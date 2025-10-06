Người có cục máu đông thường gặp 4 hiện tượng bất thường khi đi bộ nhưng nhiều người bỏ qua

Các bác sĩ cho biết, khi đi bộ, những thay đổi nhỏ ở chân tay, nhịp thở hay sức bền đều có thể phản ánh tình trạng lưu thông máu. Nếu cơ thể có cục máu đông (huyết khối), mạch máu bị tắc nghẽn, lượng oxy cung cấp cho cơ bắp giảm, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng qua từng bước đi.

4 dấu hiệu cảnh báo có thể bạn đang có cục máu đông

- Đi vài bước đã thấy bắp chân đau, căng tức

Nếu bạn đang đi bình thường mà đột nhiên cảm thấy bắp chân đau, nhức mỏi hoặc căng tức , rất có thể máu đang lưu thông kém. Khi dòng máu xuống chân bị tắc nghẽn, các cơ không nhận đủ oxy và dưỡng chất, sẽ phát ra “tín hiệu kêu cứu”.

Theo thống kê, khoảng 40% bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch sâu phát hiện bệnh sau khi thấy đau hoặc nặng chân khi đi bộ . Nhiều người lầm tưởng đây là do mỏi cơ hoặc thiếu vận động, nhưng thực tế, đó có thể là dấu hiệu đầu tiên của cục máu đông ở chi dưới .

- Chân sưng, nặng và có cảm giác “chịu tải” khi di chuyển

Nếu khi đi bộ, bạn thấy mắt cá chân hoặc bắp chân sưng rõ rệt , nhất là chỉ sau vài phút di chuyển, hãy cảnh giác. Khi máu không thể quay ngược về tim do bị tắc nghẽn, chất lỏng ứ lại trong mô mềm , gây ra sưng và nặng chân.

Tình trạng này thường bị nhầm với “phù chân do mệt” nhưng bác sĩ cảnh báo: đây là dấu hiệu điển hình của huyết khối tĩnh mạch . Không chỉ người lớn tuổi, mà cả dân văn phòng ngồi lâu, ít vận động cũng có thể mắc phải.

- Đi loạng choạng, chân yếu, bước không vững

Cảm giác chân mềm nhũn, bước đi không vững, như dẫm lên bông cũng là tín hiệu đáng báo động. Nguyên nhân là do máu không lưu thông đủ tới các cơ, khiến chúng thiếu năng lượng.

Một báo cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC) cho biết, 30% bệnh nhân bị huyết khối ngoại vi từng có triệu chứng “đi không vững” trong vòng 6 tháng trước khi phát bệnh . Đây là giai đoạn vàng để phát hiện sớm và ngăn chặn biến chứng nguy hiểm.

- Da chân lạnh, nhợt nhạt hoặc tê bì khi đi bộ

Nếu bạn đi bộ mà thấy da chân đột nhiên lạnh, nhợt nhạt hoặc tê cứng , đó có thể là dấu hiệu của tắc nghẽn động mạch . Khi dòng máu bị ngăn lại, vùng da không được cung cấp đủ oxy, dẫn đến lạnh và mất cảm giác.

Nghiên cứu của Trung tâm Y khoa Mayo Clinic (Mỹ) cho thấy một nửa bệnh nhân tắc động mạch chân có biểu hiện da lạnh, tái sau khi vận động nhẹ. Đáng lo ngại hơn, nhóm người này có nguy cơ cao gặp biến cố tim mạch hoặc đột quỵ trong vòng vài năm tới nếu không điều trị kịp thời.

Một buổi đi bộ tưởng đơn giản nhưng có thể là “bản báo cáo sức khỏe miễn phí” mà cơ thể gửi cho bạn mỗi ngày. Hãy lắng nghe nó, vì biết đâu chỉ một cơn đau nhẹ ở bắp chân hôm nay lại đang cứu bạn khỏi một cơn đột quỵ ngày mai.

Nguồn và ảnh: Aboluowang