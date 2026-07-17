Vì sao cùng là kết quả "bình thường" nhưng nội soi đường tiêu hóa bằng máy phóng đại 520 lần đáng tin cậy hơn 135 lần?

Cùng lắng nghe những phân tích đến từ chuyên gia hàng đầu về tiêu hóa trong bài viết này!

Nội soi tiêu hóa từ lâu được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong phát hiện các bệnh lý dạ dày, đại trực tràng và ung thư đường tiêu hóa. Cùng với sự phát triển của công nghệ, khả năng quan sát của bác sĩ cũng ngày càng được nâng lên. Nếu trước đây, kết quả "không phát hiện bất thường" trên hệ thống nội soi phóng đại 135 lần đã mang lại sự yên tâm cho nhiều người bệnh thì ngày nay, với sự xuất hiện của Endocyto 520X - hệ thống nội soi siêu phóng đại có khả năng quan sát tới cấp độ tế bào - khái niệm "bình thường" đã được nâng lên một tiêu chuẩn hoàn toàn mới.

Theo các chuyên gia, điều tạo nên khác biệt không đơn thuần nằm ở việc độ phóng đại tăng từ 135 lần lên 520 lần, mà ở cách bác sĩ tiếp cận tổn thương. Nếu trước đây chủ yếu đánh giá hình thái bề mặt thì nay bác sĩ có thể quan sát sâu hơn, đến từng đặc điểm của tế bào nghi ngờ ngay trong quá trình nội soi. Chính vì vậy, "bình thường ở 135x và bình thường ở 520x là hai mức an tâm khác nhau".

TTUT.PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên phân tích sự khác biệt của máy nội soi 135x và ENDOCYTO 520x.

Nội soi 135x: Bước tiến lớn trong phát hiện tổn thương đường tiêu hóa

Theo TTUT.PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, chuyên gia tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, hệ thống nội soi phóng đại 135 lần đã tạo nên bước tiến đáng kể so với nội soi thông thường.

Bên cạnh khả năng phóng đại hình ảnh lên tới 135 lần, hệ thống này còn tích hợp công nghệ NBI (Narrow Band Imaging - nội soi ánh sáng hẹp), giúp nhuộm màu ảo niêm mạc để làm nổi bật các vùng bất thường. Nhờ đó, bác sĩ có thể quan sát rõ cấu trúc bề mặt niêm mạc, nhận diện những vùng nghi ngờ ung thư thông qua sự thay đổi màu sắc, đánh giá ranh giới tổn thương, xác định vị trí sinh thiết chính xác hơn và bước đầu nhận định nguy cơ ác tính của tổn thương.

TTUT.PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, chuyên gia tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI.

BS Vũ Văn Khiên cho biết, khi xuất hiện tổn thương ở thực quản, dạ dày hoặc tá tràng, màu sắc của vùng niêm mạc bất thường sẽ khác với mô lành. Việc kết hợp giữa công nghệ NBI và độ phóng đại 135 lần giúp bác sĩ nhận diện những thay đổi này rõ ràng hơn, từ đó hỗ trợ quá trình chẩn đoán và lựa chọn vị trí sinh thiết hiệu quả hơn.

Trong nhiều năm qua, đây vẫn là một trong những công nghệ nội soi hiện đại, góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm nhiều bệnh lý đường tiêu hóa.

Vì sao 135x vẫn có những giới hạn?

Dù mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội so với nội soi thông thường, hệ thống phóng đại 135 lần vẫn chủ yếu giúp bác sĩ quan sát cấu trúc bề mặt niêm mạc. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng đánh giá vẫn dựa nhiều vào hình thái tổn thương quan sát được.

Trong thực tế, không phải tổn thương nào cũng biểu hiện rõ ngay từ đầu. Những tổn thương rất nhỏ, còn ở giai đoạn sớm, có bề mặt gần như phẳng hoặc mới chỉ xuất hiện những biến đổi ở cấp độ tế bào đôi khi chưa tạo ra thay đổi rõ rệt trên bề mặt niêm mạc. Đây chính là thách thức lớn khiến việc phát hiện ung thư ở giai đoạn rất sớm luôn đòi hỏi công nghệ quan sát có độ phân giải và độ phóng đại cao hơn.

Endocyto 520X mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn khác trong nội soi tiêu hóa

Theo BS Vũ Văn Khiên, Endocyto 520X có khả năng phóng đại hình ảnh lên tới 520 lần, gần gấp 4 lần so với hệ thống 135x. Tuy nhiên, điểm vượt trội của công nghệ này không nằm ở con số phóng đại mà ở khả năng đưa đầu nội soi áp sát vùng tổn thương để quan sát trực tiếp các đặc điểm của tế bào.

Hình ảnh khi quan sát bằng máy nội soi 130x và Endocyto 520x (từ trên xuống dưới).

"Đây là một hệ thống có thể ví như chiếc kính hiển vi đặt ngay trong cơ thể người bệnh", BS Khiên nhận định.

