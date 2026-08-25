Nam thanh niên mắc bệnh kỳ lạ: Mỗi lần "ân ái" xong đau toàn thân 1 tuần, chân không đứng nổi

Mỗi một lần thăng hoa ngắn ngủi, chàng trai này phải đánh đổi bằng sự đau đớn suốt một tuần. Càng ngày, anh càng không muốn gần gũi người khác giới.

Một nam thanh niên 25 tuổi đã phải âm thầm chịu đựng cơn ác mộng kỳ lạ và đáng xấu hổ suốt 8 năm trời. Từ năm 17 tuổi, chỉ khoảng 1 giờ sau mỗi lần xuất tinh khi làm "chuyện ấy", toàn thân anh lập tức rơi vào trạng thái kiệt quệ cực độ. Cơ thể bùng phát những cơn đau nhức dữ dội ở các bó cơ và khớp xương, mệt mỏi tột cùng kéo dài suốt cả tuần lễ, thậm chí yếu đến mức không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Việc cơ thể liên tục suy kiệt mỗi khi làm "chuyện ấy" gây tàn phá nặng nề đến tâm lý của chàng trai trẻ hơn nhiều so với thể chất.

Ảnh minh họa (Pinterest)

Ban đầu, chàng trai lầm tưởng bản thân gặp rắc rối về tâm thần nên đã tìm đến bác sĩ tâm lý để điều trị nhưng hoàn toàn vô hiệu. Sự sợ hãi và ám ảnh đè nặng suốt nhiều năm khiến anh phát sinh nỗi sợ hãi tột độ với làm "chuyện ấy", luôn cố gắng né tránh các mối quan hệ yêu đương. Khổ nỗi, ngay cả khi "tự xử" cũng không khá hơn là bao, trong khi sinh lý của chàng trai tuổi đôi mươi không phải lúc nào cũng dễ dàng kiểm soát. Đi khám vài nơi cũng không cớ tác dụng gì.

Cứ ngỡ mình sẽ phải sống như vậy đến cuối đời, chàng trai ngỡ ngàng phát hiện bệnh của mình có thể chữa khỏi sau một lần chia sẻ lên cộng đồng thông tin sức khỏe Tensia (Hồng Kông, Trung Quốc).

Qua kiểm tra chuyên sâu, đội ngũ y tế nhận thấy nồng độ hormone trong cơ thể anh hoàn toàn bình thường. Sau khi loại trừ các bệnh lý thông thường, các bác sĩ chẩn đoán chính xác anh mắc phải một hội chứng cực kỳ hiếm gặp: Hội chứng bệnh lý sau cực khoái (Post-Orgasmic Illness Syndrome - POIS).

Đây là hiện tượng cơ thể phản ứng bất thường ngay sau khi đạt cực khoái. Các nghiên cứu chỉ ra rằng đây thực chất là một phản ứng dị ứng miễn dịch tự thân, nơi hệ miễn dịch nhầm tưởng các thành phần trong tinh dịch của chính mình là tác nhân ngoại lai độc hại. Ngay khi xuất tinh, cơ thể lập tức giải phóng hàng loạt cytokine gây viêm, kích hoạt cơ chế phản ứng rầm rộ tương tự như một đợt nhiễm trùng cấp tính.

Các triệu chứng tiêu biểu của hội chứng này bao gồm:

- Suy kiệt thể chất: Sốt nhẹ, ớn lạnh, đau nhức cơ khớp toàn thân, mất sức sống và kiệt quệ kéo dài từ 2 - 7 ngày.

Ảnh minh họa (Men's Health)

- Triệu chứng thần kinh: Xuất hiện tình trạng "sương mù não" (brain fog), trí nhớ giảm sút, mất tập trung và tư duy chậm chạp.

- Dấu hiệu hô hấp và dị ứng: Ngạt mũi, chảy nước mũi, cay mắt, đỏ mắt và ngứa ngáy vùng cổ, mặt.

Căn bệnh không chỉ tàn phá thể chất mà còn gián tiếp phá hủy sức khỏe tinh thần của người bệnh. Việc chịu đựng đau đớn mỗi lần làm "chuyện ấy" khiến nam giới dần hình thành tâm lý né tránh tình dục, rơi vào trầm cảm, lo âu mãn tính. Tình trạng này khiến các mối quan hệ lứa đôi rạn nứt, tước đoạt cơ hội lập gia đình và làm giảm chất lượng cuộc sống một cách trầm trọng.

Sau khi xác định đúng nguyên nhân, các bác sĩ đã áp dụng thử nghiệm lâm sàng cho chàng trai bằng cách chỉ định dùng 500mg vitamin B3 mỗi ngày. Chỉ sau vài tháng kiên trì, tình trạng viêm toàn thân và cảm giác mệt mỏi sau khi làm "chuyện ấy" của anh đã cải thiện rõ rệt. Vitamin B3 giúp điều hòa phản ứng viêm và cân bằng lại hệ thống miễn dịch, mở ra giải pháp điều trị khả quan cho căn bệnh kỳ lạ này.

Trường hợp trên là lời cảnh báo quan trọng đối với sức khỏe nam giới. Do tâm lý e ngại, xấu hổ khi đề cập đến làm "chuyện ấy", rất nhiều người đã chọn cách âm thầm chịu đựng thay vì đi khám.

Bác sĩ khuyến cáo nếu nhận thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu kiệt sức, đau nhức bất thường sau khi xuất tinh, nam giới cần chủ động đến các cơ sở y tế chuyên khoa tiết niệu hoặc nam khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Nguồn: HK01, Men's Health