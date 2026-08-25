Theo chân 1 chủ doanh nghiệp đi nội soi đường tiêu hóa: "Mọi chỉ số của tôi đều bình thường cho đến khi nhìn ở mức phóng đại 520 lần"

Đã từng nội soi đường tiêu hóa định kỳ nhiều lần, nhưng lần này, khi trải nghiệm nội soi với ENDOCYTO 520X, anh Hiệu vẫn chưa hết bất ngờ và thích thú.

8 giờ sáng thứ Sáu, ngày 7/8, tại Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc 216 Trần Duy Hưng, anh Phan Văn Hiệu (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI Pharma) xuất hiện trong bộ trang phục giản dị, khác hẳn hình ảnh quen thuộc của một doanh nhân trong các cuộc họp và sự kiện của doanh nghiệp.

Khu vực nội soi lúc này ngày càng nhiều người chờ làm thủ thuật. Anh Hiệu ngồi trao đổi với nhân viên y tế, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho lần nội soi dạ dày - đại tràng định kỳ mà anh đã trì hoãn vài tháng vì công việc.

Những hình ảnh đầu tiên của anh Hiệu khi đi nội soi bằng ENDOCYTO 520X.

"Thực ra tôi vẫn hồi hộp", anh cười nhẹ, thừa nhận nỗi sợ nội soi chưa bao giờ biến mất hoàn toàn, dù đã từng thực hiện nhiều lần trước đây.

Là người điều hành một doanh nghiệp với hệ thống sản xuất, kinh doanh và phát triển thương hiệu quy mô lớn, quỹ thời gian của anh gần như kín từ sáng đến tối. Áp lực không chỉ đến từ công việc mà còn là trách nhiệm với cả một tập thể. Có thời gian, anh xem những cơn đau đầu, mất ngủ, đau dạ dày hay rối loạn tiêu hóa là "chuyện bình thường của người làm việc nhiều".

Chỉ đến khi phát hiện huyết áp tăng và nhịp tim nhanh, anh mới bắt đầu xem xét lại cơ thể mình một cách nghiêm túc hơn.

Lần này, anh lựa chọn nội soi bằng công nghệ ENDOCYTO 520X sau khi tìm hiểu về khả năng phóng đại hình ảnh ở mức rất cao, giúp bác sĩ quan sát những thay đổi rất sớm của đường tiêu hóa từ cấp độ tế bào. Điều anh muốn không chỉ dừng lại ở việc "có bệnh hay không", mà là hiểu rõ cơ thể mình đang ở đâu, mầm mống tổn thương liệu có đang hình thành…

Một số hình ảnh ghi lại hành trình nội soi bằng ENDOCYTO 520X của anh Phan Văn Hiệu.

"Mọi chỉ số của tôi đều bình thường cho đến khi nhìn ở mức phóng đại 520 lần"

Sau khi hoàn tất nội soi và được bác sĩ giải thích kết quả, anh dành khá nhiều thời gian xem lại các hình ảnh thu được trên màn hình và nhận định: "Mọi chỉ số của tôi đều bình thường cho đến khi nhìn ở mức phóng đại 520 lần".

"Tôi đã từng nội soi nhiều lần và thường chỉ nhìn được kết quả tổng thể hoặc những điểm nghi vấn bác sĩ chụp lại. Còn khi nội soi bằng ENDOCYTO 520X, bác sĩ chụp cả phần vi phẫu tế bào, hình ảnh rất rõ nét, có nhuộm màu theo từng khu vực, giúp anh hiểu rõ và nhìn rõ, sắc nét".

Anh nói thêm, điều khiến anh yên tâm không chỉ là kết quả cuối cùng, mà là cảm giác được giải thích đầy đủ từng hình ảnh, từng vùng niêm mạc, từng điểm cần theo dõi.

"Bác sĩ giải thích rất đầy đủ nên tôi yên tâm hơn rất nhiều. Điều đó thực sự rất tốt cho tâm lý của người đi khám bệnh".

Bác sĩ phân tích cho anh Hiệu chi tiết kết quả thăm khám.

Theo anh Hiệu, giá trị lớn của phương pháp này không chỉ nằm ở việc hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm tổn thương, mà còn ở chỗ người bệnh được nhìn thấy trực quan những gì đang diễn ra trong cơ thể mình. "Tôi thực sự đánh giá cao phương pháp nội soi này không chỉ giúp bác sĩ phát hiện sớm tình trạng của bệnh nhân mà còn có những hình ảnh rất trực quan, rõ nét, giúp bệnh nhân hiểu rõ bệnh tình và yên tâm về kết quả thăm khám của bác sĩ".