Quy trình nội soi với Endocyto 520X vẫn bắt đầu bằng nội soi thông thường và nhuộm màu giống các hệ thống khác. Tuy nhiên, khi phát hiện vùng nghi ngờ, bác sĩ sẽ đưa đầu nội soi đến sát tổn thương và quan sát ở mức siêu phóng đại 520 lần. Lúc này, bác sĩ không còn chỉ nhìn bề mặt niêm mạc mà có thể đánh giá hình thái tế bào, nhân tế bào, màu sắc tế bào, sự sắp xếp của các tế bào và cấu trúc vi mạch quanh tổn thương.

Theo BS Khiên, nếu nhân tế bào to bất thường, hình dạng tế bào méo mó hoặc xuất hiện những đặc điểm gợi ý ác tính, Endocyto 520X có thể giúp bác sĩ nhận diện ngay cả khi tổn thương còn rất nhỏ. Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với các hệ thống nội soi phóng đại trước đây vốn chủ yếu đánh giá ở mức hình thái bề mặt.

Chính vì vậy, Endocyto 520X được xem là bước chuyển từ việc quan sát hình thái bên ngoài sang tiếp cận tổn thương ở cấp độ tế bào. Thay vì chỉ nhìn thấy "khối bất thường", bác sĩ có thêm cơ sở để đánh giá sâu hơn bản chất của tổn thương ngay trong quá trình nội soi, từ đó định hướng vị trí sinh thiết chính xác hơn và hạn chế nguy cơ bỏ sót những tổn thương rất nhỏ.

Không chỉ tăng độ phóng đại, Endocyto 520X còn tích hợp nhiều công nghệ hình ảnh hiện đại

Một điểm khác biệt nữa của Endocyto 520X là hệ thống này không hoạt động độc lập mà được tích hợp đồng bộ nhiều công nghệ hình ảnh tiên tiến của Olympus (Nhật Bản). Bên cạnh khả năng siêu phóng đại 520 lần, máy còn sở hữu công nghệ TXI giúp tăng cường màu sắc và cấu trúc niêm mạc, NBI hỗ trợ làm nổi bật hệ vi mạch, EDOF giúp duy trì hình ảnh rõ nét ở nhiều khoảng quan sát, RDI hỗ trợ nhận diện các mạch máu sâu trong quá trình can thiệp và hệ thống hình ảnh 4K kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng hỗ trợ cảnh báo polyp cũng như các vùng nghi ngờ.

Endocyto 520X được nhiều chuyên gia ví như một "chiếc kính hiển vi" tích hợp ngay trên đầu nội soi.

Endocyto 520X được nhiều chuyên gia ví như một "chiếc kính hiển vi" tích hợp ngay trên đầu nội soi, mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong chẩn đoán bệnh lý tiêu hóa. Việc ứng dụng Endocyto 520X không chỉ bổ sung thêm một thiết bị hiện đại mà còn mở rộng khả năng chẩn đoán của bác sĩ, đặc biệt trong việc phát hiện sớm những tổn thương nhỏ, khó quan sát và có nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Điều đó cũng có nghĩa là sự kết hợp của nhiều công nghệ trong cùng một hệ thống, giúp bác sĩ có thêm nhiều "lớp quan sát" ngay trong một lần nội soi. Không chỉ nhận diện những tổn thương nhỏ khó phát hiện bằng mắt thường, bác sĩ còn có thêm dữ liệu để phân tích cấu trúc tế bào, đánh giá hệ vi mạch và xác định vùng cần sinh thiết hoặc xử trí khi có chỉ định.

Endocyto 520X không thay thế sinh thiết nhưng giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá tổn thương

Dù sở hữu khả năng quan sát ở cấp độ tế bào, BS Vũ Văn Khiên nhấn mạnh Endocyto 520X không tự đưa ra kết luận cuối cùng và cũng không thay thế hoàn toàn sinh thiết hay giải phẫu bệnh. Trong thực hành lâm sàng, bác sĩ vẫn cần kết hợp hình ảnh nội soi với triệu chứng của người bệnh, tiền sử bệnh lý, kết quả xét nghiệm và kết quả giải phẫu bệnh để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất.

Tuy nhiên, việc có thêm khả năng quan sát trực tiếp các đặc điểm của tế bào ngay trong quá trình nội soi mang lại nhiều giá trị thực tiễn. Khi bác sĩ đánh giá được hình thái tế bào và hệ vi mạch của vùng nghi ngờ, việc lựa chọn vị trí sinh thiết sẽ chính xác hơn, hạn chế lấy mẫu không trúng vùng tổn thương và giảm nguy cơ bỏ sót những tổn thương rất nhỏ hoặc còn ở giai đoạn sớm.

Nói cách khác, Endocyto 520X không thay thế các bước chẩn đoán khác mà đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, giúp quá trình đánh giá tổn thương trở nên toàn diện và có cơ sở hơn ngay từ thời điểm nội soi.

Hiện nay, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI nói chung và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nói riêng là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á triển khai hệ thống siêu nội soi Endocyto 520X, với sự trang bị đầy đủ, chỉn chu tại cả 3 cơ sở, tạo điều kiện để người bệnh trong nước có cơ hội tiếp cận công nghệ nội soi thế hệ mới mà không cần ra nước ngoài.