Vóc dáng của Thư Kỳ ở tuổi 50 thật đáng kinh ngạc dù "rất thích ăn uống" nhưng nhìn bữa tối mới biết vì sao cô trẻ trung đến vậy trong nhiều năm

Thư Kỳ lâu nay vẫn luôn được công chúng biết đến với vẻ đẹp cuốn hút cùng vóc dáng cân đối.

Ở tuổi 50, Thư Kỳ vẫn được mệnh danh là một trong những mỹ nhân “đóng băng tuổi tác” của showbiz Hoa ngữ. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên còn duy trì vóc dáng cân đối nhờ cách ăn uống và vận động khá đơn giản, quan trọng nhất là tìm được nhịp sống phù hợp với bản thân.

Thư Kỳ lâu nay được công chúng biết đến với vẻ đẹp cuốn hút cùng vóc dáng cân đối. Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình truyền hình Trung Quốc Mao Xue Wang, nữ diễn viên có những chia sẻ đáng chú ý về cách quản lý cân nặng và sự thay đổi trong quan niệm ăn uống sau tuổi 40.

Nếu như ở tuổi 30, Thư Kỳ từng khá khắt khe với chế độ ăn, thì hiện tại cô không còn quá kiêng khem. Nữ diễn viên cho biết bản thân vẫn kiểm soát chế độ ăn nhưng chú trọng hơn đến lượng ăn, thời điểm ăn và một nhịp sinh hoạt có thể duy trì lâu dài.

Thư Kỳ áp dụng nhịn ăn gián đoạn 16:8, ăn tối trước 18h

Một trong những nguyên tắc Thư Kỳ duy trì nhiều năm là nhịn ăn gián đoạn 16:8. Theo đó, cô dành khoảng 8 giờ trong ngày để ăn uống và 16 giờ còn lại không ăn.

Với thói quen kết thúc bữa tối trước 18h, khung giờ ăn của Thư Kỳ thường rơi vào khoảng 10h-18h.

Nữ diễn viên cho biết trong khoảng 8 giờ ăn uống, cô không cố gắng loại bỏ hoàn toàn tinh bột hay những món mình yêu thích. Thay vào đó, cô ăn đủ no vào bữa đầu tiên trong ngày, dùng một phần nhỏ đồ ăn nhẹ vào buổi chiều và ăn tối ở mức vừa phải.

Trước những bình luận cho rằng cô ăn quá ít, thậm chí “không ăn cơm”, Thư Kỳ từng lên tiếng giải thích trên mạng xã hội: “Thực ra tôi vẫn ăn cơm.”

Cô chia sẻ cách ăn của mình theo nguyên tắc: bữa sáng ăn no, buổi chiều dùng một phần bánh nhỏ, bữa tối chỉ ăn khoảng 5 phần no, sau đó duy trì khoảng cách 16 giờ trước khi ăn bữa tiếp theo.

Tuy nhiên, nhịn ăn gián đoạn không phải phương pháp phù hợp với tất cả mọi người. Với người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc có tiền sử rối loạn ăn uống, việc áp dụng chế độ nhịn ăn cần được cân nhắc và trao đổi với chuyên gia y tế.

Ăn nhiều hơn vào ban ngày, giảm lượng vào buổi tối

Bên cạnh 16:8, cách ăn của Thư Kỳ còn có một đặc điểm khá rõ: ăn no hơn vào ban ngày và giảm lượng thức ăn vào buổi tối.

Cô từng chia sẻ nguyên tắc “bữa sáng ăn no, bữa tối ăn 5 phần”, có thể hiểu là phân bổ phần lớn năng lượng vào khoảng thời gian cơ thể còn hoạt động nhiều, thay vì dồn quá nhiều thức ăn vào cuối ngày.

Cách phân bổ này có thể giúp hạn chế tình trạng ăn quá no ngay trước khi đi ngủ, đồng thời tạo cảm giác nhẹ bụng hơn vào ban đêm.

Nếu cảm thấy đói giữa buổi, thay vì cố nhịn hoặc ăn bánh kẹo, có thể lựa chọn những món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng như một phần nhỏ các loại hạt, cà chua bi, sữa chua không đường kết hợp trái cây có chỉ số đường huyết thấp, ổi hoặc trứng luộc.

Điểm đáng chú ý trong chia sẻ của Thư Kỳ là cô không theo đuổi việc “cấm” hoàn toàn một nhóm thực phẩm. Nữ diễn viên chủ yếu hạn chế các món chiên, rán và chú trọng ăn uống ở mức vừa phải.

Một tuần 3 buổi cardio, không biến việc tập luyện thành áp lực

Không chỉ kiểm soát chế độ ăn, Thư Kỳ còn duy trì vận động đều đặn.

Nữ diễn viên cho biết một tuần tập cardio 3 ngày là vừa đủ với cô. Thay vì ép bản thân phải tập luyện mỗi ngày, cô lựa chọn tần suất phù hợp để việc vận động trở thành một phần của cuộc sống mà không tạo thêm áp lực.

Các bài tập cardio như đi bộ nhanh, chạy bộ, leo dốc... đều có thể được lựa chọn tùy theo thể lực. Với những người muốn duy trì khối cơ và cải thiện vóc dáng sau tuổi 40, có thể kết hợp thêm các bài tập sức mạnh.

Thư Kỳ từng chia sẻ một quan niệm khá đơn giản về việc duy trì vận động trong cuộc sống: “Có thể đứng thì không ngồi, có thể ngồi thì không nằm.”

Thay vì chỉ trông chờ vào những buổi tập, cô cố gắng duy trì hoạt động thể chất trong sinh hoạt hằng ngày.

Sau tuổi 40, điều quan trọng không còn là “ăn càng ít càng tốt”

Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Thư Kỳ không nằm ở việc cô áp dụng chế độ nhịn ăn 16:8 hay chỉ tập cardio 3 buổi mỗi tuần, mà ở sự thay đổi trong quan niệm giữ dáng khi bước qua tuổi 40.

Khi còn trẻ, nhiều người dễ lựa chọn cách giảm cân nhanh bằng việc cắt giảm nhiều loại thực phẩm hoặc ăn thật ít. Tuy nhiên, về lâu dài, một chế độ quá khắt khe có thể khó duy trì và không phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Sau tuổi 40, việc duy trì cân nặng khỏe mạnh nên được nhìn nhận toàn diện hơn: ăn đủ chất, kiểm soát khẩu phần, ưu tiên thực phẩm ít chế biến, vận động thường xuyên, ngủ đủ và duy trì một lối sống có thể theo đuổi lâu dài.

Với Thư Kỳ, công thức hiện tại khá đơn giản: ăn tối sớm, hạn chế đồ chiên rán, không kiêng khem cực đoan, duy trì khoảng thời gian nhịn ăn phù hợp với bản thân và tập luyện khoảng 3 buổi mỗi tuần.

Có lẽ chính sự ổn định thay vì những chế độ hà khắc mới là điều giúp cô duy trì vóc dáng và vẻ ngoài trẻ trung trong nhiều năm.

Lưu ý: Chế độ ăn 16:8 là một hình thức nhịn ăn gián đoạn, không phải “bí quyết chống lão hóa” hay phương pháp giảm cân bắt buộc dành cho phụ nữ sau 40 tuổi. Hiệu quả và mức độ phù hợp phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, tổng lượng năng lượng nạp vào, chất lượng bữa ăn và mức độ vận động của từng người.