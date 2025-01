Làng nhạc Việt từng có khoảng thời gian khán giả cứ lướt mạng xã hội là bị “dội tin tức” bởi những con số tiền tỷ, những bài đăng “flex” về giá trị sản xuất các music video. Cuộc đua ngầm giữa các nghệ sĩ không còn là âm nhạc mà trở thành “vòng xoáy” của những con số, sự đầu tư xa xỉ vào bối cảnh, phục trang, hiệu ứng mãn nhãn với mục tiêu tạo nên sản phẩm âm nhạc “đỉnh của chóp” về độ hoành tráng. Thế nhưng, hào nhoáng ấy khó có thể tồn tại lâu dài bởi điều mà khán giả thực sự cần chính là cảm xúc và câu chuyện mà giá trị âm nhạc mang lại.

Năm 2024 là cột mốc có thể nhìn thấy rõ về mộc bức tranh nhạc Việt hoàn toàn mới. Nơi sản phẩm chất lượng, sáng tạo, tập trung vào nội dung và cảm xúc dần thay thế cho những thước phim xa hoa. Với câu chuyện được kể bằng giai điệu, lời ca và cách thể hiện chân thật đã chạm sâu vào trái tim người nghe, tạo nên giá trị bền vững hơn bất kỳ con số tiền tỷ nào có thể mang lại. Đây là thời kỳ mà nghệ thuật thực sự lên ngôi, vượt qua mọi ranh giới vật chất để khẳng định giá trị cốt lõi của âm nhạc.

Loạt MV mạnh về hình ảnh và kịch bản “chất”, không còn là cuộc đua về tiền

Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt dần thoát khỏi những ánh hào quang vật chất, các nghệ sĩ đã chọn một hướng đi táo bạo hơn khi biến “đứa con tinh thần” trở thành sân chơi của sự sáng tạo. Một sản phẩm âm nhạc làm vừa và đủ, không “rẻ tiền” hời hợt nhưng cũng không cần quá tất tay để khiến khán giả vẫn phải ấn tượng - nhớ lâu mới là điều khó. Chính vì vậy, thay vì “đập tiền”, chi mạnh vào các sản phẩm âm nhạc, các nghệ sĩ lại tập trung vào chất lượng nội dung và hình ảnh để truyền tải câu chuyện được lồng ghép khéo léo.

Có thể nhắc tới như MV Không Ra Gì - sản phẩm trở lại sau khoảng 2 năm vắng bóng của Trúc Nhân được sáng tác bởi Mew Amazing, sản xuất bởi bộ đôi TDK - DTAP. Không ít người hâm mộ bất ngờ khi đích thân Trúc Nhân đầu tư viết kịch bản cho MV để khắc họa chân dung một chàng trai “không ra gì”, phô trương trong hình tượng Lý Tiểu Long.

Hình ảnh Trúc Nhân xuất hiện trong hình tượng nhân vật trên sân khấu tuồng với khán giả chính là ông bà và bố mẹ tham gia vào MV đã gây sự thích thú cũng như cảm xúc cho người xem. MV có xuất phát điểm thành công tương xứng với sự đầu tư của Trúc Nhân khi sản phẩm giúp Trúc Nhân đạt Top 1 Trending sau 6 ngày.

MV Không Ra Gì - Trúc Nhân

Kịch bản MV của Trúc Nhân gây nhiều bất ngờ cho khán giả

Ban nhạc rock indie The Flob gây ấn tượng mạnh với Nhất Bái Thiên Địa – một MV mang phong cách cổ trang nhưng lại thấm đẫm hơi thở hiện đại. Với hình ảnh được đầu tư công phu, phần âm nhạc và cốt truyện mang đậm hơi thở trừu tượng. Nhất Bái Thiên Địa là một sản phẩm vô cùng “lạ miệng” của 6 anh chàng gửi tới phận hồng nhan với những ám ảnh về thân phận đầy ai oán của người phụ nữ.

Không dừng lại ở đó, MV còn mang đến sự phá cách bằng cách lồng ghép những yếu tố hiện đại vào âm nhạc và cách kể chuyện, tạo nên một sự giao thoa thú vị giữa quá khứ và hiện tại. Đây chính là minh chứng cho việc một MV không cần phải xa xỉ mà vẫn có thể tạo được dấu ấn nhờ tư duy sáng tạo.

