. Đau, rát hoặc tê một vùng trong miệng khi đánh răng

Nếu cảm giác đau hoặc rát xuất hiện tại cùng một điểm mỗi khi chạm bàn chải, có thể vùng mô đó đã bị tổn thương sâu. Đây là dấu hiệu dễ gặp ở ung thư lưỡi hoặc ung thư niêm mạc miệng.

Khi tế bào ác tính xâm lấn dây thần kinh, người bệnh sẽ cảm thấy tê, rát hoặc mất cảm giác vị ở khu vực đó. Cơn đau có thể lan dọc xuống cổ hoặc thái dương khi bệnh tiến triển.

Hiện tượng này đôi khi do viêm loét, nhiệt miệng. Nhưng nếu sau mười ngày vẫn không lành, đặc biệt có sưng hoặc loét tái đi tái lại, cần khám sớm để loại trừ nguy cơ ung thư.

3. Buồn nôn hoặc nôn khan khi đánh răng

Cảm giác buồn nôn khi chải răng, đặc biệt là khi chạm bàn chải vào gốc lưỡi hoặc họng, nếu diễn ra trong thời gian dài thì không nên xem nhẹ.

Các khối u ở họng, vòm họng hoặc thực quản có thể kích thích dây thần kinh cảm giác, khiến bạn nôn khan mỗi khi tác động nhẹ. Đây cũng là triệu chứng sớm của ung thư dạ dày trên, nhất là khi đi kèm khàn tiếng hoặc nuốt nghẹn.

Tình trạng này đôi khi do trào ngược dạ dày, viêm họng hoặc thói quen đánh răng quá sâu. Nhưng nếu nôn khan xảy ra hằng ngày, nhất là buổi sáng, cần đi khám chuyên khoa tiêu hóa hoặc tai mũi họng.

4. Phát hiện hiện mảng trắng, cục sần hoặc răng lung lay

Trong khi đánh răng, nếu bạn thấy mảng trắng, mảng đỏ hoặc cục sần ở nướu, lưỡi hay má trong, đừng chủ quan. Đó có thể là tổn thương tiền ung thư, thường gặp ở ung thư khoang miệng.

Ung thư nướu và xương hàm còn khiến răng lung lay dù không hề sâu. Nguyên nhân là khối u ăn mòn phần xương quanh chân răng, làm răng yếu đi và khó nhai. Nếu kèm đau hàm hoặc sưng lệch một bên, khả năng ung thư xương hàm rất cao.

Tình trạng này cũng có thể do viêm nha chu hoặc áp xe chân răng, nhưng nếu răng lung lay đơn lẻ, đau âm ỉ và không phản ứng với thuốc, cần kiểm tra ngay.

5. Đánh răng kỹ vẫn có mùi hôi, cảm giác có vị lạ trong miệng

Ảnh minh họa

Khi bạn chải răng rất kỹ, dùng cả nước súc miệng mà miệng vẫn có mùi lạ hoặc vị tanh kim loại, hãy coi đó là tín hiệu nguy hiểm.

Ung thư vùng miệng, họng hoặc phổi có thể gây ra hiện tượng này do các tế bào ung thư phá hủy mô và mạch máu, tạo ra hợp chất lưu huỳnh và kim loại dễ bay hơi. Những chất này thoát ra theo đường miệng khiến hơi thở có mùi dù răng miệng hoàn toàn sạch.

Ngoài ra, mùi hôi hoặc vị lạ cũng có thể do viêm amidan mạn, nhiễm khuẩn đường hô hấp hoặc bệnh gan mật. Tuy nhiên, nếu mùi khó chịu dai dẳng, không thuyên giảm sau vệ sinh kỹ, hãy kiểm tra sức khỏe tổng quát sớm nhất có thể.