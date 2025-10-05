Ngày càng nhiều người tử vong vì đột quỵ não: 3 thói quen này dù có thích đến mấy cũng phải bỏ ngay

Khi đột quỵ xảy ra, mạch máu trong não bị tắc nghẽn hoặc vỡ khiến vùng não không được cung cấp đủ oxy, dẫn đến tổn thương não nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Nhiều người vẫn lầm tưởng đây là căn bệnh chỉ gặp ở người cao tuổi, nhưng thực tế, ngày càng có nhiều người trẻ và trung niên bị đột quỵ, phần lớn là do thói quen sống thiếu lành mạnh tích tụ lâu ngày. Các chuyên gia khẳng định: đột quỵ không xảy ra đột ngột, mà là hậu quả của những hành vi tưởng chừng “vô hại” trong cuộc sống hằng ngày.

Trong đó, ba thói quen nguy hiểm nhất mà bác sĩ nhiều lần khuyên phải bỏ ngay, gồm: dễ nổi nóng, ăn nhiều đồ chiên rán và sinh hoạt thất thường.

1. Dễ nổi nóng, hay tức giận

Cuộc sống hiện đại khiến ai cũng chịu áp lực lớn, từ công việc, tiền bạc đến gia đình. Khi cảm xúc tiêu cực như tức giận, lo âu, căng thẳng diễn ra thường xuyên, cơ thể sẽ tiết ra hàng loạt hormone stress (như adrenaline, cortisol). Những hormone này làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp và khiến máu trở nên đặc hơn, dễ hình thành cục máu đông.

Các nghiên cứu cho thấy, chỉ cần một cơn giận dữ kéo dài 5 phút, huyết áp có thể tăng vọt, làm vỡ hoặc tắc mạch máu não - nguyên nhân trực tiếp dẫn tới đột quỵ. Với người cao huyết áp hoặc xơ vữa động mạch, nguy cơ này càng cao hơn gấp nhiều lần.

Bác sĩ khuyên, khi gặp chuyện không như ý, hãy học cách hít thở sâu, đi bộ, nghe nhạc hoặc tập thể dục nhẹ, tuyệt đối tránh để bản thân rơi vào trạng thái kích động kéo dài. Giữ bình tĩnh chính là “liều thuốc rẻ nhất” giúp phòng đột quỵ.

2. Ăn nhiều đồ chiên rán

Khoai tây chiên, gà rán, bánh donut… là món khoái khẩu của nhiều người, nhưng đó cũng là “chất độc” âm thầm hủy hoại mạch máu. Thực phẩm chiên rán chứa lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa (trans fat) rất cao, khiến cholesterol xấu (LDL) tăng mạnh, còn cholesterol tốt (HDL) lại giảm.

Hậu quả là mỡ và cholesterol bám vào thành mạch, hình thành mảng xơ vữa, làm thu hẹp lòng mạch và cản trở máu lưu thông, gây tăng huyết áp và tăng nguy cơ tắc mạch não. Không chỉ vậy, hàm lượng muối trong đồ chiên rán cũng là “thủ phạm” khiến tim và thận phải làm việc quá tải, dẫn đến huyết áp cao - yếu tố hàng đầu gây đột quỵ.

Các chuyên gia khuyến cáo, nên hạn chế tối đa đồ chiên rán, thức ăn nhanh. Thay vào đó, hãy chọn cách chế biến lành mạnh hơn như hấp, luộc hoặc hầm, bổ sung rau xanh, ngũ cốc nguyên cám, cá biển và các loại hạt giàu omega-3 để bảo vệ thành mạch.

3. Thức khuya, sinh hoạt thất thường

Không chỉ người lớn tuổi, rất nhiều người trẻ hiện nay đang tự đẩy mình vào nguy cơ đột quỵ vì thói quen ngủ muộn, làm việc xuyên đêm hoặc sử dụng điện thoại đến rạng sáng. Thiếu ngủ và rối loạn nhịp sinh học khiến hormone trong cơ thể bị mất cân bằng, làm tăng huyết áp, giảm sức đề kháng và thúc đẩy hình thành cục máu đông.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, người ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn gấp đôi so với người ngủ đủ 7-8 tiếng. Ngoài ra, thức khuya kéo dài còn gây tăng cân, tiểu đường và rối loạn lipid máu, tất cả đều là “đường tắt” dẫn đến đột quỵ.

Bác sĩ khuyên, dù bận rộn đến đâu cũng nên duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định, đi ngủ trước 23 giờ, ngủ đủ giấc và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử vào buổi tối.

Đột quỵ không phải là “tai nạn bất ngờ”, mà là hậu quả tích tụ từ những thói quen xấu. Nếu bạn đang có một trong ba thói quen trên - nóng nảy, nghiện đồ chiên rán hay thường xuyên thức khuya, hãy thay đổi ngay hôm nay. Một chút điều chỉnh nhỏ có thể cứu bạn khỏi một cơn đột quỵ đột ngột - thứ không chỉ cướp đi sức khỏe mà đôi khi là cả mạng sống.

Nguồn và ảnh: Sohu