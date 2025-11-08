Cấp báo: Tụ điểm gái xinh hot nhất lúc này, chính là bên "anh Long" G-DRAGON

Nóng nhất lúc này chính là Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1, được diễn ra tại Ocean Park vào tối 8/11.

Trước giờ G, không khí phía bên ngoài sân khấu khiến ai nấy đều phấn khích khi hàng chục nghìn người hâm mộ từ khắp nơi đổ về đây để chờ đón sự xuất hiện của “ông hoàng Kpop”.

Rất đông người đã có mặt từ chiều.

Theo ghi nhận của chúng tôi từ đầu giờ chiều, Ocean Park đã tấp nập fan xếp hàng, check-in và chờ được vào sân khấu chính. Thời tiết tại miền Bắc hiện tại khác thuận lợi, trời quang, không mưa nên rất phù hợp để cộng đồng fan thỏa sức “quẩy”, diện những bộ trang phục cầu kỳ, thậm chí cosplay thần tượng.

Ấn tượng nhất vẫn là hội gái xinh với visual cực phẩm. Là fan của "anh Long", nhiều cô nàng chọn trang phục mang cảm hứng thời trang cá tính từ G-DRAGON - lấp lánh, "chiến" và thật thoải mái để cháy hết mình cùng thần tượng.

Clip: Hội trai xinh, gái đẹp đi đu Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1. Clip: Như Hoàn.

Để thuận tiện cho các set nhạc được sắp xếp dài hơi từ chiều đến tối muộn, các cô gái lựa chọn style thoải mái, năng động nhưng vẫn khoe được visual tối đa. Dù lọt ống kính camera thường nhưng hội trai xinh, gái đẹp khiến ai cũng phải cảm thán vì siêu slay, vibe sáng rực.

Trong rất nhiều bạn trẻ tham dự, không ít người sẵn sàng bay từ TP.HCM hoặc các tỉnh thành khác để có mặt tại Ocean Park, đầu tư chi phí để có vị trí đẹp nhất để ngắm nhìn idol.

Trời càng về tối, dòng người càng đông, dàn trai xinh gái đẹp cũng nườm nượp đổ về. Không uổng công makeup từ chiều, lên đồ từ sáng và đầu tư outfit xịn xò, ai nấy đều nổi bật rực rỡ giữa đám đông.

Xem đến đâu là "đã con mắt" tới đó liền!

Được biết, sân khấu của G-DRAGON được dựng khổng lồ, bao phủ khu vực trung tâm Ocean Park với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất.

Theo ước tính, hơn 50.000 khán giả sẽ có mặt trong đêm diễn. Sức hút khủng khiếp của G-DRAGON tại Việt Nam khiến nhiều fan kỳ vọng Übermensch sẽ trở thành một trong những concert hoành tráng nhất lịch sử Kpop tại Việt Nam.