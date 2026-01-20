Voi dữ tấn công khiến 22 người tử vong, dân làng hoảng sợ

Các quan chức ở Ấn Độ đang truy tìm một con voi đã giết chết 22 người trong 10 ngày ở bang Jharkhand.

Kể từ đầu tháng Giêng, đã có 22 người thiệt mạng do con vật này gây ra, trong đó có một em bé 8 tháng tuổi và một chuyên gia về động vật hoang dã được mời đến để khống chế nó. Chính quyền đã tuyên bố sẽ bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục người dân địa phương bỏ chạy tán loạn khi con vật lao về phía họ. Có thể thấy một người đàn ông bị con vật hất văng xuống đất.

Người dân hoảng sợ bỏ chạy khi con voi tấn công.

Phần lớn các vụ tấn công diễn ra vào ban đêm, khi voi tiến vào các làng nhỏ và tàn phá rừng rậm.

Khu vực này đã được đặt trong tình trạng báo động cao và người dân sống tại quận Chaibasa được cảnh báo nên tránh xa rừng và không ra ngoài vào ban đêm.

Theo các quan chức, một trong những nạn nhân, ông Mangal Singh Hembram, 34 tuổi, bị tấn công ở làng Bodijari khi đang trên đường về nhà sau giờ làm việc.

Tại một ngôi làng gần đó, ông Urdub Bahoda, 62 tuổi, đã bị giết khi đang trông coi ruộng, theo lời kể của gia đình. Cùng đêm hôm đó, ông Vishnu Sundi, 42 tuổi, từ một làng lân cận khác, đã bị con vật giẫm tử vong khi đang ngủ, theo lời con trai ông.