Sự phủ sóng của những gameshow âm nhạc cùng làn sóng thực hiện album/ E.P được duy trì đem đến cơ hội cho nhiều producer thể hiện tài năng. Vpop 2024 chứng kiến những producer trẻ tiếp đà năng suất, duy trì sức sáng tạo bền bỉ, cùng những làn gió mới mang đến những màu sắc âm nhạc mới mẻ, tạo nên bức tranh đa sắc của nền nhạc Việt.

Những tên tuổi tiếp đà năng suất

Những năm gần đây, vai trò của music producer trên thị trường Vpop ngày càng đóng vai trò quan trọng. Không chỉ đơn thuần là những người hòa âm phối khí, họ là những người kết nối, sắp xếp, hoàn thiện từng khâu trong quá trình sản xuất âm nhạc, để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Mối quan hệ tương hỗ giữa nghệ sĩ và producer được thể hiện ngày càng rõ trong thời gian gần đây: phong cách âm nhạc, cá tính của producer giúp nghệ sĩ có những sản phẩm chất lượng, còn thành công của sản phẩm âm nhạc, danh tiếng của nghệ sĩ cũng giúp tên tuổi producer vang xa.

Trước đây, các producer vẫn thường giống như một người thợ điêu khắc tỉ mẩn làm nên những sản phẩm âm nhạc chất lượng cho thị trường. Gần đây, các producer đã ngày một giới thiệu mình với khán giả nhiều hơn. Từ vai trò một người "tạc tượng", nhiều producer đã có được sự yêu mến của khán giả, trở thành những "thần tượng" đại chúng, được mến mộ không thua kém gì những nghệ sĩ trình diễn. Từ năm 2023, WeChoice Awards đã tổ chức hạng mục riêng dành cho những nhà sản xuất âm nhạc, vinh danh nhiều nhà sản xuất trẻ đầy tiềm năng như itsnk, LOPE PHAM, Kewtiie, Shiki, 2pillz, WOKEUP…

WOKEUP đang là tên tuổi được chú ý trong giới producer

Trong năm 2024, nhiều producer trong danh sách rút gọn của đề cử năm ngoái đã tiếp đà năng suất, duy trì tần suất hoạt động thường xuyên. Hai producer trẻ nhà S•HUBE Label - WOKEUP và 2pillz tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Cả hai góp nhạc trong những sản phẩm nổi bật của năm như album Bật Nó Lên (SOOBIN), mini album MỘNGMEE (AMEE), Nhân Trần (BigDaddy), Khu Vườn Tình (Tăng Duy Tân), bên cạnh chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Còn khi kết hợp với những đối tác ruột, WOKEUP, 2pillz đều tạo nên những cú hit cực kì bùng nổ của làng hiphop với Dân Chơi Sao Phải Khóc (Andree Right Hand, RHYDER) hay HOP ON DA SHOW (tlinh, Low G).

Dân Chơi Sao Phải Khóc

và mini album MỘNGMEE là 2 dự án nổi bật nhất của WOKEUP trong năm 2024

Kewtiie, Drum7 cũng là những tên tuổi duy trì sức nóng khi kết hợp với những đối tác quen thuộc. “Hey Kewtiie” đã trở thành câu mở đầu quen thuộc trong những bài nhạc của HIEUTHUHAI. Hàng loạt bản hit như Walk, Ngáo Ngơ, Sao Hạng A, Trình… của rapper hot nhất làng nhạc bây giờ đều có producer tag của Kewtiie. Trong khi đó Drum7 chứng minh mình và Tăng Duy Tân chính là “cặp bài trùng” bậc nhất trong làng nhạc. Đầu năm là Nâng Chén Tiêu Sầu, cuối năm là album Khu Vườn Tình, và bất ngờ nhất chính là bản hit Tái Sinh đạt #1 Trending của divo Tùng Dương, tất cả đều được tạo nên bởi cặp đôi nhạc sĩ - producer Tăng Duy Tân - Drum7. Ở lứa đàn anh, Masew - B Ray, DuongK - BigDaddy, Mew Amazing - Trúc Nhân tiếp tục trở thành những “cặp bài trùng” gây sốt trong năm qua.

