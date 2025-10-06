Người phụ nữ 33 tuổi đau tức thắt lưng, tiểu buốt, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, đến khám tại Phòng khám Tiết niệu – Nam khoa vì đau tức vùng thắt lưng trái kèm tiểu buốt.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán: Sỏi thận trái, sỏi niệu quản trái đoạn 1/3 dưới, còn Sonde JJ trái đặt 15 năm chưa rút.

Trước đó, năm 2010, bệnh nhân đã từng phẫu thuật lấy sỏi niệu quản trái và được đặt Sonde JJ. Tuy nhiên, do bận công việc, bệnh nhân đã quên lịch hẹn tái khám và rút JJ theo khuyến cáo.

Hình ảnh XQ của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện 19-8

Sonde JJ (Double J stent) là một loại ống thông đặt trong niệu quản rất phổ biến sau các phẫu thuật Tiết niệu.

Vai trò chính của Sonde JJ gồm:

- Dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang sau mổ, giúp bảo vệ chức năng thận.

- Hạn chế nguy cơ ứ nước thận, giảm phù nề niệu quản.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lành niệu quản sau can thiệp ngoại khoa.

Trong thực tế lâm sàng, Sonde JJ chỉ nên lưu từ 2–8 tuần tùy tình trạng bệnh lý. Nếu không rút đúng thời điểm, người bệnh có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm:

- Nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn.

- Đau tức, rối loạn tiểu tiện, Sonde có thể di chuyển.

- Lắng đọng canxi, hình thành sỏi bám quanh Sonde.

- Nguy hiểm hơn, có thể gây suy thận hoặc mất chức năng thận.

Trường hợp này, do Sonde JJ tồn tại tới 15 năm, bệnh nhân xuất hiện sỏi to ở nhiều vị trí, Sonde bám sỏi và di chuyển bất thường, khiến quá trình điều trị phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bác sĩ phẫu thuật cho nữ bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện 19-8

Sau khi tư vấn, giải thích kỹ càng và tầm soát các yếu tố nguy cơ, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật với sự phối hợp chặt chẽ giữa khoa Ngoại Tiết niệu, khoa Gây mê Hồi sức và các chuyên khoa liên quan.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành nội soi niệu quản tán sỏi bằng Laser, rút Sonde JJ cũ tồn tại 15 năm và thay Sonde JJ mới và nội soi tán sỏi qua da thận trái để xử lý toàn bộ sỏi thận.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Bệnh nhân sạch sỏi, ổn định sau mổ và được xuất viện chỉ sau 3 ngày.

Qua ca bệnh đặc biệt này, các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh sau đặt Sonde JJ cần tuân thủ lịch hẹn tái khám và rút JJ đúng thời gian.

Tuyệt đối không được chủ quan hay bỏ quên, vì có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng thận và sức khỏe toàn thân.

Khi có các triệu chứng bất thường như đau tức thắt lưng, tiểu buốt, tiểu máu, cần đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.