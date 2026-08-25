Nhiều phụ nữ đang thử một mẹo buổi sáng để mặt bớt sưng: Chỉ 15 giây nhưng có thực sự hiệu quả?

Không cần máy móc, không tốn nhiều thời gian, chỉ cần nước và vài viên đá. Nhưng liệu đây có thực sự là "bí quyết" giúp khuôn mặt săn chắc hơn?

Sau một đêm thức khuya, ngủ không ngon hoặc ăn hơi mặn, sáng hôm sau khuôn mặt dễ rơi vào tình trạng "sưng húp", mí mắt nặng nề, đường nét kém thanh thoát. Thay vì massage hay dùng hàng loạt sản phẩm chăm sóc da, nhiều phụ nữ đang thử một mẹo đơn giản: Nhúng mặt vào nước đá trong khoảng 15 giây.

Trào lưu này được chú ý hơn sau khi ca sĩ Trương Vũ chia sẻ trên chương trình Women's Secrets. Ngay trên sóng, một khách mời cũng thử nghiệm và lập tức phản ứng vì cảm giác lạnh buốt.

Không cần máy móc, không tốn nhiều thời gian, chỉ cần nước và vài viên đá. Nhưng liệu đây có thực sự là "bí quyết" giúp khuôn mặt bớt sưng và làn da trông săn chắc hơn?

Xu hướng làm đẹp chỉ mất 15 giây: Nhiều phụ nữ thử ngay sau khi ngủ dậy

Một trong những lý do khiến phương pháp này được chú ý là sự đơn giản.

Buổi sáng, thay vì mất nhiều thời gian massage hoặc thực hiện một chu trình chăm sóc da nhiều bước, người áp dụng chỉ cần chuẩn bị một bát nước lạnh có đá, sau đó nhúng mặt trong thời gian rất ngắn.

Mẹo này đặc biệt được quan tâm bởi những người thường gặp tình trạng mặt phù nhẹ, mí mắt sưng hoặc khuôn mặt trông mệt mỏi sau khi thức dậy.

Đây cũng là lý do các video chia sẻ về việc dùng nước đá vào buổi sáng dễ thu hút sự chú ý: cách làm nhanh, chi phí gần như bằng 0 và có thể thực hiện ngay tại nhà.

Trương Vũ cho rằng việc ngâm mặt trong nước đá khoảng 15 giây có thể giúp khuôn mặt buổi sáng trông gọn gàng hơn, đồng thời tạo cảm giác da săn và mịn hơn.

Trong chương trình, khách mời đã trực tiếp thử nhúng mặt vào nước đá trong khoảng 15 giây. Tuy nhiên, thay vì cảm giác "thư giãn", cái lạnh đột ngột khiến cô khá bất ngờ, thậm chí cảm thấy buốt đến mức khó chịu.

Điều này cũng gợi ra một hiểu lầm thường gặp khi các trào lưu làm đẹp lan truyền trên mạng: không phải càng lạnh, càng buốt thì hiệu quả càng cao.

Theo bác sĩ gia đình Trần Bách Thần, kích thích lạnh có thể khiến các mạch máu ở bề mặt da tạm thời co lại. Nhờ đó, vùng da hơi đỏ hoặc phù nề có thể trông giảm bớt, khuôn mặt có cảm giác săn chắc hơn.

Tuy nhiên, đây là hiệu ứng tạm thời, không phải sự thay đổi lâu dài của cấu trúc da.

Vì sao nước lạnh khiến khuôn mặt trông "gọn" hơn?

Sau một đêm nằm ngủ, đặc biệt khi ngủ không đủ giấc, ăn nhiều muối hoặc uống rượu bia, một số người có thể bị giữ nước và xuất hiện tình trạng phù nhẹ vào buổi sáng.

Khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp, mạch máu trên bề mặt da co lại trong thời gian ngắn. Điều này có thể khiến vùng da bớt đỏ, bớt phù và tạo cảm giác khuôn mặt săn hơn.

Đó cũng là lý do một số phụ nữ cảm thấy khuôn mặt "tỉnh" hơn sau khi rửa bằng nước mát hoặc chườm lạnh.

Tuy nhiên, nước đá không thể làm thay đổi vĩnh viễn kích thước lỗ chân lông hay cấu trúc da.

Khi da trở về nhiệt độ bình thường, hiệu ứng này cũng dần biến mất.

Nói đơn giản, đây có thể là một mẹo giúp khuôn mặt trông tươi tỉnh hơn trong thời gian ngắn, chứ không phải một phương pháp chống lão hóa hay trẻ hóa da.

Đừng cố chịu lạnh chỉ vì muốn đẹp hơn

Một sai lầm dễ mắc phải khi thử các xu hướng làm đẹp trên mạng là cố gắng làm theo "mức độ mạnh nhất". Với nước đá cũng vậy.

Không cần ngâm mặt lâu hơn để tăng hiệu quả, càng không nên lấy đá viên chà trực tiếp lên da trong thời gian dài.

Nếu cảm thấy đau buốt, bỏng rát, châm chích hoặc khó chịu, cần dừng ngay.

Đặc biệt, những người có làn da nhạy cảm, dễ đỏ, rosacea (chứng đỏ mặt), chàm hoặc hàng rào bảo vệ da đang bị tổn thương nên thận trọng với phương pháp này.

Nếu muốn thử một cách nhẹ nhàng hơn, có thể dùng khăn sạch thấm nước mát rồi áp lên mặt trong thời gian ngắn thay vì ngâm trực tiếp cả khuôn mặt vào nước đá.

Mặt sưng mỗi sáng không nên chỉ xử lý bằng nước đá

Một chút phù mặt sau khi ngủ dậy thường có thể tự cải thiện khi bắt đầu vận động và sinh hoạt bình thường.

Nhưng nếu tình trạng sưng mặt hoặc sưng mí mắt kéo dài, xuất hiện thường xuyên hoặc đi kèm những biểu hiện khác như phù chân, khó thở, tiểu ít, tăng cân nhanh..., không nên chỉ tìm mẹo làm đẹp để xử lý bên ngoài.

Đây có thể là dấu hiệu cần được đánh giá về sức khỏe. Vì thế, nếu muốn thử xu hướng "15 giây nước đá" đang được nhiều phụ nữ quan tâm, hãy coi đó như một mẹo làm đẹp tức thời giúp khuôn mặt trông tỉnh táo và bớt phù nhẹ vào buổi sáng, thay vì kỳ vọng nó có thể thay đổi làn da.

Làm đẹp cũng giống như chăm sóc sức khỏe: mẹo càng đơn giản càng dễ thử, nhưng điều quan trọng vẫn là hiểu giới hạn của nó và không chạy theo trào lưu bằng mọi giá.