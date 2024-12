Với sự đổ bộ của 2 chương trình Anh Trai, nhạc Việt 2024 vô cùng nhộn nhịp với sự trở lại ngoạn mục, hoặc bứt phá của các nghệ sĩ nổi tiếng. Nếu 2023 là năm của nghệ sĩ trẻ và những full album đậm cá tính riêng, thì 2024 chính là tổng hoà của âm nhạc trình diễn, chương trình thực tế, văn hoá thần tượng và cả cơn bão album đổ bộ đợt cuối năm.

63 Anh Trai “bành trướng”, nghệ sĩ nữ yếu thế

Việc Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phát sóng cùng lúc đã khiến thị trường giải trí Việt biến động mạnh mẽ. Dù cùng chủ đề là show “sống còn” dành cho nghệ sĩ nam, nhưng hai chương trình hướng đến hai đối tượng khác nhau: một bên là sân chơi dành riêng cho các nghệ sĩ trẻ dưới 30 tuổi; một bên là sân chơi cho các “anh chú” lão làng, đến từ nhiều lĩnh vực thử sức với âm nhạc. Hai chương trình tạo nên không gian thi đấu theo motif kết hợp thành nhóm nhạc - cùng sáng tác, sản xuất hoặc phối mới nhạc cũ và biểu diễn. Cũng từ đây, các nghệ sĩ nam có cơ hội bước ra ánh sáng - hoặc trở lại với thời hào quang đã qua.

Việc Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phát sóng cùng lúc đã khiến thị trường giải trí Việt biến động mạnh mẽ

Suốt nửa cuối 2024, chủ đề thảo luận, top trending YouTube hay các BXH nhạc số đều xoay quanh 63 nghệ sĩ nam. Loạt sân khấu từ Anh Trai Say Hi như Catch Me If You Can, Trói Anh Lại, Ngáo Ngơ, Sao Hạng A, Hào Quang, Regret, Kim Phút Kim Giờ,... hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai như Trống Cơm, Mẹ Yêu Con, Giá Như, Lặng,... chiếm trọn danh sách phát nhạc của khán giả. Cũng từ đây, mà những cái tên như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG, RHYDER,... hay SOOBIN, Kay Trần, Bùi Công Nam,... trở thành nghệ sĩ đắt show nhất thời gian qua, thu hút nhiều đối tượng khán giả và dẫn đầu làn sóng thần tượng quốc nội.

SOOBIN

... và HIEUTHUHAI dẫn đầu làn sóng thần tượng quốc nội

Không chỉ nhạc từ chương trình gây sốt, mà bản thân các Anh Trai - Anh Tài cũng chiếm lĩnh Vpop bằng sản phẩm riêng của mình. SOOBIN ra mắt album đầu tay Bật Nó Lên, đứng đầu doanh thu album vật lý. Binz tiếp tục thử nghiệm cùng E.P Keep Cầm Ca. HIEUTHUHAI phá đảo làng rap chỉ với 1 track diss - TRÌNH. Dương Domic đột phá thành tích cùng E.P Dữ Liệu Quý và track Mất Kết Nối,... Tận dụng sức nóng từ chương trình thực tế, các nghệ sĩ nam đầu tư vào sản phẩm cá nhân và để lại nhiều dấu ấn riêng biệt.

Dương Domic "một bước thành sao" hậu Anh Trai Say Hi với E.P đầu tay mở khoá nhiều thành tích kỷ lục

Nhưng ở một chiều hướng khác, các Anh Trai - Anh Tài cũng gây tranh cãi vì hoạt động solo hậu chương trình. Neko Lê ra MV đầu tay, khiến khán giả tranh luận về khả năng rap - hát. MV Pickleball của Đỗ Phú Quí bị chê về chất lượng âm nhạc, Hùng Huỳnh dính nghi vấn sao chép Jung Kook (BTS),...

Ngoài hai chương trình Anh Trai, thì năm nay sự trở lại của Rap Việt cũng phần nào khiến các rapper/nghệ sĩ nam chiếm ưu thế. Những rapper mới nổi như Dangrangto, Nhật Hoàng, Robber,... gây dấu ấn ở mảng nhạc xu hướng. Bản thân HLV Rap Việt cũng tham gia vào đường đua âm nhạc năm 2024, điển hình như BigDaddy cho ra mắt album đầu tay Nhân Trần, chiêu đãi khán giả cuốn tự truyện đầy trưởng thành.

Wxrdie đánh dấu tuổi 24 bằng album đầu tay dài kỷ lục - 24 tracks

Ngoài ra, các nam rapper cũng tập trung cho ra album có dung lượng, chất lượng cao. Điển hình như Lil Wuyn với 1 An đầy sâu sắc. Wxrdie đánh dấu tuổi 24 bằng album đầu tay 24 tracks, hoàn toàn tự sáng tác và hợp tác cùng 29 nghệ sĩ - anh em Hip-Hop.

Ngoại lệ của chương trình thực tế gọi tên Sơn Tùng M-TP. Không thi thố, không chạy show liên tục, Sơn Tùng vẫn giữ chắc ngôi vương Vpop trong năm 2024 chỉ với 2 bài hát Chúng Ta Của Tương Lai và Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Hai ca khúc mở khoá hàng loạt kỷ lục mới, xô đổ vị trí #1 của toàn bộ BXH nhạc số có mặt tại Việt Nam, on top #1 trending YouTube trong thời gian kỷ lục - hơn 30 ngày. Sơn Tùng ít đi diễn, nhưng đi diễn là gây bão. Nam ca sĩ gây bão mạng với việc đi uống trà đá, đi dạo xích lô. Sơn Tùng viết tiếp kỷ nguyên bùng nổ của mình, ở tuổi 30 - luôn duy trì độ thảo luận cao nhất mạng xã hội Việt Nam qua từng tháng.

