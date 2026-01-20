Mì cay vị phô mai đang giúp xuất khẩu thực phẩm của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục

Mì ăn liền Shin Ramyun trên dây chuyền sản xuất tại nhà máy NongShim ở Gumi, Hàn Quốc

Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, xuất khẩu “K-Food+” - nhóm bao gồm thực phẩm và các ngành nông nghiệp - đã tăng vọt lên mức kỷ lục 13,62 tỷ USD trong năm 2025. Con số này tăng 5,1% so với năm trước và đánh dấu năm thứ mười liên tiếp tăng trưởng.

Mì ăn liền, hay ramyeon, là điểm sáng nổi bật nhất. Kim ngạch xuất khẩu tăng gần 22%, đạt 1,52 tỷ USD, trở thành mặt hàng thực phẩm đơn lẻ đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu từ thị trường nước ngoài. Các sản phẩm mới như mì cay vị phô mai đã chinh phục người tiêu dùng tại Trung Quốc, Mỹ và các thị trường mới nổi ở Trung Á, Trung Đông.

“Nhìn chung, nhu cầu toàn cầu đối với mì Hàn Quốc vẫn tiếp tục mở rộng, và các doanh nghiệp đã tăng công suất, đồng thời ổn định chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu này,” Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc nhận định trong báo cáo cuối năm 2025.

Không chỉ mì ăn liền, nhiều nhóm hàng khác cũng ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu. Các loại nước sốt Hàn Quốc hưởng lợi từ xu hướng ưa chuộng hương vị cay và ngọt, trong khi xuất khẩu kem và trái cây cũng tăng lên.

Ăn theo làn sóng K-pop

Vì sao những gói mì ăn liền tưởng chừng rất bình dân của Hàn Quốc lại được ưa chuộng đến vậy? Theo các nhà phân tích, yếu tố văn hóa đóng vai trò then chốt.

Sức lan tỏa mạnh mẽ của K-pop và phim truyền hình Hàn Quốc đã góp phần kích thích nhu cầu, khi đồ ăn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh. Trong các bộ phim, chương trình giải trí hay quảng cáo, hình ảnh nhân vật ăn ramyeon gần như là điều quen thuộc.

Cũng giống như các công ty K-pop tìm kiếm tăng trưởng ở thị trường quốc tế, các nhà sản xuất thực phẩm Hàn Quốc, đặc biệt là các hãng mì ăn liền, đang đi theo con đường tương tự, theo bà Oh Jiwoo, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán CGS International.

Tổng giám đốc Nongshim, ông Cho Yong-chul, nói với nhân viên vào đầu năm 2026 rằng nguyên tắc kinh doanh của công ty trong năm là “Tính linh hoạt và tăng trưởng toàn cầu”, kêu gọi mở rộng mạnh mẽ sự hiện diện ở nước ngoài. Trong khi đó, Tổng giám đốc Otoki, ông Hwang Sung-man, phát biểu tại đại hội cổ đông tháng 3/2025 rằng công ty - nổi tiếng với thương hiệu Jin Ramen - sẽ ưu tiên “khai phá thị trường toàn cầu” và đặt mục tiêu doanh thu từ nước ngoài đạt 1,1 nghìn tỷ won (746 triệu USD) vào năm 2030.

Theo bà Oh, lý do các doanh nghiệp phải nhìn ra ngoài biên giới là vì thị trường nội địa đã bão hòa. Nongshim, với thương hiệu Shin Ramyeon, hiện nắm hơn 60% thị phần trong nước. “Những sản phẩm chủ lực này ra đời từ thập niên 1970–1980 và hầu như năm nào cũng bán cùng một sản phẩm, gần như không cần chi phí marketing,” bà nói.

Bên cạnh đó, tình trạng suy giảm dân số của Hàn Quốc cũng hạn chế triển vọng tăng trưởng dài hạn trong nước, buộc các công ty phải tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.

Vì vậy, các hãng mì đã tận dụng sức ảnh hưởng toàn cầu của K-pop, ký hợp đồng với các đại sứ thương hiệu nổi tiếng để tăng sức hút quốc tế. Nongshim bổ nhiệm nhóm nhạc nữ Aespa của SM Entertainment làm đại sứ toàn cầu vào cuối năm 2025, sau khi hợp tác với Netflix ra mắt dòng mì lấy cảm hứng từ chủ đề “K-pop Demon Hunters”. Otoki thì mời Jin, thành viên nhóm BTS, làm gương mặt đại diện cho Jin Ramen.

Du khách thưởng thức đồ ăn nhẹ tại khu nghỉ dưỡng Everland, công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc

Lạm phát và sức mạnh định giá

Chi phí sinh hoạt tăng cao ở nhiều nước cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu. Theo báo cáo tháng 11 của Macquarie, lạm phát đã làm thị trường mì ăn liền tại Mỹ mở rộng, khi người tiêu dùng tìm kiếm những bữa ăn rẻ và tiện lợi.

Bà Oh cho biết ăn ngoài tại Mỹ và châu Âu rất đắt đỏ. “Người tiêu dùng muốn tiết kiệm hơn, và họ thử ramyeon, ngon mà lại rẻ,” bà nói.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, lạm phát đối với nhóm “ăn uống ngoài gia đình” đã vượt mức cao nhất trong 13 năm, đạt 5,3% vào năm 2021 và lên đỉnh 8,8% vào tháng 3/2023. Dù sau đó đã hạ nhiệt, mức lạm phát của nhóm này gần đây vẫn ở khoảng 4,1%.

Ngoài thị trường nội địa bão hòa, các nhà sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc còn phải đối mặt với việc chính phủ kiểm soát mức tăng giá, hạn chế khả năng bù đắp chi phí tăng cao, theo Macquarie. Ngược lại, thị trường nước ngoài cho phép họ bán với giá trung bình cao hơn. Bà Oh cho biết tại Trung Quốc và nhiều thị trường châu Á khác, giá bán trung bình có thể cao hơn 30%–50% so với trong nước, còn tại Mỹ, giá trung bình có thể cao gần gấp đôi.

Macquarie nhận định các thương hiệu lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc đã hưởng lợi từ sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng nhờ tập trung vào “đổi mới sản phẩm và xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp”.

Samyang Foods được xem là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất, khi Macquarie dự báo thị phần của hãng tại Mỹ sẽ tăng từ 11,4% hiện nay lên 23,9% vào năm 2028. “Chúng tôi tin rằng mì ăn liền cao cấp với khả năng đổi mới sản phẩm mạnh mẽ sẽ là động lực chính thúc đẩy thị trường Mỹ,” Macquarie cho biết.

Samyang nổi tiếng với dòng mì cay Buldak, trở nên phổ biến từ năm 2014 nhờ “thử thách mì lửa”, trong đó người tham gia ăn mì mà không uống nước. Xu hướng này từng dẫn đến sự giám sát của cơ quan quản lý vào năm 2024, khi giới chức Đan Mạch tạm thời thu hồi một số sản phẩm Buldak do hàm lượng capsaicin cao, bị coi là nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe. Tuy nhiên, lệnh thu hồi sau đó đã được dỡ bỏ.

﻿ Nguồn: CNBC