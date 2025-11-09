Xả suộc đi xem "anh Long": Từ vợ Cường Đô La đến gái xinh trên mạng, đã con mắt thật sự

Sau đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1 quá mĩ mãn, cộng đồng mạng đang tiếp tục mong chờ những màn trình diễn bùng nổ tại D-2 vào hôm nay 9/11. Trong lúc đó, hội những người có mặt tại Ocean Park đêm qua đã bắt đầu chuyển sang chế độ “lụy” và “xả suộc” concert.

Ai nấy đều sở hữu những bức hình cực xinh đẹp cùng loạt hình chụp G-DRAGON, sân khấu, không khí sự kiện,... Từ những cái tên quen thuộc như Salim, Đàm Thu Trang - vợ của Cường Đô La cho đến những hot TikToker và hàng loạt gái xinh trên mạng đều đang đua nhau "xả" loạt ảnh đêm qua.

Mặc dù quẩy nhiệt tình, hết mình nhưng ai cũng giữ nguyên được diện mạo xinh đẹp, cuốn hút. Không những thế, thời tiết hôm qua tại khu vực diễn ra concert cũng vô cùng thuận lợi để các fan đu idol mà vẫn không hề làm trôi nền, trôi son,...

Tất cả đều bày tỏ cảm xúc choáng ngợp, vỡ òa khi được thấy “ông hoàng Kpop” trình diễn tại Việt Nam. Không chỉ được hòa chung giai điệu những bài hát quen thuộc, không ít người còn được nhìn G-DRAGON với cự ly siêu gần, tương tác với idol. Với các fan cứng của “anh Long, concert ngày đầu tiên mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và khiến ai cũng muốn đi thêm lần nữa.

Nói fan G-DRAGON toàn phú bà quả không sai, ai cũng toát ra vibe thời thượng thế này! (Nguồn: Phạm Minh Hà)

Slay hết cỡ! (Nguồn: @itsmethaoo)