Người đàn ông khỏe “chuyện chăn gối” thường có 3 đặc điểm này trên cơ thể

Khả năng trong “chuyện chăn gối” của đàn ông có thể liên quan đến 3 đặc điểm trên cơ thể.

Chia sẻ trên Liberty Times, bác sĩ tiết niệu Bạch Di Duy (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết khả năng trong "chuyện chăn gối" của nam giới có thể phần nào được nhận biết qua một số đặc điểm trên cơ thể.

3 đặc điểm của người đàn ông khỏe “chuyện chăn gối”

Theo bác sĩ Bạch Di Duy, chức năng sinh lý nam có liên quan chặt chẽ đến hormone, hệ thần kinh và sức khỏe mạch máu. Theo vị chuyên gia này, những người đàn ông khỏe trong “chuyện chăn gối” thường có 3 đặc điểm sau trên cơ thể.

1. Có hiện tượng cương vào buổi sáng

Khả năng trong “chuyện chăn gối” của đàn ông có thể liên quan đến 3 đặc điểm trên cơ thể (Ảnh minh họa).

Cương tự nhiên vào buổi sáng là một biểu hiện đáng chú ý khi đánh giá chức năng sinh lý của nam giới. Theo bác sĩ Bạch Di Duy, nếu tình trạng này giảm dần, đi kèm độ cứng suy giảm hoặc thường xuyên không duy trì được sự cương cứng, nam giới nên kiểm tra sức khỏe.

“Sự cương cứng cần có sự phối hợp giữa hệ thần kinh, hormone và mạch máu”, bác sĩ Bạch Di Duy cho biết.

Điều đó có nghĩa là chức năng sinh lý không chỉ phụ thuộc vào testosterone. Khi mạch máu, nội tiết hoặc hệ thần kinh gặp vấn đề, biểu hiện bất thường có thể xuất hiện từ sớm.

Tuy nhiên, không cương vào buổi sáng trong một vài ngày chưa đủ để kết luận suy giảm sinh lý. Mệt mỏi, áp lực, thiếu ngủ hoặc uống rượu cũng có thể ảnh hưởng tạm thời.

2. Thể lực tốt, khả năng hồi phục ổn định

Một đặc điểm khác cần chú ý là thể lực và khả năng hồi phục của cơ thể.

Bác sĩ Bạch Di Duy cho biết nếu ham muốn, thể lực và khả năng hồi phục cùng suy giảm, nam giới nên được đánh giá thêm. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như căng thẳng, thiếu ngủ, vấn đề nội tiết hoặc bệnh mạn tính.

Ngược lại, người duy trì thể lực ổn định, không thường xuyên mệt mỏi và vẫn có ham muốn bình thường thường ít xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo kể trên.

Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào cảm giác khỏe hay yếu để tự kết luận về khả năng tình dục. Bác sĩ cần xem xét đồng thời giấc ngủ, áp lực, việc sử dụng thuốc, tiền sử bệnh và những thay đổi thực tế trong chức năng sinh lý.

“Đánh giá sức khỏe nam giới không thể chỉ nhìn vào một chỉ số testosterone”, bác sĩ Bạch Di Duy nhấn mạnh.

3. Vòng eo không tăng nhanh, cân nặng được kiểm soát

Kiểm soát cân nặng ở nam giới (Ảnh: Shutterstock).

Vòng eo tăng lên hoặc cơ thể tăng cân cũng là biểu hiện cần lưu ý khi đánh giá sức khỏe sinh lý.

Theo bác sĩ Bạch Di Duy, béo phì, tăng huyết áp, đường huyết cao và mỡ máu cao đều có thể ảnh hưởng đến chức năng mạch máu. Trong khi đó, các mạch máu ở “vùng kín” có đường kính nhỏ, nên đôi khi xuất hiện bất thường về lưu thông máu sớm hơn động mạch vành.

Vì vậy, giữ cân nặng ổn định và kiểm soát vòng eo không chỉ liên quan đến ngoại hình mà còn có ý nghĩa đối với sức khỏe mạch máu và khả năng tình dục.

Nam giới thường xuyên hút thuốc, uống rượu, thức khuya hoặc có tiền sử gia đình bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ sớm cũng nên thận trọng hơn.

Khi nào đàn ông cần đi khám?

Nếu cương buổi sáng giảm rõ rệt, khó duy trì độ cứng, ham muốn và thể lực cùng suy giảm hoặc vòng eo tăng nhanh, nam giới nên đến cơ sở y tế để được đánh giá. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể kiểm tra huyết áp, nhịp tim, cân nặng, vòng eo, đường huyết, mỡ máu, hormone nam giới, hệ tiết niệu và tuyến tiền liệt.

Việc cải thiện thường bắt đầu từ kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết và mỡ máu; điều chỉnh giấc ngủ, giảm căng thẳng, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu. Thuốc hỗ trợ cương hoặc liệu pháp hormone chỉ nên sử dụng sau khi được bác sĩ đánh giá.

Nếu xuất hiện đau ngực, tức ngực, khó thở, chóng mặt hoặc gần ngất khi quan hệ hay vận động, cần dừng ngay và đi khám sớm. Người đang sử dụng thuốc tim mạch chứa nitrate không được tự ý dùng kèm một số thuốc hỗ trợ cương vì có thể gây tụt huyết áp nguy hiểm.

Nguồn: Liberty Times