The Flob mang đến câu chuyện MV đầy ai oán về thân phận người phụ nữ

MV Dâu Thiên Hạ lại tiếp tục là một tác phẩm táo bạo của Suboi khi cô truyền tải thông điệp nữ quyền mạnh mẽ qua ngôn ngữ hình ảnh và kịch bản. MV gây ấn tượng bằng cách sử dụng biểu tượng văn hóa Việt Nam như hình ảnh người phụ nữ với trang phục cách tân xen lẫn với phong cách hip-hop hiện đại. Cách Suboi dẫn dắt câu chuyện qua từng cảnh quay không chỉ tôn vinh vị thế của phụ nữ mà còn khơi gợi cảm xúc mãnh liệt về sự tự do và bình đẳng.

MV Dâu Thiên Hạ - Suboi

Hay như Bờ Như Ào của BigDaddy là một bản tuyên ngôn về sự phóng khoáng và tự do qua từng khung hình và giai điệu. Ngay từ cách đặt tên, nam rapper đã khiến người nghe phải cảm thấy tò mò vì cách đọc nhanh, nuốt chữ thường thấy của người dân Hà Nội.

Bờ Như Ào - mang nghĩa chính xác là “bây giờ như nào” được xây dựng MV là câu chuyện chung của BigDaddy và những người anh em từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp, với đầy khát khao, lí tưởng nhưng vẫn không quên hướng về quê hương. Điểm đặc biệt là cách MV sử dụng những hình ảnh đời thường, gần gũi nhưng được dàn dựng một cách sáng tạo, khiến người xem vừa cảm thấy thân quen vừa bị cuốn hút.

Kén Cá Chọn Canh cũng là sản phẩm trong năm qua của Hòa Minzy gây ấn tượng cực mạnh với khán giả về cả chất liệu âm nhạc lẫn câu chuyện trong MV. Cô lấy cảm hứng từ câu thành ngữ cùng tên để kể về một cô gái vào độ xuân về xúng xính váy hoa đi trẩy hội cầu duyên cầu tình dù đã gặp được người cô thương nhưng là phận nữ vậy nên cô vẫn giữ giá đợi chàng ngỏ ý. Trong cách hát của Hòa Minzy, về tổng thể vẫn là một bản Pop thuần túy nhưng được khéo léo cài cắm những đoạn xử lí mang âm hưởng chèo tới từ cô gái quê quan họ.

Dàn nghệ sĩ Gen Z thi nhau ra MV, khẳng định cái “tôi” qua sản phẩm âm nhạc

Năm 2024 là năm bùng nổ của các show truyền hình thực tế về các “anh trai” bao gồm Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trong đó, dàn nghệ sĩ Gen Z thuộc Anh Trai Say Hi đã tạo sức hút cực mạnh trong chương trình và nhận sự chú ý không kém khi ra mắt sản phẩm cá nhân.

Có thể nhắc tới như Dương Domic đang là cái tên mới được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại. Từng debut từ năm 2021 nhưng cho đến năm 2024, với 2 MV A Đến Ă và Yêu Em 2 Ngày. Hai sản phẩm là chuỗi hai câu chuyện được ghép nối để tạo nên bức tranh toàn cảnh cho câu chuyện tình yêu. Cho đến hiện tại, cả 2 MV đều đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube.

MV Yêu Em 2 Ngày - Dương Domic

Bên cạnh Dương Domic thì Pháp Kiều - nam rapper sinh năm 2001 cũng là cái tên nhận nhiều sự quan tâm với MV Cung Tên Tình Yêu hợp tác cùng Hải Đăng Doo. Sản phẩm này leo cao trên Top thịnh hành và nhận nhiều lời khen ngợi vì giai điệu bắt tai, vũ đạo tạo trend TikTok. Anh chàng Captain Boy ra mắt MV Ừ Thì Chia Tay dễ chạm cảm xúc khán giả khi truyền tải thông điệp gắn kết tình anh em bạn bè nghệ sĩ sau chương trình. MV nhanh chóng đạt hơn 1,1 triệu lượt xem sau 24h đầu tiên và trở thành cột mốc đáng chờ đợi cho sự nghiệp âm nhạc của Captain Boy ở phía trước.

Trong năm 2024 không thể thiếu sự lên ngôi của những tân binh Vpop. Đặc biệt trong đó phải kể đến chuỗi MV debut mang tên ả của marzuz. 9 MV được quay dựng như một thước phim mang những mạch cảm xúc khác nhau nhưng thống nhất và liền mạch. Tăm tối, độc đáo, dữ dội nhưng không ngừng hy vọng và biết ơn là mạch cảm xúc chính của phim ngắn mang tên "ả". Dù là những sản phẩm đầu tay được ra mắt nhưng marzuz đã gây ấn tượng cực mạnh với cá tính dị biệt không giống ai và mang một bản sắc rất marzuz khiến người xem phải ghi nhớ về nàng tân binh mới này của Vpop.

