Loại rau mọc dại ở Việt Nam được ví "tốt như sâm", người dân trồng thu tiền tỷ: Cực nhiều lợi ích

Loài rau được nhắc tới chính là: rau ngót. Rau ngót, hay còn gọi là bồ ngót hay bù ngót, có tên khoa học Sauropus androgynus (L.) Merr., thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). Cây nhỏ, cao khoảng 1–2m, lá mọc so le, thường được thu hái quanh năm để nấu canh hoặc làm thuốc.

Rau ngót mọc hoang, sau đó được người dân trồng khắp nơi ở Việt Nam để lấy lá nấu canh. Khi làm thuốc, người dân thường chọn những cây rau ngót đã sống 2 năm trở lên. Hái lá tươi về dùng ngay.

Rau ngót. (Ảnh minh họa)

Giá trị dinh dưỡng - "sâm của người nghèo"

Các nghiên cứu cho thấy trong 100g rau ngót có tới 5,3% protit (đạm thực vật), 3,4% gluxit, 2,4% khoáng chất, đặc biệt giàu canxi (169mg), phốt pho (64,5mg) và vitamin C (185mg). Ngoài ra, rau ngót còn chứa nhiều axit amin thiết yếu như lysin, methionin, tryptophan, phenylalanin, threonin, valin, leucin và isoleucin.

Chính nhờ hàm lượng đạm thực vật cao và axit amin đa dạng, rau ngót được ví như “sâm của người nghèo” vì có tác dụng bồi bổ. Người cao tuổi, người mới ốm dậy hoặc suy nhược cơ thể thường được khuyên ăn rau ngót để tăng sức đề kháng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng người mắc rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao có thể bổ sung rau ngót thay thế một phần đạm động vật nhằm cải thiện sức khỏe.

Theo sách “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của GS. Đỗ Tất Lợi, rau ngót không chỉ là thực phẩm mà còn là vị thuốc dân gian được dùng trong nhiều trường hợp. Lá rau ngót tươi có thể giã lấy nước uống để chữa sót nhau sau sinh, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt. Ngoài ra, nước rau ngót tươi còn được dùng để chữa tưa lưỡi cho trẻ nhỏ.

- Chữa sót nhau: Lấy khoảng 40g lá rau ngót. Rửa sạch giã nát. Thêm ít nước đã đun sôi để nguội. Vắt lấy chừng 100ml nước rau ngót, chia làm 2 lần uống, mỗi lần cách nhau 10 phút.

- Chữa tưa lưỡi: Giã nát 5-10g lá rau ngót tươi, vắt lấy nước, thấm vào bông đánh lên lưỡi, lợi và vòm miệng trẻ em.

Trồng rau ngót thu tiền tỷ

Nếu như trước đây, rau ngót chỉ mọc dại ở nhiều vùng quê và được hái bán lẻ ngoài chợ, thì hiện nay loại rau này được đưa vào chuỗi sản xuất hàng hóa. Nhờ sự tham gia của hợp tác xã, doanh nghiệp và việc áp dụng quy trình canh tác sạch, rau ngót đã có mặt tại các siêu thị, bếp ăn tập thể, trường học. Với xu hướng tiêu dùng hiện đại, ưa chuộng rau an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, rau ngót cũng dần trở thành cây trồng chiến lược ở nhiều địa phương.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, rau ngót còn được nghiên cứu hướng tới xuất khẩu trong tương lai. Nhiều địa phương hiện đã phát triển thành công mô hình chuyên canh rau ngót. Điển hình, trang trại 6ha trồng rau ngót của anh Ngô Đức Mạnh ở Hà Nội áp dụng quy trình VietGAP, mỗi năm thu về gần 3 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động. Sản phẩm rau ngót tại đây còn đạt chứng nhận OCOP 3 sao, có mặt trong nhiều hệ thống siêu thị, trường học, theo thông tin trên báo Người đưa tin.

Ở Đồng Nai, ông Lại Văn Luyến cũng ghi nhận lợi nhuận tới 1,8 tỷ đồng chỉ trong một vụ thu hoạch rau ngót. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, mô hình trồng rau ngót của bà Quý mang về 200 triệu đồng/năm, còn ở Lâm Đồng, nhiều hộ trồng xen rau ngót trong vườn cây ăn quả, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, theo thông tin đăng trên Báo Đồng Nai.

Những con số trên cho thấy tiềm năng kinh tế rất lớn từ một loại rau vốn được xem là dân dã, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc.