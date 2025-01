Khác với mùa giải năm ngoái, WeChoice Awards lần này đón chào 1 hạng mục mới toanh - Màn trình diễn bùng nổ. Đây được xem như là phiên bản nâng cấp hơn, bao quát hơn so với bảng đề cử Màn kết hợp bùng nổ. 2024 chứng kiến sự chuyển mình đầy ấn tượng trong quy mô trình diễn sân khấu trong phạm vi Vpop, khi làn sóng gameshow và mô hình thần tượng đã và đang phủ sóng toàn thị trường âm nhạc nước nhà.

Đại hội Anh Trai - Anh Tài thống lĩnh sân khấu

Làng giải trí Việt Nam năm vừa qua đã đón nhận bom tấn kép mang tên Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi. Sức công phá của 2 show vượt ngoài sức tưởng tượng, tạo nên cơn sốt “đu idol” không chỉ đối với người trẻ mà thế hệ các cô bác cũng “lên dây cót” ủng hộ các nghệ sĩ Việt.

Được đầu tư và dàn dựng chỉn chu, kỹ lưỡng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi gây ấn tượng với loạt ca khúc và sân khấu chuyên nghiệp. Quy mô sản xuất tầm cỡ không kém cạnh các chương trình quốc tế khác. Điều này đã góp phần tạo nên thành công của 2 show, đem lại hiệu ứng níu chân và gây tò mò đối với khán giả theo dõi. Trước đó, bức tranh toàn cảnh về trình diễn sân khấu của Vpop đang bị “mắc kẹt” trong vòng lặp bao năm vẫn chưa có sự đột phá, liên tục giậm chân tại chỗ mà không thoát khỏi vùng an toàn.

Anh Trai Say Hi du nhập những xu thế trending nhất, thổi làn gió mới vào âm nhạc lẫn sân khấu, đem tới loạt tiết mục gây bão suốt 1 thời gian dài. Không khó để nhận ra mục tiêu của NSX là đáp ứng thị hiếu nghe nhạc và xem show của giới trẻ nói chung, tạo ra những ca khúc mới mẻ trước sự xâm chiếm của kỷ nguyên nhạc ‘tóp tóp”. Dân tình phát cuồng, bàn luận không ngớt về loạt màn biểu diễn như Ngáo Ngơ, I’m Thinking About You, Hào Quang, Tình Đầu Quá Chén, Regret. Nếu JustaTee đảm nhận ghế ngồi Giám đốc Âm nhạc với kinh nghiệm thử sức tại sân chơi Rap Việt thì Vương Khang “cầm cân nảy mực” với vai trò Tổng đạo diễn - một tay “cầm trịch” mọi vị trí từ quay phim, âm thanh, sân khấu, host, thí sinh…kết nối lại thành 1 thể thống nhất là Anh Trai Say Hi.

Sân khấu hot nhất nhì phải kể đến Ngáo Ngơ. Nếu nửa đầu tiết mục, không khí lẫn bối cảnh đều đượm màu đen tâm trạng. Chỉ khi Orange xuất hiện, 4 chàng thất tình HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik và JSOL cũng bừng sáng phơi phới. Điểm nhấn của ca khúc là màn “xé túi mù” - từ bộ suit đen chuyển sang các outfit năng động với tone màu pastel. Giai điệu pop tươi mới, vũ đạo dễ tạo trend, dàn dựng sân khấu và vũ công bắt mắt, team Ngáo Ngơ đã đem đến một bữa tiệc thăng hoa cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Sân khấu này đã xuất sắc giành top 1 Trending Việt Nam ở cả bảng âm nhạc lẫn bảng chung, đồng thời nhận về lượng tương tác và độ thảo luận lớn vô cùng. Ngáo Ngơ hiện đã đạt 34 triệu mắt xem và hơn 250.000 bình luận trên Youtube.

I’m Thinking About You cũng là 1 “chiến thần” xuyên suốt thời gian phát sóng của Anh Trai Say Hi. Nhuộm cả sân khấu bằng 1 màu đỏ rực, team I’m Thinking About You đưa khán giả trở về vũ trường thập niên 80 qua từng con beat dồn dập, xập xình. Nếu WEAN và Hùng Huỳnh cân trọn phần rap và điệp khúc thì Đức Phúc và RHYDER “gánh” phân đoạn nốt cao. tlinh xuất hiện đúng 1 verse liền giật trọn spotlight với khả năng trình diễn đầy mê hoặc lối melodic rap gây nghiện. Vũ đạo của bài hát cũng được dựng lên đơn giản nhưng dễ nhớ, hướng đến trend dance cover trên các nền tảng chia sẻ video. Pha đoạn ăn điểm của tiết mục chắc chắn là điệp khúc thứ 3, khi cả sân khấu tắt đèn tối om, chỉ duy nhất màn hình chiếu đằng sau tỏa ra ánh sáng đỏ. Tại đây, từng chuyển động của các thành viên đều được bắt trọn, bóng đen giữa màu đỏ các trở nên nổi bật hơn, tạo nên bầu không khí bí ẩn, khôn lường khó tả. I’m Thinking About You xuất sắc rinh về vị trí top 1 Live Stage 3 và bước thẳng vào Live Stage 4, đồng thời thu hút 17 triệu view trên Youtube.

I’m Thinking About You - tlinh, Rhyder, WEAN, Đức Phúc và Hùng Huỳnh

Nếu Anh Trai Say Hi đại diện cho sức trẻ tràn đầy nhiệt huyết trên sân khấu thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại dành cho những nghệ sĩ đã có kinh nghiệm dày dặn trong nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, thể thao, MC… Dưới bàn tay “ma thuật” của SlimV, các ca khúc mang đậm màu sắc truyền thống văn hóa như Trống Cơm, Chiếc Khăn Piêu, Dạ Cổ Hoài Lang, Mưa Trên Phố Huế… đều được cải biên lại, “xào nấu” với những con beat và phần phối khí hiện đại mà không mất đi chất trữ tình da diết. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trở thành bữa tiệc âm nhạc “bình cũ rượu mới” với những sáng tác mới xen kẽ bài hát cũ. Bên cạnh đó, Đinh Hà Uyên Thư đã làm nên những thước phim nghệ thuật, vô cùng chỉn chu và chuyên nghiệp để có thể đặc tả rõ hỏa chí rực lửa của mỗi Anh Trai trên hành trình bứt phá của mình. Mỗi sân khấu đều mang đến 1 tinh thần khác nhau - nhẹ nhàng và da diết hay hào hùng và bất khuất, Đinh Hà Uyên Thư đều bắt trọn từng khoảnh khắc, đưa người xem vào chính câu chuyện các nghệ sĩ vẽ lên.

Trống Cơm hiển nhiên là tiết mục mang tính biểu tượng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khi là ca khúc duy nhất trong chương trình đạt top 1 Trending trên Youtube Việt Nam. Chia thành 3 hồi, Trống Cơm tái hiện từng giai đoạn lịch sử quan trọng trong quá trình xây dựng đất nước. Mở đầu là không khí lễ hội rộn ràng, ai nấy cũng xúng xính áo quần nhảy múa vui vẻ; tiếp theo là từng tiếng trống dồn dập của Tự Long cùng vũ đạo mạnh mẽ, thể hiện tinh thần bất khuất khi chiến tranh nổ ra; kết màn là tiết mục múa cờ, tượng trưng cho thời kỳ hội nhập. Sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian và R&B đương đại đã kết tinh lại thành 1 tuyệt phẩm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tại đây, mỗi người đều được sáng: Tự Long hát chèo, SOOBIN chơi đàn bầu còn Cường SEVEN thể hiện kỹ năng rap và nhảy bài bản. Không ngoa khi nói, Trống Cơm đã góp phần nâng tầm giá trị văn hóa, giúp lớp khán giả tiếp cận và thích thú học hỏi truyền thống dân tộc.

Trống Cơm - Tự Long, SOOBIN và Cường SEVEN

Chiếc Khăn Piêu cũng là sân khấu khó quên đối người hâm mộ theo dõi chương trình. Nhà Cá Lớn (gồm Cường Seven, Tự Long, Tuấn Hưng, Đăng Khôi, SOOBIN Hoàng Sơn, STRONG Trọng Hiếu, Jun Phạm và Thanh Duy) làm sống dậy những nét bản sắc văn hoá nơivùng núi Tây Bắc qua giai điệu của các loại nhạc cụ như khèn, đàn môi, sáo mèo. Bên cạnh các Anh Trai, dàn vũ công được hóa trang thành những cô gái dân tộc Thái, các chiến sĩ biên phòng. Nghệ sĩ sáo mèo Đinh Nhật Minh tham gia với vai trò khách mời, thổi làn điệu đầy hoài niệm vào bản phối khí hiện đại. Các thành viên cùng hòa ca và trình diễn vụ đạo, đắm mình vào không gian âm nhạc, ánh sáng tuyệt đỉnh. Chiếc Khăn Piêu đã mang hình ảnh người lính quân đội đến gần với công chúng hơn, tiếp nối truyền thống văn hóa mà vẫn mang dấu ấn thời đại mới.

