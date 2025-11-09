Khoảnh khắc về kể không ai tin của một cô gái khi G-DRAGON đứng ngay trước mặt

Sau nhiều ngày mong chờ, concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1 đã chính thức diễn ra tại Ocean Park vào hôm qua 8/11. Với những người hâm mộ “anh Long”, đêm qua chính là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi được “quẩy” hết mình trong concert đầu tiên của G-DRAGON được tổ chức tại Việt Nam.

Không chỉ vỡ òa bởi set list cực cháy mà còn được nhìn tận mắt “ông hoàng Kpop” ở cự ly gần khiến các fangirl hú hét liên tục. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc gần cuối show khi G-DRAGON đứng trên xe hoa cúc, di chuyển quanh sân khấu để gần khán giả hơn, vừa trình diễn vừa tặng quà. Lúc này, tất cả những khán đứng gần khu vực di chuyển của G-DRAGON đểu hướng mắt không rời theo thần tượng và đương nhiên không thể thiếu việc giơ điện thoại lên “quay suộc”, ghi lại trọn vẹn kỷ niệm này.

G-DRAGON cực bảnh khiến các fan vỡ òa

"Ông hoàng Kpop" di chuyển trên xe hoa cúc đi khắp sân khấu để gần người hâm mộ hơn

Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được những đoạn phim nét căng visual của idol. Và điều không ai mong muốn nhất, thậm chí được coi là nỗi ám ảnh với hội đu concert đã xảy đến với 1 fangirl.

Theo đó trên MXH Threads mới đây, một người đi concert G-DRAGON đã vô tình chụp lại được khoảnh khắc “đau lòng” nhất của một bạn nữ. Khi G-DRAGON di chuyển đến sát ngay trước mắt, fan nữ đưa điện thoại lên quay nhưng màn hình báo “hết dung lượng”, không thể thao tác thêm.

Bức ảnh phát ra tiếng khóc vì điện thoại hết dung lượng đúng lúc G-DRAGON đi ngay trước mắt (Nguồn: @notevenlin)

Những ai đã từng đi đu idol đều hiểu, mọi thao tác ghi hình đều cần rất nhanh và chính xác bởi thần tượng sẽ di chuyển rất nhanh. Hơn thế nữa, đó sẽ là những khoảnh khắc đôi khi chỉ có 1 lần trong đời nên ai cũng phải sẵn sàng tâm thế. Tuy nhiên với chiếc điện thoại “phản chủ”, đầy bộ nhớ trên thì fan nữ nó hẳn đã phải “khóc một dòng sông” vì bất lực, chỉ biết nhìn G-DRAGON đi qua trước mặt mà không thể ghi hình lại được.

Phía dưới phần bình luận, netizen vừa thương, vừa buồn cười vì cô nàng này gặp cảnh éo le không đúng lúc. Bên cạnh đó, không ít người còn chia sẻ thêm các “kiếp nạn” khác cũng đáng tiếc không kém.

- “Có thể là khóc hết nước mắt. Về kể G-DRAGON đi ngay trước mặt không ai tin vì không quay được cái suộc nào”. - “Fangirl khổ nhất concert G-DRAGON là đây. Về tiếc lắm luôn ấy”. - “Hết dung lượng lúc nào không hết lại đúng vào khoảnh khắc này. Đúng là đau đớn đến gục ngã”. - “Nỗi khiếp sợ của fangirl: Điện thoại hết dung lượng”. - “Tôi đây, mải quẩy đưa điện thoại người yêu quay ‘suộc’ hộ. Quay đẹp, nét căng nhưng về xem không có tiếng… Vì ổng quay lúc đang kết nối điện thoại với tai nghe…”. - “Chị bên cạnh mình hôm qua cũng khóc y chang vì giơ máy nhiệt tình lắm, zoom cận GD luôn nhưng mà bả không ấn quay”.

Tìm ra fan nữ "khổ nhất", may vẫn quay kịp 10 giây trước khi "thảm họa" ập đến

Ngoài ra, chính chủ của chiếc điện thoại đầy dung lượng trên cũng đã xuất hiện phía dưới phần bình luận, xác nhận mình chính là cô gái “khổ nhất” ấy. Tuy nhiên, cô bạn cho biết, trước khi rơi vào cảnh “éo le” thì cũng đã kịp quay được khoảng gần 10 giây G-DRAGON cận cảnh để làm kỷ niệm.

Song cũng từ đây, dân tình đi đu concert lại tiếp tục “+1 kinh nghiệm” là nên kiểm tra điện thoại trước từ nhà. Cần dọn sạch bộ nhớ, để một số dung lượng máy đủ nhiều để có thể thoải mái quay chụp thần tượng.