Nữ sinh 15 tuổi mắc ung thư gan vì món ăn yêu thích khiến nhiều người rùng mình

“Bác sĩ ơi, con bé đau bụng dữ lắm, quặn cả người, không chịu nổi nữa rồi!”, đôi vợ chồng ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) hốt hoảng đưa con gái 15 tuổi đến bệnh viện cấp cứu. Cô bé học lớp 9, lẽ ra đang ở tuổi tràn đầy sức sống, vậy mà lúc đó khuôn mặt trắng bệch, tay phải ôm chặt bụng, người run lên vì đau.

Sau khi thăm khám, bác sĩ lập tức yêu cầu làm kiểm tra tổng thể. Khi hình ảnh CT hiện lên màn hình, ông khẽ nhíu mày, trong gan của cô bé xuất hiện một khối u ác tính kích thước 107mm x 118mm , to gần bằng nắm tay người lớn, chiếm phần lớn diện tích gan.

Đáng nói, qua xét nghiệm và hỏi tiền sử gia đình, bác sĩ xác định ba đời trong nhà không có ai mắc ung thư , loại trừ khả năng di truyền. Vậy nguyên nhân nào khiến một thiếu nữ mới 15 tuổi lại mắc ung thư gan?

Câu trả lời được hé lộ từ một chi tiết nhỏ. Trong lúc trao đổi, một y tá nói: “Sáng nay đi kiểm tra phòng, em ấy còn ngồi ăn đùi gà rán làm bữa sáng”.

Câu nói tưởng vu vơ ấy lại trở thành manh mối quan trọng. Khi bác sĩ hỏi kỹ, cha mẹ cô bé mới thừa nhận con gái nghiện ăn vặt từ nhỏ , hầu như không ăn cơm đúng bữa. Buổi sáng vội đi học, mẹ chỉ kịp nhét vài gói bánh quy, khoai tây chiên; trưa ở trường thì toàn ăn xúc xích, bánh gạo cay , tối về lại “ôm” gà rán, bim bim vừa ăn vừa làm bài tập.

“Con bé mê đồ ăn vặt đến mức ngăn kéo, cặp sách lúc nào cũng đầy túi nilon. Khuyên mãi không nghe”, mẹ em bật khóc nói.

Bác sĩ nhận định, chính thói quen ăn uống bừa bãi, lạm dụng đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn đã khiến gan cô bé bị tàn phá: "Trong các loại thực phẩm đóng gói chứa nhiều chất bảo quản, nitrit, chất tạo màu. Gan vốn là cơ quan giải độc chính của cơ thể, nếu phải làm việc quá tải để xử lý chúng mỗi ngày, tế bào gan sẽ bị tổn thương nặng. Khi quá trình tổn thương kéo dài, nguy cơ chuyển biến thành ung thư là rất cao".

Thực tế, đây không phải trường hợp cá biệt. Theo các bác sĩ, ăn nhiều đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn, thực phẩm chứa nhiều đường có thể sinh ra các chất độc như acrylamide hoặc nitrit , làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan, thậm chí ung thư gan .

Trước đó, ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cũng từng điều trị cho một bé gái 13 tuổi bị ung thư dạ dày do thói quen ăn mì gói, đồ nướng thay cơm suốt nhiều năm. Bác sĩ buộc phải cắt bỏ 60% dạ dày để giữ mạng sống cho em.

Các chuyên gia cảnh báo, tỷ lệ ung thư ở thanh thiếu niên Trung Quốc đang tăng nhanh . Riêng nhóm 19-35 tuổi, tỉ lệ mắc ung thư dạ dày đã tăng gấp đôi trong 30 năm , trong đó không ít người có chung thói quen: bỏ bữa, ăn vặt thay cơm .

“Cha mẹ thường nghĩ trẻ con ăn ít đồ vặt chẳng sao, thậm chí xem đó là phần thưởng. Nhưng thực tế, chính những ‘món ăn vui miệng’ ấy đang từng ngày đầu độc gan, dạ dày và hệ miễn dịch của trẻ,” bác sĩ nhấn mạnh. Ông cho biết gan là “cơ quan thầm lặng” - khi xuất hiện dấu hiệu đau bụng, vàng da, mệt mỏi… thì bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Vụ việc cô bé 15 tuổi bị ung thư gan một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh:

- Đừng để con “ăn vặt thay cơm” . Bữa sáng cần đầy đủ tinh bột, trứng, sữa; bữa chính phải có rau xanh và đạm chất lượng.

- Hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn , đọc kỹ nhãn mác, tránh sản phẩm có nhiều phụ gia, chất bảo quản, màu nhân tạo.

- Đưa trẻ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ , đặc biệt là xét nghiệm chức năng gan hằng năm với những em có thói quen ăn uống không lành mạnh.

Hiện cô bé 15 tuổi vẫn đang được điều trị tích cực, nhưng trường hợp này đã khiến không ít phụ huynh “giật mình tỉnh ngộ”: những gói snack tưởng vô hại lại có thể là “kẻ giết người thầm lặng” trong bữa ăn của con trẻ.