Các gameshow âm nhạc làm dày thêm tính đa dạng

2024 đánh dấu bước chuyển mình của loạt gameshow khi nội dung hay cốt truyện được ưu tiên làm yếu tố then chốt tạo nên 1 màn trình diễn hoàn hảo. Tản mạn qua đấu trường Rap Việt mùa 4, không ít thí sinh lồng ghép thông điệp hay câu chuyện của chính mình vào trong từng câu hát vần flow, giúp người xem có cái góc nhìn rộng mở hơn đối với hành trình bứt phá của họ. Tạm nghỉ chơi với thể loại “flexing”, Qua Từng Khung Hình, Con Trai Của Ta, Anh Đã Làm Gì Đâu… đều là những tác phẩm dư đọng cảm xúc trong tâm trí khán giả, chạm đến từng rung cảm của người xem.

Khép lại vòng đôi đầu, Qua Từng Khung Hình “mổ xẻ” sau vào sự gai góc, chiêm nghiệm đời của Robber và NGẮN. Robber nhảy flow nét căng, kết hợp cùng khả năng đóng tune cực mượt, thể hiện được tiềm năng linh hoạt của 1 Quán quân Rap Việt. Không phô diễn nhiều kỹ năng chuyên môn, NGẮN sử dụng thế mạnh lyrics, “múa lượn” qua những câu rap mang đậm tính tự sự và giàu triết lý, ví von chơi chữ vô cùng sáng tạo. Đoạn điệp khúc được đẩy lên cao trào qua màn hợp giọng, đối thoại với nhau đầy kịch tính. Phần âm thanh dồn dập tạo nên bầu không khí căng thẳng và thể hiện nội tâm giằng xé giữa 2 nam rapper.

Qua Từng Khung Hình - Robber và NGẮN

Không cần lướt lên 1 con beat cháy hay nhả flow máu lửa, Anh Đã Làm Gì Đâu “bỏ bùa” khán giả qua khả năng gieo vần và lyrics sâu sắc, lắng đọng cùng giai điệu da diết. Cách nhấn nhá lời rap với chất giọng mạnh mẽ, dày ấm của Nhật Hoàng càng đẩy cao trào của bài hát lên một điểm chạm đầy cảm xúc. Đóng vai một cô gái đồng hành trên hành trình sự nghiệp của Nhật Hoàng, Thuỳ Chi gây mê hoặc khi khoe trọn màu giọng thánh thót, ngọt như mía lùi. Những pha bắn nốt cao vút, trong trẻo của Thuỳ Chi bổ trợ cho phong cách rap của Nhật Hoàng một cách không tưởng. Từng câu hát của Thùy Chi chạm đến trái tim của khán giả, tựa cái ôm vỗ về những bóng lưng mang áp lực của sự nghiệp. Anh Đã Làm Gì Đâu xuất sắc chạm nóc Top Trending bảng âm nhạc Việt Nam, thu về hơn 12 triệu lượt xem sau 1 tháng ra mắt.

Anh Đã Làm Gì Đâu - Nhật Hoàng và Thùy Chi

Năm nay, các nghệ sĩ nữ gạo cội cũng tạo nên những đột phá, thực hiện điều không tưởng như Mỹ Linh “ke đầu” ở Vườn Địa Đàng, Minh Tuyết vừa đu dây vừa hát bolero; hay không thể bỏ qua Thanh Lam với màn đu người trên cao tại Our Song Việt Nam

Sự thật là Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã mất dần sức hút kể từ khi mùa 1 kết thúc vào năm ngoái. Tuy nhiên, show vẫn có lượng khán giả của riêng mình. Format được “thay máu”, chất lượng của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 là chủ đề được bàn tán rôm rả trên sóng mạng nhưng không thể phủ nhận show có không ít sân khấu ấn tượng, có lớp lang nội dung đầy đủ, đủ để giữ chân người xem tới cuối tiết mục. Từ Cầu Duyên, Mưa Tháng Sáu tới Mùa Đông x Chuyện Của Mùa Đông và Đợi Bàn, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 không những khai mở năng lực giải trí của nhiều nghệ sĩ nữ mà còn tăng tính đa dạng trong kho tàng tác phẩm chương trình.