Ngoại lệ của chương trình thực tế gọi tên Sơn Tùng M-TP

Trước cơn sốt 63 Anh Trai, nghệ sĩ nữ có phần yếu thế. Năm nay cũng có 2 chương trình dành riêng cho nghệ sĩ nữ thi thố tài năng - là Our Song Việt Nam và Chị Đẹp Đạp Gió. Những tín hiệu tích cực thể hiện ở việc các giọng ca gạo cội như Diva Thanh Lam, Thu Minh, Lương Bích Hữu,... tham gia cùng một sân chơi với nghệ sĩ trẻ, cùng Orange, Vũ Thảo My,... phối mới loạt ca khúc bất hủ, hoà cùng một giai điệu với nhiều tầng cảm xúc đến từ hai thế hệ nghệ sĩ. Hay nhiều Chị Đẹp đang được khán giả yêu mến, thể hiện được thực lực thông qua Chị Đẹp Đạp Gió 2024 như Tóc Tiên, Minh Hằng, Minh Tuyết, Kiều Anh, Xuân Nghi,...

Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2 trở lại với nhiều gương mặt được khán giả yêu quý

Về số lượng sản phẩm cá nhân, nghệ sĩ nữ cũng ít sản phẩm nổi bật trong năm nay. Điểm qua, có AMEE và E.P đầu tay MỘNGMEE, Vũ Thảo My và album đầu tay 1.0. Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà đầu tư E.P Nhắm Mắt, Bật Nhạc, Tắt Phone kết hợp với đội ngũ làm nhạc trẻ. Song. nhìn chung, sức tác động của chương trình Anh Trai và sản phẩm của nghệ sĩ nam vẫn “áp đảo” trong năm qua.

Gen Z tiếp tục chứng minh bản lĩnh

Sau năm 2023 bùng nổ với album từ nghệ sĩ Gen Z, thì 2024 là năm thế hệ trẻ của nhạc Việt tiếp tục chứng minh bản lĩnh. Những Anh Trai hot nhất hiện tại như HIEUTHUHAI, RHYDER, Dương Domic, HURRYKNG, Quang Hùng MasterD,... đều thuộc thế hệ Z.

Quang Hùng MasterD - nam ca sĩ sinh năm 1997 chứng minh khả năng tạo hit đáng nể

Nghệ sĩ nữ Gen Z bùng nổ nhất năm nay chính là tlinh với loạt màn collab “cứ hát là hit”. Được gọi là “chiến thần feat dạo”, tlinh hợp tác cùng loạt đồng nghiệp, bạn bè thân thiết như SOOBIN, Coldzy, Thể Thiên, KayC,... Đáng nói, verse nào của tlinh cũng gây bão MXH. Chưa dừng lại, nữ rapper sinh năm 2000 còn cùng Low G hợp tác cho ra mắt E.P chất chơi FLVR. Sự kết hợp của sự trẻ trung, phóng khoáng và thời thượng của 2 rapper dẫn đầu thị trường khiến giới trẻ phát cuồng. tlinh nghiêm túc trong việc xây dựng hình ảnh, phát triển kỹ năng trình diễn toàn diện không khác gì thần tượng quốc tế.

Nghệ sĩ nữ Gen Z bùng nổ nhất năm nay chính là tlinh

Đặc biệt, 2024 đánh dấu thêm màn ra mắt của 2 Gen Z “con nhà nòi”. Chỉ trong vòng 1 tuần (28/11/2024 - 5/12/2024), marzuz và Thể Thiên ra mắt bằng 2 full album - ả và Trần Thế. Một bên là con gái nghệ sĩ guitar Trần Thanh Phương, cháu gái Diva Hà Trần - marzuz; một bên là con trai ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, cháu ruột huyền thoại Trịnh Công Sơn - Thể Thên. marzuz và Thể Thiên mang đến những gì nguyên thuỷ nhất từ cá tính âm nhạc của chính mình, thừa hưởng tinh tuý từ cái nôi nghệ thuật của gia đình, để mỗi sản phẩm là một câu chuyện âm nhạc đáng nghe, đáng học hỏi.

marzuz

... và Thể Thiên chính là 2 "tân binh nghìn máu" của Vpop

Bức tranh âm nhạc 2024 đa dạng với nhiều cái tên đột phá và khán giả cũng đón nhận theo nhiều cách. Ghi nhận điều này, sau vòng đề cử cộng đồng, WeChoice Awards 2024 đã chốt sổ danh sách những sản phẩm/ nghệ sĩ nổi bật vào top các hạng mục Giải trí. Trong đó, không thể thiếu hạng mục Ca sĩ/rapper có hoạt động đột phá. Theo thông lệ hàng năm, đây chính là một trong những hạng mục thu hút cộng đồng nhất, nhằm vinh danh những cái tên có hoạt động nổi bật, phủ sóng ở lĩnh vực âm nhạc đại chúng.

10 cái tên lọt đề cử Ca sĩ/rapper có hoạt động đột phá của năm nay chính là SOOBIN, Quang Hùng MasterD, HIEUTHUHAI, Binz, RHYDER, tlinh, Sơn Tùng, Vũ., Pháo và Wxrdie. Mỗi một cái tên đều là sự lựa chọn của cộng đồng, có sản phẩm nổi bật trong năm qua, được khán giả ghi nhận về thành tích lẫn chất lượng sản phẩm. Dẫn đầu hiện tại chính là top 3 “đỉnh lưu” SOOBIN - Quang Hùng MasterD và HIEUTHUHAI.

