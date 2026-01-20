Campuchia bắt giữ 300 nghi phạm lừa đảo mang quốc tịch nước ngoài trong 17 ngày

Các nghi phạm nước ngoài bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo tại Phnom Penh (Ảnh: Khmer Times)

Giới chức Campuchia xác nhận đã bắt giữ khoảng 300 nghi phạm là người nước ngoài liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến chỉ trong hơn 2 tuần đầu năm 2026.

Trung tướng Chea Pov, Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát quốc gia Campuchia, cho biết các cuộc đột kích được tiến hành từ ngày 1 - 17/1/2026 tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Siem Reap, Battambang, Preah Sihanouk và Svay Rieng. Các lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra nhiều khu phức hợp, sòng bạc và địa điểm bị nghi là "ổ nhóm" lừa đảo trực tuyến, qua đó phát hiện và tạm giữ hàng trăm nghi phạm mang nhiều quốc tịch.

Theo Trung tướng Chea Pov, phần lớn các đối tượng bị bắt giữ là công dân Trung Quốc. Nhiều người trong số này đã rời khỏi các sòng bạc tại Preah Sihanouk và Svay Rieng sau khi những nhân vật cầm đầu các đường dây lừa đảo bị bắt. "Chúng tôi xác định các đối tượng này có liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng. Họ rời khỏi nơi ẩn náu do lo ngại an toàn và không được trả lương sau khi các thủ lĩnh bị bắt giữ", ông Chea Pov cho biết.

Trong số các vụ việc đáng chú ý, ngày 6/1, Campuchia đã bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi, nhà sáng lập Tập đoàn Prince, sang Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh. 10 ngày sau, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Ly Kuong, một ông trùm bất động sản kiêm chủ sòng bạc, với các cáo buộc lừa đảo nghiêm trọng, rửa tiền và tuyển dụng trái phép nhằm bóc lột lao động. Hiện đối tượng này đang bị tạm giam chờ xét xử.

Bên cạnh đó, Campuchia cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với lực lượng cảnh sát Trung Quốc, trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến. Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia mới đây đã kêu gọi Phnom Penh có các biện pháp mạnh tay hơn nhằm bảo vệ công dân Trung Quốc, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp mất tích được cho là liên quan đến các đường dây lừa đảo.

Một khách sạn nghỉ dưỡng ở tỉnh Sihanoukville (phía Nam Campuchia) được 19 người Nhật Bản sử dụng làm cơ sở lừa đảo qua điện thoại (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo của Ủy ban Phòng, chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, chỉ riêng từ ngày 1 - 16/1/2026, lực lượng chức năng đã đột kích 14 địa điểm và bắt giữ hơn 200 nghi phạm mang nhiều quốc tịch, trong đó ngoài người Trung Quốc còn có công dân Hàn Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal và Lào. Riêng ngày 16/1, thêm 75 nghi phạm nước ngoài bị bắt tại Phnom Penh.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, Campuchia đã triệt phá các đường dây lừa đảo tại 118 địa điểm trên 18 tỉnh, thành, bắt giữ gần 5.000 nghi phạm thuộc 23 quốc tịch. Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), thiệt hại toàn cầu do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2023 ước tính lên tới 37 tỷ USD, trong đó Campuchia được cho là một trong những điểm nóng với hàng chục nghìn đối tượng liên quan.