Bác sĩ: "Thông thường điều khó nhất là nhìn thấy tổn thương khi nó còn quá nhỏ"

Trao đổi thêm về nội soi ENDOCYTO 520X, BSCKI Phạm Đức Sơn (Trưởng Đơn vị Thăm dò chức năng - Nội soi tiêu hóa, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc 216 Trần Duy Hưng) cho biết điểm khác biệt lớn nhất của ENDOCYTO 520X nằm ở khả năng phóng đại hình ảnh lên tới 520 lần, cho phép quan sát tổn thương ở mức độ tế bào, tương tự như đưa một "kính hiển vi" vào ngay trong lòng ống tiêu hóa.

"Ở mức phóng đại này, chúng tôi có thể nhìn thấy những thay đổi rất nhỏ của tế bào niêm mạc, mục tiêu quan trọng nhất là phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư và ung thư giai đoạn rất sớm", BS Sơn nói.

Theo BS Sơn, những tổn thương ung thư sớm đôi khi chỉ là một điểm rất nhỏ, một vài milimet, thậm chí giống một vết xước hoặc một vùng thay đổi màu sắc rất nhẹ trên niêm mạc nên dễ bị bỏ sót nếu hình ảnh không đủ rõ hoặc không có công nghệ hỗ trợ.

BSCKI Phạm Đức Sơn đang tư vấn sức khỏe cho anh Hiệu.

Siêu nội soi ENDOCYTO 520X kết hợp nhiều kỹ thuật như ánh sáng trắng thế hệ mới, ánh sáng xanh, ánh sáng đỏ, nhuộm màu hóa học và nhuộm màu ảo, cùng với khả năng phóng đại cực cao, giúp bác sĩ đánh giá rõ hơn cấu trúc bề mặt niêm mạc, mạch máu và những biến đổi tế bào bất thường.

"Điều nhân văn nhất của công nghệ này là giúp phát hiện tổn thương khi nó còn ở giai đoạn nhỏ nhất, thậm chí ở cấp độ tế bào", bác sĩ nhấn mạnh.

BS Sơn chia sẻ thêm, việc phát hiện sớm ung thư tiêu hóa không chỉ phụ thuộc vào thiết bị, mà còn phụ thuộc vào tay nghề bác sĩ, đại tràng sạch sẽ và đặc biệt là việc người bệnh có đi nội soi đúng thời điểm hay không. Thực tế, rất nhiều người khám sức khỏe định kỳ đầy đủ, xét nghiệm máu, siêu âm, chụp chiếu thường xuyên nhưng lại bỏ qua nội soi vì tâm lý sợ khó chịu hoặc ngại uống thuốc làm sạch ruột.

"Đến khi tổn thương gây triệu chứng rõ ràng thì nhiều trường hợp đã ở giai đoạn muộn hơn, việc điều trị sẽ khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều", BS Sơn nói.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày hoặc ung thư đại tràng, hoặc có các triệu chứng kéo dài như đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, sụt cân, đại tiện ra máu, nên đi nội soi tầm soát. Nếu kết quả hoàn toàn bình thường, thời gian kiểm tra lại thường khoảng 3-5 năm, còn với những trường hợp có polyp hoặc tổn thương niêm mạc, lịch theo dõi sẽ được cá thể hóa cho từng người.

Anh Hiệu chụp ảnh kỷ niệm cùng BS Sơn.

Nghe bác sĩ giải thích, anh Hiệu gật đầu khá lâu rồi nói một câu rất thật: "Có lẽ điều khiến tôi yên tâm nhất hôm nay không dừng lại ở công nghệ hiện đại đến đâu, mà là mình cảm thấy những nguy cơ nhỏ nhất cũng đã được nhìn kỹ, được giải thích rõ và không bị bỏ qua".

Có lẽ, với nhiều người, một kết quả "bình thường" là đủ để thở phào. Nhưng với anh Hiệu, sự yên tâm thật sự đến từ việc nhìn sâu hơn những nguy cơ có thể còn đang ở giai đoạn rất sớm, trước khi cơ thể phải lên tiếng…