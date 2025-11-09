SOOBIN được "giải cứu" ngoạn mục

Được mệnh danh là “ông hoàng Kpop” nên G-DRAGON cũng chính là thần tượng của các thần tượng. Từ các ngôi sao quốc tế đến những nghệ sĩ, người nổi tiếng tại Việt Nam cũng đều không thoát được sức hút của “anh Long”. Chính vì vậy mà tại concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1, các fan cũng đã bắt gặp không ít những sao Việt có mặt ở phía khán đài để quẩy nhiệt tình.

Trong đó, người được chú ý nhiều nhất là SOOBIN Hoàng Sơn.

SOOBIN xuất hiện tại khán đài trong concert G-DRAGON

SOOBIN "quẩy" cực sung nhưng sự chú ý của netizen lại nằm ở chiếc vòng tay concert mà anh chàng đeo

“Hoàng tử” SOOBIN khiến hội chị em đứng ngồi không yên với visual cực bảnh trai đi đu idol. Tuy nhiên, điều khiến netizen quan tâm nhất lại chính là chiếc vòng tay concert của SOOBIN.

Chắc nhiều người đã biết, vòng tay vải concert ngoài như một “tấm vé” vào sự kiện thì còn để phân biệt vị trí của từng khu vực khán giả. Trên vòng sẽ có màu sắc khác nhau, tên của sự kiện và thường hội đu concert sẽ đều mong muốn giữ lại nguyên vẹn sau khi kết thúc show để làm kỷ niệm.

Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng này trên tay SOOBIN, nhiều người đã ngay lập tức hoang mang: “Rồi tí nữa anh cởi thế nào?”. Bởi lẽ chiếc vòng được SOOBIN thắt chặt, ôm sát cổ tay. Với cách đeo đó, không có cách nào “luồn lách” được tay ra khỏi chiếc vòng nên nếu muốn tháo chỉ có 1 bước duy nhất là sử dụng kéo cắt.

Không nằm ngoài dự đoán của cư dân mạng, chính chủ SOOBIN cũng tự đăng vào broadcast, than trời vì đeo vòng tay chặt quá, không biết cách tháo.

"Tấm chiếu mới" lần đầu đu idol than trời vì lỡ thắt vòng tay quá chặt

Ngay lập tức, cả cõi mạng xúm vào, “hiến kế” giải bài toán này cho SOOBIN.

Thực tế, trên mỗi chiếc vòng sẽ có một nút để điều chỉnh độ rộng chật. Do đó nhiều người chọn cắt vỡ nút thắt này để tháo vòng ra một cách nguyên vẹn. Hay một cách khác, không cần sử dụng đến dụng cụ bên ngoài, được nhiều fan áp dụng là xoắn phần thừa của vòng tay thật nhỏ, rồi từ từ rút ra khỏi chiếc nút là hoàn thành.

Trên các nền tảng MXH, dân tình đua nhau tag SOOBIN vào những bài đăng hướng dẫn tháo vòng. Không những thế, cộng đồng mạng còn liên tục hỏi thăm xem nam ca sĩ đã áp dụng được chưa và tình trạng chiếc vòng tay hiện tại thế nào.

Cả cõi mang "vào cuộc" để "giải cứu" SOOBIN

Clip hướng dẫn chi tiết cách tháo vòng tay concert mà không cần dụng cụ (Nguồn: @notbambambie)

Song đến hiện tại, SOOBIN vẫn chưa cập nhật thêm về tình hình chiếc vòng tay concert của mình.

Dẫu vậy, cộng đồng mạng vẫn để lại loạt bình luận hài hước, cho rằng SOOBIN chính là “tấm chiếu mới trải” trong việc đi đu concert.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “10 năm kinh nghiệm làm idol nhưng 0 kinh nghiệm đi đu idol”.

- “Anh đúng là tấm chiếu mới trong việc đi concert. Giờ thì +1 kinh nghiệm nha anh ơi”.

- “Hài quá, từ lúc thấy clip SOOBIN đeo vòng là mình nghi nghi rồi, thắt cái vòng chặt cỡ đó rồi sao mà tháo”.

- “+1 nạn nhân của vòng tay concert. Hồi đầu tui cũng bỡ ngỡ như ảnh mà giờ đỡ rồi”.

- “Kinh nghiệm sân khấu, làm idol thì có chứ làm fan thì SOOBIN thua tụi em rồi. Yếu nghề quá nè”.

- “Anh ơi giờ cái vòng sao rồi, cập nhật tình hình xem anh đã áp dụng đến đâu rồi SOOBIN ơi!!!”.