3 thẩm phán livestream bán cua giúp người dân phá sản trả nợ

Các thẩm phán tại một tòa án ở Trung Quốc đã hóa thân thành những người bán hàng qua livestream để giúp một con nợ bán sản phẩm và trả nợ, thu hút hơn 200.000 lượt xem và nhận được sự tán thưởng rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngày 31/10, Tòa án Nhân dân quận Cao Thuần, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, trở thành nơi livestream bán hàng hiệu quả. Ba vị thẩm phán xuất hiện trên phiên bán hàng trực tuyến với tài khoản chính thức của Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố.

Phiên livestream này nhằm giúp Qiu Lan (một chủ doanh nghiệp sinh sống tại Nam Kinh) thanh toán các khoản nợ tồn đọng. Gia đình Qiu đã lâm vào cảnh nợ nần suốt một thập kỷ qua.

Các thẩm phán livestream bán hàng để bán tài sản gán nợ, giúp con nợ vực dậy sau thời gian kinh doanh thua lỗ.

Ban đầu, cha mẹ cô kinh doanh vận tải biển và mắc nợ lớn sau một vụ thua lỗ. Tiếp đó, vào năm 2015, mẹ Qiu gây tai nạn giao thông và bị yêu cầu bồi thường 36.000 USD (khoảng 920 triệu đồng).

Tòa án Cao Thuần cho phép gia đình trả nợ theo hình thức trả góp. Tuy nhiên, họ tiếp tục gặp khó khăn khi chuyển sang nuôi cua và thua lỗ nhiều năm do thiếu kiến thức chuyên môn. Trong suốt một thập kỷ, lãi mẹ đẻ lãi con, tổng số nợ của Qiu lên tới 112.000 USD (khoảng 2,9 tỷ đồng).

Dù trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà Qiu vẫn luôn giữ lời hứa, trả cho chủ nợ 4.000 USD (khoảng 104 triệu đồng) mỗi năm.

Tháng 9/2025, gia đình bà Qiu nộp đơn xin phá sản cá nhân lên Tòa án Cao Thuần vì không đủ khả năng trả nợ. Sau khi xem xét tài khoản ngân hàng và tiến hành khảo sát thực tế trại nuôi cua, tòa án xác nhận đơn của họ là đúng thực tế.

Tòa giúp họ liên lạc với các chủ nợ, những người này đồng ý giảm 10% tổng nợ nếu gia đình thanh toán hết. Sau đó, Tòa án Cao Thuần kết nối gia đình với một chuyên gia nuôi cua để giúp Qiu thu hoạch cua năm nay và đồng ý hợp tác trong tương lai. Cuối cùng, tòa án đứng ra chịu trách nhiệm bán số cua đang có để giúp trả nợ.

Bộ ba thẩm phán của thành phố này thu hút hơn 200.000 khán giả với công việc bán thời gian đặc biệt của mình. Nhiều người theo dõi tỏ ra kinh ngạc, một người dùng cho biết: "Tôi không thể tin vào mắt mình".

Thực tế, các thẩm phán khéo léo chuyển hình thức đấu giá tài sản sang bán hàng livestream chuyên nghiệp khiến nhiều người xem thích thú hơn.

Theo thống kê, có hơn 100 đơn hàng được bán ra trong phiên livestream kéo dài 2,5 tiếng. Tòa án cho biết số cua của gia đình Qiu đã được bán hết và doanh thu được chuyển vào tài khoản ký quỹ của tòa án để trả nợ.

Ngoài việc bán cua, các thẩm phán còn tuyên truyền kiến thức pháp lý và giới thiệu chương trình phá sản cá nhân mới của đất nước, giúp những con nợ đỡ khốn cùng.

"Tại tòa án này, 'phục vụ nhân dân' không chỉ là một khẩu hiệu mà là một lời hứa thực tế", một người dùng nhận xét. Người khác dí dỏm chia sẻ: "Bán hàng livestream đã trở thành một kỹ năng thiết yếu bất kể bạn làm công việc gì".