Lọt thỏm giữa loạt sân khấu dance sôi động, Mùa Đông x Chuyện Của Mùa Đông tại đêm Công diễn 3 khai thác khía cạnh mới lạ - thiên tai và dư chấn đằng sau. Sở hữu đội hình "Avengers" gồm Minh Hằng, Ngọc Phước, Tuimi, Minh Tuyết, Tóc Tiên, sân khấu này đã đưa cảm xúc người xem chạm đến đỉnh điểm. Hội tụ đủ yếu tố hát, nhảy và diễn xuất, team Tóc Tiên đã “chế biến” 2 tình khúc sướt mướt đơn thuần trở thành bức tranh tiêu điều, xơ xác. Bối cảnh cũng được dàn dựng y hệt bãi chiến trường hoang tàn, quạnh hiu sau khi cơn thiên tai quét qua nơi đây. Tổ đội Avengers đã đem đến một định nghĩa mới về Performance. Không nhất thiết phải nhảy múa xập xình, sân khấu trí vui tươi, phần trình diễn Mùa Đông x Chuyện Của Mùa Đông đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc; buồn có, tuyệt vọng có và niềm hy vọng cũng có. Giữa cơn sóng mất mát đau thương, tình người và sự sẻ chia là điểm sáng duy nhất soi tỏ con người trở về đúng quỹ đạo cuộc sống. Mùa Đông x Chuyện Của Mùa Đông dung hòa khéo léo tính thời sự và điện ảnh vào trong âm nhạc, tạo nên 1 sân khấu đỉnh nhất Chị Đẹp 2024.

Mùa Đông x Chuyện Của Mùa Đông - Minh Hằng, Ngọc Phước, Tuimi, Minh Tuyết và Tóc Tiên

Vẫn có chỗ đứng cho lễ hội âm nhạc

Bên cạnh sự bùng nổ của loạt gameshow, các lễ hội âm nhạc vẫn có chỗ đứng nhất định dưới mái vòm Vpop. Ngoài loạt concert tầm cỡ quốc tế của 2 show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi, 2024 cũng chứng kiến màn đổ bộ của loạt nghệ sĩ Việt vào thị trường concert. Không thể không kể đến Vũ. và tour diễn 2 miền Bảo Tàng Của Tiếc Nuối, trở thành concert solo ăn khách nhất của nghệ sĩ Việt trong năm, với 22.000 khán giả. Ngoài ra, Tùng Dương và Hà Anh Tuấn đều thu hút sự chú ý lớn, lần lượt qua 2 concert Người Đàn Ông Hát và Sketch A Rose. Về phía nghệ sĩ nữ, Phương Mỹ Chi có mốc son chói lọi với School Tour - Vũ Điệu Cò Bay, đón chào 8.000 người hâm mộ. Mỹ Tâm vẫn chứng minh được sức hút khó cưỡng của 1 “chị đại bất bại” khi tổ chức liveshow My Soul 1981 với quy mô 5.000 khán giả.

Lứa nghệ sĩ gen Z xu hướng hiện tại dù chưa khởi động concert riêng nhưng vẫn để lại “dấu chân âm nhạc” mỗi khi xuất hiện tại bất kỳ lễ hội âm nhạc nào. Nổi bật nhất phải xướng tên GERDNANG và set diễn hơn 1 tiếng đồng hồ tại GENfest 2024. Tổ đội rap hot nhất hiện tại đem đến loạt tiết mục làm nên tên tuổi như Mamma Mia, Cua… và các bản hit Anh Trai Say Hi như Ngáo Ngơ, Quay Đi Quay Lại, Sao Hạng A… Ngoài ra, mỗi thành viên đều có giây phút tỏa sáng của riêng mình với những màn trình diễn mang đậm cá tính của mỗi người. Tại đây, HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO đều thể hiện được sự trưởng thành trong cả kỹ năng chuyên môn lẫn khả năng làm chủ sân khấu, khẳng định bước tiến đột phá trong hành trình theo đuổi âm nhạc của tổ đội.

GENfest là bước trưởng thành của tổ đội GERDNANG

MCK năm nay có vẻ “im hơi lăng tiếng” năm ngoái sau cơn sốt 99%, càn quét BXH và các giải thưởng lớn nhỏ. Không vì vậy mà tên tuổi của anh chàng giảm nhiệt đi phần nào. Hot là vậy nhưng MCK khá “kén show”, và Những Thành Phố Mơ Màng Summer Tour 2024 là đêm nhac hội hiếm hoi anh chàng góp mặt trong năm 2024. Với phong cách trình diễn và tạo hình ngông “không giống ai”, MCK viral mọi mặt trận, đến cả Michèle Lamy - vợ của NTK Rich Owens reup lại sân khấu Những Thành Phố Mơ Màng của anh trên story Instagram cá nhân. Đặc biệt, câu nói “Ai sợ thì đi về, phong cách phong cách phong cách" đã trở thành meme đình đám nhất nhì trong năm vừa qua, loạt content mọc lên như nấm sau cơn mưa. Đây chắc chắn là 1 dấu ấn sự nghiệp đáng nhớ nhất trong sự nghiệp làm nhạc của MCK khi không mấy hoạt động nhưng nam rapper vẫn phủ sóng mọi “hang cùng ngõ hẻm”.

