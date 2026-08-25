Loại quả "tốt nhất thế giới", hóa ra quen thuộc đến mức người Việt ăn mỗi ngày, ai không biết quá phí

Tưởng chỉ là loại gia vị cay nồng quen thuộc trong bữa cơm, ít ai biết loại quả này từng lọt nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng đầu thế giới và được trồng phổ biến ở nhiều vùng của Việt Nam.

Quả ớt là một loại quả giàu dinh dưỡng và được xem là thuộc top những loại quả tốt nhất thế giới nhờ chứa nhiều vitamin C, vitamin A, chất chống oxy hóa và hợp chất capsaicin. Không chỉ tạo vị cay hấp dẫn cho món ăn, ớt còn có thể hỗ trợ sức khỏe và tăng cường bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Với những giá trị nổi bật đó, quả ớt xứng đáng được đánh giá là một trong những loại quả đặc biệt tốt và có giá trị trong chế độ ăn uống hằng ngày.

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Không chỉ tạo vị cay đặc trưng cho món ăn, ớt đỏ còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có giá trị. Loại quả quen thuộc này từng được xếp vào nhóm thực phẩm có mật độ dinh dưỡng cao, trong khi tại Việt Nam, ớt được trồng phổ biến ở nhiều địa phương.

Ớt đỏ từ lâu đã là loại gia vị không thể thiếu trong nhiều bữa cơm của người Việt. Từ bát nước chấm, món kho, món xào đến các loại dưa muối, chỉ một lượng nhỏ ớt cũng có thể làm hương vị món ăn trở nên nổi bật. Tuy nhiên, giá trị của ớt không chỉ nằm ở vị cay.

Một bảng xếp hạng về mật độ dinh dưỡng từng đánh giá 47 loại rau củ quả, trong đó ớt đỏ đạt 41,26 điểm và đứng thứ 17. Tiêu chí này phản ánh lượng chất dinh dưỡng mà thực phẩm cung cấp so với năng lượng mà nó mang lại.

Quả ớt nhỏ nhưng chứa nhiều dưỡng chất

Một khẩu phần khoảng 15g ớt đỏ tươi chỉ cung cấp khoảng 6 kcal nhưng chứa nước, carbohydrate, protein, chất xơ cùng nhiều vi chất cần thiết.

Đáng chú ý, ớt đỏ là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin A, vitamin B6, vitamin K1, kali và đồng. Ngoài ra, loại quả này còn chứa capsaicin - hợp chất tạo nên vị cay đặc trưng của ớt và được giới khoa học đặc biệt quan tâm.

Capsaicin có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm trong các nghiên cứu thực nghiệm. Một số nghiên cứu cũng đang xem xét mối liên hệ giữa việc tiêu thụ ớt và sức khỏe tim mạch, chuyển hóa cũng như khả năng kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, những kết quả này không đồng nghĩa với việc ăn nhiều ớt có thể phòng hoặc điều trị bệnh. Lợi ích sức khỏe còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống và lối sống của mỗi người.

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Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu quan sát quy mô lớn ghi nhận mối liên hệ giữa thói quen ăn ớt và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng capsaicin và những hợp chất thực vật khác trong ớt có thể góp phần vào tác động này thông qua ảnh hưởng đến quá trình viêm, chuyển hóa và tuần hoàn.

Dù vậy, đây chủ yếu là mối liên hệ được ghi nhận trong nghiên cứu quan sát, chưa thể khẳng định rằng ăn ớt trực tiếp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Giàu vitamin C, hỗ trợ hệ miễn dịch

Ớt đỏ là một trong những thực phẩm chứa lượng vitamin C đáng kể. Đây là vitamin cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, đồng thời tham gia vào quá trình hình thành collagen và bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Bên cạnh đó, vitamin A và các tiền chất vitamin A trong ớt cũng đóng vai trò quan trọng đối với thị lực, làn da và hệ miễn dịch.

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Capsaicin được quan tâm trong nghiên cứu về chuyển hóa

Vị cay của ớt đến từ capsaicin. Hợp chất này có khả năng tác động đến các thụ thể cảm nhận nhiệt và đau trong cơ thể, đồng thời được nghiên cứu về ảnh hưởng đối với quá trình sinh nhiệt và chuyển hóa năng lượng.

Một số nghiên cứu cho thấy capsaicin có thể giúp tăng nhẹ mức tiêu hao năng lượng hoặc ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân nếu có thường không lớn và không thể thay thế chế độ ăn hợp lý cùng hoạt động thể chất.

Việt Nam có thể dễ dàng tìm thấy ớt đỏ

Ớt là cây trồng phổ biến tại Việt Nam, xuất hiện ở nhiều vùng sản xuất từ đồng bằng đến trung du và cao nguyên. Tùy điều kiện khí hậu và phương thức canh tác, nhiều địa phương như Thái Bình, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Bình, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Nam Định... đều có hoạt động trồng ớt. Nhờ vậy, đây là một trong những thực phẩm vừa rẻ, dễ tìm vừa dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày.

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Không phải ai cũng nên ăn nhiều ớt

Dù có giá trị dinh dưỡng, ớt vẫn cần được sử dụng ở mức phù hợp. Theo các chuyên gia ăn quá nhiều đồ cay có thể gây nóng rát, khó chịu ở đường tiêu hóa, đặc biệt ở những người nhạy cảm. Người đang gặp các vấn đề về dạ dày hoặc có triệu chứng tiêu hóa dễ kích ứng nên cân nhắc lượng ớt sử dụng và điều chỉnh theo khả năng dung nạp.

Điều quan trọng là không nên xem ớt như một "thần dược". Một chế độ ăn đa dạng, nhiều rau củ quả, kết hợp vận động và ngủ nghỉ hợp lý mới là nền tảng quan trọng đối với sức khỏe.

Đặc biệt, với người khỏe mạnh, một lượng ớt vừa phải trong bữa ăn không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn là cách đơn giản để bổ sung thêm vitamin và các hợp chất thực vật có lợi.

Ăn cay thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn cay đúng cách không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều hoặc không đúng thời điểm lại dễ gây kích ứng dạ dày. Dưới đây là những lưu ý bạn nên biết.

- Ăn chậm, nhai kỹ: Nếu chưa quen ăn cay, hãy bắt đầu với lượng nhỏ và ăn từ từ. Nhai kỹ giúp thức ăn được tiêu hóa dễ dàng hơn.

- Không ăn cay khi đói: Đồ cay khi ăn lúc bụng đói có thể làm tăng tiết axit dạ dày, gây đau bụng và nóng rát. Bạn nên ăn lót dạ trước khi dùng món cay.

- Uống sữa khi quá cay: Protein casein trong sữa có thể giúp làm dịu cảm giác cay do capsaicin gây ra, mang lại cảm giác dễ chịu hơn.

- Không lạm dụng đồ cay: Ăn quá nhiều đồ cay có thể gây nóng rát, kích ứng miệng và dạ dày. Đặc biệt, nên hạn chế ăn cay trước khi ngủ vì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

- Ăn kèm thực phẩm phù hợp: Rau xanh, trái cây và ngũ cốc giúp cân bằng bữa ăn và làm dịu vị cay. Đồng thời, nên hạn chế rượu bia khi ăn cay để tránh làm dạ dày bị kích thích thêm.