Sai lầm cần tránh khi uống sữa đậu nành

Đậu nành là một trong những thực phẩm giàu đạm nhất trong họ nhà đậu, thường được mệnh danh là "thịt không xương" nhờ chứa hàm lượng protein cao, có thể thay thế cho đạm động vật.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, không phải ai cũng thích hợp để sử dụng loại thực phẩm này thường xuyên.

Trong y học cổ truyền, đậu nành có tính hàn. Những người có thể trạng yếu, hay mệt mỏi, hoặc đang gặp các triệu chứng của bệnh gout nên hạn chế sử dụng để tránh tình trạng đầy bụng, chướng hơi, ợ chua, tiêu chảy . Người bị thận hư, di tinh hoặc tiểu đêm nhiều nếu dùng thường xuyên cũng dễ khiến bệnh trở nặng.

Ngoài ra, việc kết hợp đậu nành với một số loại thuốc kháng sinh như tetracycline, erythromycin có thể gây phản ứng bất lợi. Các kháng sinh này khi dùng cùng sữa đậu nành sẽ làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất. Vì vậy, người bệnh nên uống cách nhau ít nhất một giờ.

Một lưu ý khác là trong đậu nành chứa saponin hormone và lectin - hai chất có thể cản trở cơ thể hấp thu kẽm. Với những người đang thiếu kẽm hoặc thường xuyên uống sữa đậu nành, cần bổ sung kẽm đầy đủ từ nguồn khác hoặc điều chỉnh chế độ ăn hợp lý.

Theo nghiên cứu, hạt đậu tương chứa khoảng 40% protein, 12-25% lipid, 10-15% glucid, cùng nhiều khoáng chất như canxi, sắt, magie, kali và các vitamin nhóm A, B, D, E. Đặc biệt, lượng protein trong 100 g đậu tương tương đương với khoảng 800 g thịt bò.

Đậu nành còn chứa genistein - hoạt chất có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn chặn hình thành mảng xơ vữa trong mạch máu. Nhiều thí nghiệm trên động vật cho thấy genistein giúp giảm nguy cơ ung thư và cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng. Ở phụ nữ mãn kinh , đạm đậu nành còn giúp tăng mật độ xương và giảm các cơn bốc hỏa.

Từ đậu nành, có thể chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc như sữa đậu nành, đậu phụ, chao… giúp bổ sung đạm lành mạnh, giảm phụ thuộc vào thịt đỏ, nhất là trong chế độ ăn chay hoặc giảm cân.

Đậu nành là thực phẩm có giá trị cao cả về dinh dưỡng và y học. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích mà không ảnh hưởng sức khỏe, cần dùng đúng cách, đúng thời điểm và phù hợp với thể trạng mỗi người.