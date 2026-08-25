Bé 6 tháng tuổi nứt sọ, tụ máu não nguy kịch sau cú ngã từ trên giường

Đang ngủ thì xoay người ngã xuống sàn, chiếc giường tuy không quá cao nhưng cú va chạm đã khiến bé trai 6 tháng tuổi bị nứt sọ, đứt mạch máu não dẫn đến nguy kịch.

Bệnh nhi Peng Peng (6 tháng tuổi, sống tại Giang Tô, Trung Quốc) được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Hoài An trong tình trạng lơ mơ, liên tục nôn mửa.

Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện hai đồng tử của bé không đều nhau dấu hiệu báo động đỏ của tình trạng thoát vị não. Khối máu tụ lớn ngoài màng cứng do cú ngã đã gây áp lực cực lớn lên não bộ. Nếu không can thiệp ngay, mô não bị chèn ép vào thân não sẽ khiến trẻ ngừng tim, ngừng thở chỉ trong vài phút.

Đội ngũ y bác sĩ lập tức đưa bé vào phòng mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận lượng máu tụ trong đầu bé lên tới 80ml, và tiếp tục chảy thêm 20ml trong lúc thao tác. Tổng cộng bé bị mất 100ml máu.

Đối với em bé 6 tháng tuổi, tổng lượng máu trong cả cơ thể chỉ khoảng 400ml. Việc mất 1/4 lượng máu toàn thân khiến bé rơi vào trạng thái sốc mất máu ngay trên bàn mổ. Bác sĩ vừa phải nhanh chóng hút sạch máu tụ trong sọ, vừa tích cực truyền máu cấp cứu để giữ nhịp tim cho bệnh nhi.

Sau ca mổ, khó khăn vẫn chưa dừng lại:

Tổn thương gan, thận: Do não bị thiếu máu kéo dài, khi mạch máu được thông lại đã gây ra hội chứng "tái tưới máu", khiến chỉ số gan và thận của bé liên tục báo động đỏ.

Suy hô hấp: Bé sinh thiếu tháng, phổi vốn đã yếu nên sau phẫu thuật phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Nhờ sự chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức tích cực (ICU), đến ngày thứ 3, bé đã tự thở được. Chức năng gan, thận dần bình phục và em bé đã được xuất viện an toàn.

Tại sao ngã giường thấp lại nguy hiểm đến vậy?

Gia đình cho biết chiếc giường bé ngã không quá cao, không ai ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như thế.

Bác sĩ Vương Hiểu Mẫn (Khoa Ngoại Nhi) giải thích: Nguyên nhân chảy máu là do một nhánh động mạch màng não bị đứt. Mạch máu này nằm sát xương sọ. Cú va chạm làm sọ của bé bị nứt nhẹ, chính mảnh xương nứt này đã đâm thủng mạch máu.

Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ:

Xương sọ chưa phát triển hoàn thiện, không gian bên trong hộp sọ rất hẹp.

Chỉ cần một lượng máu nhỏ chảy ra cũng đủ làm áp lực trong đầu tăng vọt, dễ dẫn đến tụ máu và thoát vị não nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo: 3 việc KHÔNG ĐƯỢC LÀM khi trẻ bị ngã từ trên cao

Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan dù trẻ ngã từ giường, ghế sofa hay vị trí thấp, kể cả khi lúc đó bé trông có vẻ "không sao".

Nếu thấy trẻ có biểu hiện lơ mơ, quấy khóc bất thường, nôn mửa hoặc nổi cục sưng lớn ở đầu, cần đưa đi cấp cứu ngay.

Hướng dẫn xử trí đúng cách khi trẻ bị ngã:

KHÔNG bế xốc bé lên ngay lập tức: Hãy giữ nguyên vị trí, quan sát nhanh xem bé có còn tỉnh táo và thở bình thường không.

KHÔNG để bé nằm ngửa nếu bị nôn: Hãy nhẹ nhàng xoay nghiêng đầu bé sang một bên để tránh chất nôn tràn vào đường thở gây sặc/ngạt thở.

Cố định đầu và cổ: Trên đường đưa đi bệnh viện, chú ý nâng đỡ, giữ thẳng vùng đầu, cổ và cột sống của trẻ để tránh làm tổn thương nặng thêm.

Nguồn: Sohu