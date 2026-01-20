Thảm họa 2 tàu cao tốc đâm nhau tại Tây Ban Nha: Số người tử vong tiếp tục tăng cao

Những người sống sót kể lại những tiếng la hét kinh hoàng và những toa tàu chở khách dính đầy máu sau khi hai đoàn tàu cao tốc va chạm gần Cordoba, miền nam Tây Ban Nha vào tối Chủ nhật (18/1) một trong những thảm họa đường sắt chết người nhất nước này trong hơn một thập kỷ qua.

Tính đến nay, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau vụ va chạm gần thị trấn nhỏ Adamuz, cách Madrid khoảng 360 km về phía nam.

Hình ảnh đoàn tàu sau khi bị đâm thiệt hại nặng

Theo báo cáo sơ bộ, phần cuối của một đoàn tàu đi hướng bắc đã trật bánh và lao sang đường ray bên cạnh, nơi một đoàn tàu đi hướng nam đang đến gần. Phần đuôi của đoàn tàu đi hướng bắc, do công ty đường sắt tư nhân Iryo vận hành, đã bị phần đầu của đoàn tàu đi hướng nam, do công ty đường sắt nhà nước Renfe vận hành, đâm vào. Điều này khiến cả hai toa tàu bị lật, và các toa đầu của đoàn tàu thứ hai lao xuống dốc.

Sau khi đến hiện trường hôm 19/1, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hứa sẽ "tìm ra sự thật" về nguyên nhân vụ tai nạn. Ông tuyên bố ba ngày quốc tang.

“Chúng tôi sẽ tìm ra câu trả lời và khi có câu trả lời, với sự minh bạch và rõ ràng tuyệt đối, chúng tôi sẽ thông báo cho công chúng”, Sanchez nói tại một cuộc họp báo ở Adamuz, gần hiện trường vụ va chạm.

Người bị thương được đi cấp cứu

Ông Sanchez – người đã hủy chuyến đi đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, nơi ông dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump – nói thêm rằng chính phủ Tây Ban Nha sẽ bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa “cho đến khi nào cần thiết”.

Một người sống sót, Rocío Flores, người có mặt trên chuyến tàu hướng nam, cho biết: “Chúng tôi bị hất tung lên không trung. Cảm ơn Chúa là tôi vẫn ổn; có nhiều người bị thương nặng hơn tôi.”

Ông Juan Manuel Moreno, người đứng đầu chính quyền khu vực Andalucia, cho biết hôm thứ Hai rằng 40 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn đang nằm viện sau vụ tai nạn. Trước đó, số người tử vong được công bố là ít nhất 21 người.

Hình ảnh người bị thương,cấp cứu hỗn loạn

Cảnh tượng tại hiện trường được mô tả là “hỗn loạn và ám ảnh”, với các đội cứu hộ làm việc suốt đêm dưới ánh đèn để tìm kiếm người sống sót và trục vớt thi thể. Cộng đồng mạng và gia đình nạn nhân đang theo dõi sát diễn biến, trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra trong bối cảnh lo ngại số người thiệt mạng có thể còn tăng.