Một tân binh mới ra mắt gần đây được đánh giá cao về visual đó chính là Phương Nghiêm. Sản phẩm debut của Phương Nghiêm bao gồm mini album banyeudoi gồm 6 tracks và MV chủ đề cùng tên. MV banyeudoi được đầu tư kỹ lưỡng từ ý tưởng đến sản xuất, quay tại Tokyo, Nhật Bản. Trong MV, Phương Nghiêm xuất hiện trong hình tượng cô gái mạnh mẽ và tự tin, sống hết mình với niềm đam mê. Qua từng cảnh quay, MV mang đến thông điệp về việc yêu bản thân và trân trọng những niềm vui đơn giản trong cuộc sống.

Xuất hiện MV duy nhất trong năm 2024 đạt cột mốc 100 triệu lượt xem, hàng loạt sản phẩm “chạm nóc” Top 1 trending YouTube

Trong năm 2024, người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP như được thỏa ước nguyện khi nam ca sĩ cho ra mắt 2 MV trong cùng 1 năm bao gồm Chúng Ta Của Tương Lai và Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Với sản phẩm Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, Sơn Tùng tiếp tục giữ vị thế “ngôi vương” của làng nhạc Việt khi tiếp tục giữ chuối MV đạt 100 triệu lượt xem.

Đây cũng là sản phẩm duy nhất trong năm 2024 đạt cột mốc lượt xem “khủng” này. Ngoài ra Đừng Làm Trái Tim Anh Đau còn xuất sắc đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 1h30’ và lập kỷ lục đạt Top 1 Trending Music nhanh nhất. Trước đó, MV Cắt Đôi Nỗi Sầu của Tăng Duy Tân cũng cán mốc 100 triệu lượt xem nhưng đây là sản phẩm ra mắt năm 2023.

MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau - Sơn Tùng M-TP

MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP trở thành MV duy nhất đạt 100 triệu lượt xem trong năm 2024.

Không chỉ đạt được nhiều thành tích với Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, MV Chúng Ta Của Tương Lai còn giúp Sơn Tùng M-TP giữ vị trí Top 1 trending YouTube trong hơn 1 tháng liên tiếp. Điều này cũng giúp nam ca sĩ sở hữu MV Vpop có thời gian trụ vững ở vị trí Top 1 trending lâu nhất từ trước đến nay. Không chỉ thế, MV còn đạt "perfect all-kill" tại các BXH nhạc số tại Việt Nam, đạt top trending tại không ít quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chúng Ta Của Tương Lai của Sơn Tùng M-TP đạt “perfect-all-kill” chỉ sau 1 ngày ra mắt

Bên cạnh đó, làng nhạc Việt năm qua còn có rất nhiều sản phẩm âm nhạc xuất sắc đạt Top 1 Trending Music YouTube. Đó có thể kể đến bản hit Giá Như của SOOBIN hợp tác cùng producer SlimV. Sau hơn 4 ngày ra mắt, MV đã xuất sắc leo lên top 1 trending YouTube Music và trở thành bản hit lớn của SOOBIN trong năm nay khi chỉ cần mang lên bất kỳ sân khấu nào cũng có thể khiến khán giả bên dưới phải đồng thanh hát vang theo anh chàng.

Hay như bản rap diss Trình của HIEUTHUHAI nhanh chóng leo top chỉ sau 3 ngày ra mắt. Sản phẩm này còn được cho là đạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” đối với một bản rap diss. Dù cài chế độ hạn chế đối tượng xem nhưng điều này không thể cản HIEUTHUHAI đạt vị trí cao nhất BXH YouTube mảng âm nhạc.

Bản rap của HIEUTHUHAI trở thành sản phẩm “diss” hiếm hoi giành được Top 1 Trending YouTube Music

Sau 6 ngày phát hành, MV Không Ra Gì của Trúc Nhân đã chính thức giành ngôi vị số 1 Top Trending của YouTube. Cũng trong năm qua, Chi Pu là nữ nghệ sĩ hiếm hoi giành vị trí “ngôi vương” trên BXH Trending YouTube Music với MV Finding You sau 5 ngày ra mắt. Tính đến thời điểm hiện tại, cô chính là nữ nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam sở hữu tới 6 MV dẫn đầu top thịnh hành của nền tảng YouTube.

