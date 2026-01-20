Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễn

Dữ liệu vệ tinh của Trung Quốc cho thấy tảng băng trôi A23a đang trong giai đoạn tan rã cuối cùng.

Vệ tinh Phong Vân-3D của Trung Quốc đã phát hiện ra rằng tảng băng trôi từng lớn nhất thế giới, A23a, đang bước vào những giai đoạn tan rã cuối cùng, theo Cục Khí tượng Trung Quốc.

Hình ảnh màu thực với độ phân giải 250 mét do vệ tinh Phong Vân-3D chụp vào ngày 14 tháng 1 đã cho thấy phần thân chính của A23a đã thu hẹp chỉ còn 506 km vuông, chưa đầy một phần tám kích thước ban đầu là 4.170 km vuông khi nó mới tách ra khỏi thềm băng Nam Cực vào năm 1986.

A23a đang đi đến những ngày cuối cùng

Quá trình sụp đổ đã đẩy nhanh đáng kể trong những tuần gần đây, khi phần thân chính của tảng băng trôi vẫn còn đo được 948 km vuông chỉ ba tuần trước đó.

Zheng Zhaojun, chuyên gia trưởng tại Trung tâm Khí tượng Vệ tinh Quốc gia, cho biết tảng băng trôi có khả năng sẽ biến mất hoàn toàn trong những tuần tới.

Việc theo dõi bởi chòm vệ tinh Phong Vân-3 kể từ năm 2023 đã cho thấy sự gia tốc mạnh mẽ trong quá trình nứt vỡ vào đầu năm nay.

A23a từng là tảng băng trôi lớn nhất thế giới tính theo diện tích bề mặt

Sự tan rã nhanh chóng này đang được thúc đẩy bởi hiện tượng "thủy lực bẻ gãy" (hydrofracturing), một quá trình mà các ao nước tan và hồ băng trên bề mặt tảng băng tạo ra áp lực khổng lồ lên lớp băng. Hình ảnh vệ tinh cho thấy rõ ràng nước tan màu xanh đang tích tụ ở giữa, bị chặn lại bởi các gờ tự nhiên ở các cạnh.

Các điều kiện hiện tại trong mùa hè ở Nam Bán cầu đang tiếp tục đẩy nhanh sự diệt vong của A23a. Thời tiết tương đối quang đãng, nhiệt độ không khí tăng cao và nước biển vượt quá 3 độ C đang xói mòn lớp băng, trong khi các dòng hải lưu tiếp tục đẩy các mảnh vỡ vào vùng nước phía bắc ấm hơn, theo ông Zheng.

A23a, từng là tảng băng trôi lớn nhất thế giới tính theo diện tích bề mặt, đã tách ra từ Thềm băng Filchner của Nam Cực vào năm 1986.

Nguồn: China Daily