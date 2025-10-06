Tết Trung thu ăn bưởi vừa ngon vừa bổ nhưng NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ 7 điều cấm kỵ, thậm chí nguy hiểm tính mạng

Bưởi là loại trái cây cực quen với người Việt, nhất là trong dịp Tết Trung thu. Loại quả này tượng trưng cho sự viên mãn và sung túc, đoàn viên và cũng cực giàu dinh dưỡng. Không chỉ ngon mà còn là "kho" vitamin C, chất xơ, kali, cùng các chất chống oxy hóa như naringin và lycopene. Nhờ vậy mà ăn bưởi hỗ trợ giảm cân, tốt cho tiêu hóa và tim mạch, tăng cường miễn dịch, làm đẹp da, kiểm soát đường huyết...

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, những lợi ích này chỉ đạt được khi bạn ăn bưởi đúng cách và không phải ai cũng thích hợp để ăn nhiều bưởi. Mắc phải những điều cấm kỵ khi ăn bưởi dưới đây vừa bỏ phí dinh dưỡng lại gây khó chịu, thậm chí nguy hiểm tính mạng đấy nhé:

1. Ăn bưởi khi đang dùng một số loại thuốc

Đây là điều cấm kỵ lớn nhất và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhất khi ăn bưởi. Theo bác sĩ chuyên khoa thận Trần Hữu Thành (Đài Loan, Trung Quốc), bưởi và nước ép bưởi chứa hợp chất furanocoumarin có khả năng ức chế enzyme CYP3A4 trong gan và ruột non. Điều này khiến thuốc không được chuyển hóa đúng cách, làm tăng nồng độ trong máu và có thể gây ngộ độc.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi trong vòng 24 giờ trước hoặc sau khi dùng bất kỳ loại thuốc nào, để tránh làm thay đổi hiệu quả của thuốc. Hoặc ít nhất là tránh xa trong 4 giờ trước và sau uống thuốc.

Đặc biệt, với các thuốc điều trị tim mạch, huyết áp, hạ mỡ máu hoặc chống đông máu, tác dụng ức chế của bưởi có thể kéo dài tới 72 giờ sau khi ăn. Vì vậy, người đang dùng những thuốc này cần tránh hoàn toàn bưởi ít nhất 3 ngày kể từ khi uống thuốc. Nếu thật sự muốn ăn, chỉ nên nếm 1 đến 2 múi nhỏ sau khi ngưng thuốc vài ngày và hỏi ý kiến bác sĩ trước.

Ảnh minh họa

2. Ăn bưởi khi bụng rỗng

Người đang đói không nên ăn bưởi bởi loại quả này chứa một lượng axit rất lớn. Nếu ăn khi đói nó sẽ làm hại dạ dày của bạn, đặc biệt với những người đang áp dụng kiểu giảm cân với bưởi. Chỉ nên ăn bưởi khi đã ăn cơm hay một chút gì đó để lót dạ. Như vậy bưởi sẽ phát huy tác dụng cải thiện tiêu hóa cho bạn. Đồng thời hạn chế việc tăng cholesterol trong máu.

3. Ăn bưởi vô tội vạ

Bưởi giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, nhưng nếu ăn quá nhiều trong một lúc hoặc ngày nào cũng ăn có thể gây mất cân bằng điện giải, đau dạ dày và mỏi cơ do tăng hấp thu kali. Bác sĩ Ăn quá nhiều cũng khiến gan và thận phải làm việc quá tải để xử lý axit hữu cơ. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chỉ nên ăn khoảng 200 - 300g bưởi mỗi ngày, không quá 500g và không nên ăn thay bữa chính hoặc ăn liên tục nhiều ngày liền.

4. Ăn bưởi cùng thực phẩm "cấm kỵ"

Bác sĩ Lương Tịnh Tư (Đài Loan, Trung Quốc) thì cảnh báo không phải thực phẩm nào cũng nên ăn cùng lúc hoặc quá gần với bưởi. Ví dụ như: hải sản, bia rượu, gan lợn, cà rốt, củ cải trắng.

Ảnh minh họa

Bưởi có tính axit cao, khi kết hợp với hải sản dễ gây rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, buồn nôn. Còn khi uống bia rượu, ethanol trong rượu làm tăng độc tính của furanocoumarin, khiến gan phải làm việc quá mức, dễ tổn thương tế bào gan.

Cà rốt và củ cải trắng chứa enzyme làm giảm hấp thu vitamin C trong bưởi, đồng thời phản ứng với flavonoid của bưởi tạo chất cản trở chuyển hóa ở gan, dễ gây rối loạn tiêu hóa. Còn gan lợn có chứa đồng, sắt, kẽm… khi kết hợp với vitamin C trong bưởi làm tăng tốc độ oxy hóa kim loại, giảm dinh dưỡng và gây khó chịu ở một số người.

5. Những người nên hạn chế hoặc tránh bưởi

Bưởi tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được. Người có huyết áp thấp, dạ dày yếu hay phụ nữ mang thai 3 tháng đầu chỉ nên ăn vài múi nhỏ, vì ăn nhiều dễ gây mệt, buồn nôn hoặc đau bụng. Đặc biệt, người đang uống thuốc điều trị bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường hay rối loạn mỡ máu cần kiêng tuyệt đối. Hợp chất furanocoumarin trong bưởi có thể làm tăng nồng độ thuốc trong máu và gây ngộ độc.

6. Ăn bưởi khi đã no bụng hoặc trước khi ngủ

Ảnh minh họa

Pectin trong bưởi là dạng chất xơ hòa tan có thể làm chậm tiêu hóa. Nếu ăn bưởi ngay sau bữa chính, nhất là nếu bụng đã no thì cơ thể dễ bị đầy hơi và khó ngủ. Ăn sát giờ đi ngủ còn làm tăng nguy cơ trào ngược axit và mất ngủ do dạ dày phải hoạt động liên tục.

7. Để bưởi quá lâu, ngả màu hoặc nấm mốc

Bưởi để quá lâu rất dễ bị nấm mốc và vi khuẩn xâm nhập, khiến hàm lượng vitamin C giảm mạnh. Khi múi bưởi chuyển vị đắng, đó là dấu hiệu các chất tự nhiên như limonin đã bị biến đổi. Những chất này có thể gây kích ứng ruột, đau bụng hoặc buồn nôn nếu ăn phải. Tốt nhất nên ăn bưởi trong ngày, không để tủ lạnh quá 24 giờ.

Nguồn và ảnh: TOPick, Family Doctor