Chăm ăn những thực phẩm này, "vùng kín" sẽ cảm ơn bạn, phụ nữ mãn kinh càng được hưởng lợi

Khi nghe nói đến "vùng kín", nhiều chị em cảm thấy ngại ngùng và muốn né tránh. Thực tế, đây là bộ phận nhạy cảm nhưng rất cần được chị em quan tâm nhiều hơn. "Vùng kín, hay âm đạo, thực sự có hệ vi sinh vật riêng. Nó được cho là có vi khuẩn và có sự cân bằng riêng", Tiến sĩ Adi Katz, giám đốc khoa phụ khoa tại Bệnh viện Northwell Lenox Hill, trước đây đã nói với TODAY.com. Tiến sĩ Adi cũng cho rằng, chị em không nên can thiệp vào điều đó.

Nhưng có một số loại thực phẩm cơ bản có thể tăng cường sức khỏe âm đạo của bạn. "Tập trung vào việc chăm sóc bản thân nói chung, uống đủ nước, thực hành vệ sinh tốt, khám bác sĩ thường xuyên... là những điều nhất thiết cần làm để vùng kín khỏe mạnh", Abbey Sharp, chuyên gia dinh dưỡng và người sáng lập Abbey's Kitchen, chia sẻ với TODAY.com.

Abbey Sharp khuyến khích mọi người tránh dùng thực phẩm bổ sung hoặc các sản phẩm được cho là có khả năng "giải độc âm đạo một cách kỳ diệu". Áp dụng chế độ ăn uống giàu men vi sinh, prebiotic và nước có thể giúp hỗ trợ sức khỏe âm đạo.

1. Thực phẩm giàu lợi khuẩn có thể ngăn ngừa viêm âm đạo do vi khuẩn

Thực phẩm có chứa lactobacillus, một loại men vi sinh, có thể giúp cải thiện sức khỏe âm đạo, một phần là bằng cách kiểm soát đường ruột.

"Ruột là nguồn năng lượng của phần còn lại của cơ thể. Nếu ruột không khỏe, phần còn lại của cơ thể cũng sẽ không hoạt động tốt", Sharp nói.

Sharp lưu ý rằng hiện có rất ít nghiên cứu xem xét vai trò của thực phẩm đối với sức khỏe âm đạo và sinh sản. Một số nghiên cứu xem xét cách thức thực phẩm tác động đến viêm âm đạo do vi khuẩn, xảy ra khi quá nhiều một số loại vi khuẩn phát triển mạnh trong âm đạo, làm thay đổi hệ vi sinh vật nói chung, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Và có các nghiên cứu cho thấy lợi khuẩn có thể giúp giảm nguy cơ tái phát viêm âm đạo do vi khuẩn hoặc các triệu chứng của bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn.

Các loại thực phẩm có chứa lợi khuẩn bao gồm:

Sữa chua Hy Lạp

Kefir

Kim chi

Dưa cải muối chua lên men (không ngâm)

Dưa chua lên men

Miso

Kombucha

Phô mai tươi

Bơ sữa

Tuy nhiên, Sharp cho biết việc ăn một khẩu phần sữa chua Hy Lạp hoặc thưởng thức miso vào bữa tối là không đủ để thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột. Có thể mất vài tuần hoặc vài tháng trước khi mọi người nhận thấy sự khác biệt khi áp dụng chế độ ăn uống mới.

2. Thực phẩm tiền sinh học giúp men vi sinh có hiệu quả hơn đối với sức khỏe âm đạo

Probiotics sẽ có hiệu quả tốt nhất nếu mọi người cũng ăn prebiotic (thực phẩm tiền sinh học.

Leslie Bonci, chuyên gia dinh dưỡng và chủ sở hữu của Active Eating Advice, chia sẻ với TODAY.com rằng: "Chúng tôi đang xem xét những thứ như cám, đậu và trái cây và rau quả vì chúng cung cấp prebiotic cực kỳ quan trọng để các lợi khuẩn này phát triển mạnh".

Prebiotic cung cấp "nhiên liệu" cho lợi khuẩn. Sharp cho biết: "Nếu chúng ta tập trung vào lợi khuẩn, tức là thực phẩm lên men, và prebiotic, tức là carbohydrate giàu chất xơ… thì đó chính là sự kết hợp hoàn hảo cho đường ruột khỏe mạnh và âm đạo khỏe mạnh".

Thực phẩm giàu prebiotic bao gồm:

Ngũ cốc nguyên hạt

Các loại đậu

Rau lá xanh

Hành tây

Chuối

Hạnh nhân

Hạt lanh

Đậu nành

Bắp cải

Đậu Hà Lan

Măng tây

3. Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao và sức khỏe âm đạo

Nghiên cứu của Sharp Notes chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều thực phẩm có chỉ số đường huyết cao có liên quan đến tình trạng viêm âm đạo do vi khuẩn. Theo Cleveland Clinic , thực phẩm có chỉ số đường huyết cao khiến lượng đường trong máu tăng đột biến.

Sharp cho biết: "Có vẻ như có mối liên hệ giữa thực phẩm có chỉ số đường huyết cao và bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn".

Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao bao gồm:

Thực phẩm chế biến, chẳng hạn như khoai tây chiên hoặc bánh quy giòn

Bột mì trắng

Ngũ cốc

Nước ngọt

Đồ uống có đường

Đồ uống thể thao

Bánh rán

Khoai tây nghiền

Khoai tây chiên

Đồ nướng có đường

Bánh mì tròn

4. Nước có thể thúc đẩy quá trình bôi trơn và ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu

Uống đủ nước rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và điều này cũng đúng đối với sức khỏe âm đạo.

Uống nước là vô cùng quan trọng. Nước không chỉ cần thiết cho bên trong tế bào, nó còn quan trọng cho việc bôi trơn, đào thải và hỗ trợ nhiều chức năng của cơ thể.

Người trong thời kỳ mãn kinh dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu hơn do sự thay đổi nội tiết tố có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển mạnh. Uống đủ nước cũng có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu ở một số người - mặc dù có rất ít nghiên cứu về vấn đề này hoặc lượng nước mà mọi người nên uống.

Feller cho biết: "Nếu chúng ta đang nói về sức khỏe đường tiết niệu và sức khỏe âm đạo, bạn cần phải cung cấp đủ nước và duy trì độ pH ở mức khá thấp".

Uống đủ nước trong chế độ ăn uống thường giúp mọi người cảm thấy khỏe hơn.