Kewtiie đứng đằng sau thành công của nhiều sân khấu đình đám Anh Trai Say Hi, cũng như góp phần duy trì sức hút của GERDNANG

Machiot trở thành một trong những producer đắt show nhất Vpop. Năm 2024, anh chỉ làm “sương sương”... 40 bài hát. Machiot làm nhạc rất đa dạng, có thể đậm đặc chất hiphop khi kết hợp với Wxrdie, Gill, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng, lả lướt khi bắt tay cùng tlinh hay Pháo. Không những vậy, Machiot còn gây ấn tượng với vai trò music director cho set diễn của tlinh tại GENfest. Với 16 bài hát và 8 nghệ sĩ khách mời, set diễn được dàn dựng công phu, kết hợp giữa live band và EDM, mang đến những bất ngờ liên tiếp cho khán giả.

Machiot là 1 trong những producer siêng năng nhất 2024

Không chỉ dừng lại là những người làm nhạc cho các nghệ sĩ, không ít producer còn tự vươn lên “giành spotlight” với nhiều vai trò khác. Shiki làm “từ A đến Z” trong EP Lặng, vừa sáng tác, vừa hát lại vừa sản xuất. LOPE PHAM ra mắt album nhạc điện tử đầu tay, kết hợp cùng producer no friends no enemies và nhiều gương mặt nổi bật như Lil Wuyn, Tage, NÂN, KayC, Antransax. Trong khi đó, Trid Minh hát Em Ơi Sau Này cực ngọt. Bài hát sáng tác từ lâu bỗng hot trở lại nhờ khoảnh khắc ngọt ngào trong “lễ cưới” của cặp đôi Ninh Dương.

Những làn gió mới mang đầy "hương vị lạ"

Sự bùng nổ của những gameshow âm nhạc trong năm 2024 cũng góp phần đưa tên tuổi của nhiều producer trẻ được bước ra ánh sáng. Kriss Ngô - cái tên dẫn đầu ở hạng mục Producer của năm tại WeChoice Awards 2024 chính là một ví dụ điển hình. Từng là một hot TikToker nhờ loạt video chia sẻ quá trình làm nên những con beat cực cuốn, producer 25 tuổi được nhiều tên tuổi trong giới làm nhạc lẫn khán giả chú ý khi góp nhạc ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Dưới sự dẫn dắt của đàn anh SlimV, Kriss Ngô để lại dấu ấn tên tuổi qua loạt tiết mục Khiến Nó Ngầu, Rise Up, Anh Nhà Ở Đâu Thế… Đặc biệt là siêu phẩm Trống Cơm do NSND Tự Long, SOOBIN và Cường SEVEN thể hiện.

Nhờ cú hit Trống Cơm, Kriss Ngô trở thành cái tên được săn đón trong giới làm nhạc

Trong khi đó, Anh Trai Say Hi cũng là sân chơi giúp nhiều producer trẻ được thể hiện tài năng. Những gương mặt như Fillinus, Darrys, D.A, Minsicko… dù chưa được biết đến nhiều, song đã dần trở thành những đối tác quen thuộc của giám đốc âm nhạc JustaTee, tạo nên nhiều tiết mục đáng nhớ trong chương trình. Bên cạnh các thành viên trong ekip của JustaTee, sự đóng góp của các producer "ruột" của các anh trai cũng có ý nghĩa lớn. KADO - producer "ruột" của Negav chính là người đã làm nên những bản hit Kim Phút Kim Giờ, Ngân Nga trong chương trình, cũng như ca khúc Mình Anh Thôi đạt #1 Trending. Chất RnB cực kì ướt át, sexy, hiện đại của KADO còn được thể hiện qua những sản phẩm nổi bật như Anh Iu (Saabirose) hay album PICSES (Hank).

Cũng lấy màu sắc RnB làm chủ đạo, nhưng RIO lại mang tới sắc thái rất tình tứ, ấm áp và có chút hoài cổ. Cùng 52Hz làm nên Mê Cung Tình Yêu, RIO lấy cảm hứng từ những điệu tango, những thước phim Disney và những câu dẫn trong Paris by Night. Là học trò của producer Đoàn Minh Vũ - người nổi tiếng với những dàn dây có thể khiến người nghe "rưng rưng", RIO cũng thường xuyên lồng ghép những âm thanh mang màu sắc cổ điển vào trong các EP Tình và EP Nhà - dự án solo của RIO và 52Hz.