MCK với phong cách trình diễn ngông, cá tính độc đáo

tlinh, không phải bàn cãi, là nghệ sĩ nữ trình diễn top đầu lứa gen Z hiện nay. Thời điểm gần cuối, tlinh mang đến 1 mini concert tại GENfest 2024 với set diễn hơn 1 tiếng đồng hồ. Từ bản phối mới,hệ thống ánh sáng và màn hình chiếu, tạo hình “chiến đét” cùng dàn khách mời cực khủng, moi thứ đều 10 điểm không có nhưng. Tổng cộng có đến 8 ngôi sao trẻ góp mặt diễn cùng tlinh gồm Coldzy, VSTRA, JustaTee, Gill, KayC, Suboi, Low G, Trung Trần. Nữ rapper trẻ thể hiện liên khúc hit gồm Nữ Siêu Anh Hùng, Gái Độc Thân, Thế Giới Thần Tiên, Phóng Zìn Zìn, Hop On Da Show... Điều đặc biệt ở tlinh mà khó nghệ sĩ nữ nào cùng thế hệ so bì được là độ slay không cần phải o ép, dáng vẻ tự tin và thần thái ngút ngàn. Khả năng làm chủ sân khấu quá xuất sắc của cô giúp duy trì được bầu không khí và nguồn năng lượng của bản thân lẫn khán giả xuyên suốt set diễn. Với phong độ như hiện tại, tlinh được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn trong thời gian tới cùng cá tính âm nhạc tạo xu hướng. Không ngoa khi nói GENfest 2024 là sân khấu đỉnh cao nhất của 1 nghệ sĩ nữ trong năm vừa qua.

tlinh khuấy đảo GENfest 2024 với set diễn 1 tiếng

Sân khấu là nơi các nghệ sĩ có thể thỏa sức thể hiện cá tính và cái tôi trong nghệ thuật. Quỹ đạo âm nhạc thay đổi không ngừng, cởi nút thắt cho xu hướng trình diễn của Vpop 2024. Loạt màn trình diễn đột phá tạo nên sức ảnh hưởng lớn, góp phần lan tỏa và khuếch đại quy mô và phong cách trình diễn sân khấu của âm nhạc Việt. Hạng mục Màn trình diễn bùng nổ ở WeChoice Awards năm nay đã được độc giả và người hâm mộ đón nhận rộng rãi, thu về lượng phiếu bầu lớn. Điều này chứng minh tình cảm và sự công nhận của công chúng dành cho nỗ lực của các nghệ sĩ.

Dẫn đầu hạng mục Màn trình diễn bùng nổ ở WeChoice Awards 2024 hiện giờ là sân khấu Trống Cơm - Tự Long, SOOBIN và Cường SEVEN (Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai) với hơn 2 triệu lượt vote. Vị trí thứ 2 thuộc về I'm Thinking About You - Hùng Huỳnh, tlinh, WEAN, Đức Phúc, RHYDER (Anh Trai Say Hi) với hơn 870 nghìn vượt vote. Set diễn của GERDNANG tại GENfest đạt hạng 3 với hơn 380 nghìn vượt vote. Mashup Mùa Đông x Chuyện Của Mùa Đông - Tóc Tiên, Minh Hằng, Minh Tuyết, Tuimi, Ngọc Phước (Chị Đẹp Đạp Gió 2024) bứt phá với hơn 330 nghìn vượt vote, vươn lên top 4. Rap Việt mùa 4 cũng có tới 2 ứng viên Anh Đã Làm Gì Đâu - Nhật Hoàng và Thùy Chi cùng Qua Từng Khung Hình - Robber và NGẮN, lần lượt nhận về hơn 153 nghìn và gần 64 nghìn lượt vote. tlinh áp chót với set diễn GENfest, chạm ngưỡng hơn 42 nghìn lượt vote. MCK chốt sổ bảng để cử với hơn 32 nghìn lượt vote qua set diễn Những Thành Phố Mơ Màng.