Ngoài ra, Dương Domic và Negav - hai nhân tố nhận sự chú ý tại Anh Trai Say Hi cũng giành được Top 1 Trending YouTube Music với hai sản phẩm lần lượt là Mất Kết Nối và Mình Anh Thôi. Đặc biệt, Mất Kết Nối của Dương Domic còn xuất sắc lọt Top 50 MV được xem nhiều nhất sau khi ra mắt.

Trúc Nhân đạt Top 1 Trending YouTube Music với MV Không Ra Gì

Dương Domic xuất sắc giành thành tích cao với bản hit Mất Kết Nối

Những màn hợp tác bất ngờ

Làng nhạc Việt 2024 còn có rất nhiều màn hợp tác giữa các nghệ sĩ nhận sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong đó có thể nhắc đến như cặp đôi tin đồn Bích Phương - Tăng Duy Tân trong sản phẩm âm nhạc của Bích Phương mang tên Nâng Chén Tiêu Sầu.

Đây là sản phẩm trở lại của Bích Phương được sáng tác bởi Tăng Duy Tân - Drum7, sản xuất âm nhạc bởi ekip S-Hube Label với producer DuongK đảm nhiệm vai trò chính. Sản phẩm sau khi ra mắt đã lọt Top trending ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt ở BXH Music Trending Youtube toàn cầu, MV Nâng Chén Tiêu Sầu debut ở vị trí thứ 9 (nguồn từ Youtube Charts/ web chính thức của YouTube).

MV Nâng Chén Tiêu Sầu - Bích Phương

Bích Phương gây chú ý với sản phẩm hợp tác cùng “bạn trai tin đồn” Tăng Duy Tân

Bộ đôi rapper “không sợ một ai” Low G và tlinh trong năm 2024 đã có màn kết hợp với MV HOP ON DA SHOW - ca khúc chính của EP FLVR. Là những rapper hàng đầu của thế hệ Gen Z nên sản phẩm sau khi ra mắt đã gây bùng nổ MXH. Với sự đầu tư từ hình ảnh cực “nghệ” trong MV lẫn cá tính riêng biệt trong âm nhạc, nhiều người còn đùa rằng MV quốc tế cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Một trong những màn kết hợp gây bất ngờ nhất trong năm qua phải kể đến MV Mộng Yu của AMEE và MCK. Hai chất nghệ sĩ tưởng chừng như không liên quan nhưng khi hòa quyền lại với nhau lại tạo nên một tổng thể cực “cuốn”, bắt tai người nghe. Với Mộng Yu,MCK trở về với bản ngã Long Nger trong những “áng thơ” rap cực tình. Riêng đối với AMEE, cô nàng như tái khẳng định chưa một ai có thể thay thế cho vị trí “em bé số 1 của Vpop” với hình ảnh ngây thơ, nữ tính.

MV Mộng Yu - AMEE x MCK

Nhưng vẫn đâu đó còn có những tranh cãi

Dù làng nhạc Việt trải qua 1 năm “đỉnh nóc” là thế nhưng cũng vấp phải một số những tranh cãi. Đó có thể kể đến như MV Pickleball của Đỗ Phú Quí bị nhận xét là có ca từ nhảm, nhạt, thua cả ChatGPT viết. MV Chẳng Thể Nhắm Mắt - sản phẩm debut của Hùng Huỳnh vướng nghi vấn đạo nhái MV Standing Next To You của Jung Kook (BTS) và hàng loạt lùm xùm sau đó. MV đầu tay của Neko Lê lại gây tranh cãi về khả năng hát, rap. Hay như MV được xây dựng bằng công nghệ AI mang tên Em Ơi Ví Dầu của Đan Trường cũng vấp phải tranh cãi kịch liệt trên MXH.

MV Pickleball của Đỗ Phú Quí có thể xem là gây tranh cãi nhất năm qua

MV sử dụng công nghệ AI của Đan Trường bị chê vì sự cứng, đơ của nhân vật chính

Dẫu vậy, năm 2024 là một năm thăng hoa của rất nhiều nghệ sĩ với “đứa con tinh thần” của mình. Những sản phẩm chất lượng, chỉn chu với màu sắc âm nhạc khác nhau cùng câu chuyện, thông điệp được truyền tải đến khán giả đã tạo nên một bức tranh mới mẻ và sôi động cho tổng thể làng nhạc Việt đầy đột phá. Chính vì vậy, hạng mục MV của năm thuộc giải thưởng WeChoice Awards 2024 trở thành một trong những hạng mục nhận nhiều sự quan tâm nhất của cộng đồng. Rất nhiều lượt bình chọn đã được gửi về để chứng minh cho sự công nhận của khán giả dành cho các sản phẩm của nghệ sĩ.