EP Tình và Nhà là dự án solo của RIO và 52Hz

Pixel Neko lại là một hiện tượng vô cùng thú vị. Từng nổi tiếng trong giới indie khi kết hợp với MCK và Wxrdie trong Cô Nàng Khác Người, là chủ nhân của bản hit GPS viral khắp mạng xã hội suốt năm 2021, Pixel Neko lại hoạt động với vai trò DJ nhiều hơn. Chỉ tới khi bắt tay với Suboi ở Dâu Thiên Hạ, danh tiếng của anh mới được nhiều người chú ý qua bản phối đậm chất hiphop nhưng đầy yếu tố Việt Nam. Những thể loại âm nhạc thịnh hành nhất thế giới như amapiano, Jersey club, UK garage, baile funk, sexy drill… đều được Pixel Neko "Pop hóa" một cách khéo léo qua những sự kết hợp với Suboi, Hoàng Dũng, Thể Thiên, Cầm…

Nếu ai đó nói rằng Vpop 2024 đã không còn chỗ cho những âm thanh điện tử ồn ã, chằng chịt, có lẽ họ nên tìm nghe Maiki. Anh "nhào nặn" nên album đầu tay XT-TX của NÂN, sản phẩm được đánh giá như một bàn tiệc âm nhạc đủ món, có gia vị chính là giai điệu electronic, mang chút âm hưởng nhạc kịch Broadway và rap/hip-hop. Đến khi kết hợp với Low G và tlinh trong EP FLVR, những âm bass đầm, chắc, dồn dập tạo nên bản phối cực căng cho bộ đôi rapper gen Z tha hồ khoe chất ngông. Dấu ấn âm nhạc lớn nhất của Maiki có lẽ là đảm nhiệm khoản hòa âm phối khí trong album đầu tay "ả" của marzuz. Vẫn với mạng lưới âm thanh dày đặc, song bộ đôi sắp xếp chúng hài hòa với giai điệu và ca từ nhằm đưa tổng thể mỗi bài hát dễ tiếp cận khán giả đại chúng hơn. Album đầu tay của marzuz có thể coi là một sản phẩm thành công, giúp cô nàng dần lấy lại hào quang của mình với vị thế của một tên tuổi trong giới inide vào 7-8 năm trước.

Maiki đảm nhiệm khoản hòa âm phối khí trong album đầu tay ả của marzuz

Bên cạnh những gương mặt kể trên, thị trường Việt vẫn còn nhiều gương mặt producer trẻ đang mang tới những màu sắc rất riêng. Phải kể đến Minsiko với chất liệu alternative rock, làm nên album Medicine đầy gai góc của rapper Coldzy. DONAL - "cặp bài trùng" của ngôi sao đang lên Dangrangto mang tới những con beat cực kì bắt tai để nam rapper có thể "lả lướt" với sở trường melodic rap.

Larria. - producer thuộc tổ đội Under The Hood cùng những Liu Grace, Minh Lai, Anh Phan… là một "dị nhân" với trường phái kết hợp đông tây kim cổ. Trong Lucki của Liu Grace, anh mang tới bản phối đậm chất Y2K với những chất liệu plugnb, Jersey club đã tai. Còn ở mixtape MÚA QUẠT vol 3, Larria. tạo nên một series "nhạc giật" khi remix những hit Vpop từ chất liệu synthwave, baile funk, Y2K, cho tới bolero và cả… nhạc Hoa, cộng với việc sử dụng các sample một cách bất quy tắc, khiến người nghe không thể lường nổi.

Bức tranh âm nhạc 2024 chứng kiến màn tỏa sáng của nhiều producer. Ghi nhận điều này, sau vòng đề cử cộng đồng, WeChoice Awards 2024 đã chốt sổ danh sách Producer của năm, với 10 cái tên nổi bật chính là Kriss Ngô, Kewtiie, 2pillz, WOKEUP, Machiot, Drum7, Machiot, KADO, RIO, Maiki.

Mỗi một cái tên đều là sự lựa chọn của cộng đồng, có sản phẩm nổi bật trong năm qua, được khán giả ghi nhận về thành tích lẫn chất lượng sản phẩm. Dẫn đầu ở hạng mục hiện tại là Kriss Ngô, trong khi Kewtiie bám đuổi ở vị trí thứ hai.

