Lời khuyên cho những người vừa mở mắt đã cầm điện thoại

Chuông báo thức reo, bạn tắt thật đúng cách. Nhưng thay vì bật người dậy bắt đầu ngày mới, nhiều người lại có thói quen lướt mạng xã hội ngay lập tức. Thói quen này thực sự không tốt chút nào.

Có bao nhiêu người kiểm tra điện thoại ngay sau khi thức dậy?

Theo dữ liệu gần đây chia sẻ trên Worldmetrics, trung bình mỗi người dành hơn 4,5 giờ mỗi ngày cho điện thoại thông minh. Và với nhiều người, khoảng thời gian đó bắt đầu ngay từ sáng sớm. Phần lớn các khảo sát cho thấy 70-80% mọi người kiểm tra điện thoại trong vòng 10 phút sau khi thức dậy.

Mở điện thoại vào buổi sáng để tìm kiếm những nội dung tích cực đôi khi có thể tạo động lực giúp bạn bắt đầu một ngày mới vui vẻ hơn. Chẳng hạn, bạn có thể đọc những lời khẳng định tích cực hoặc các câu nói truyền cảm hứng.

Một khảo sát quy mô nhỏ đăng trên LinkedIn của Nasser Alharmoozi, có tiêu đề The Impact of Morning Scrolling on Our Lives cho thấy, trong số 60 người tham gia, 70% cho rằng lướt điện thoại vào buổi sáng là một cách thư giãn để từ từ bắt đầu ngày mới, miễn là thời gian sử dụng được giới hạn ở mức ngắn.

Mạng xã hội cũng có những mặt tích cực nếu được sử dụng ở mức vừa phải, chẳng hạn giúp kết nối với người khác, tiếp cận thông tin, giải trí và thư giãn. Tuy nhiên, như những số liệu trên cho thấy, không phải ai cũng chỉ lướt trong vài phút.

Phần lớn các khảo sát cho thấy 70-80% mọi người kiểm tra điện thoại trong vòng 10 phút sau khi thức dậy. (Ảnh minh họa: Internet)

Khi vừa thức dậy đã mở điện thoại, chúng ta thường không quá chọn lọc nội dung mình xem. Những gì xuất hiện trên bảng tin hay trong thông báo rất dễ trở thành thứ chúng ta tiếp nhận đầu tiên trong ngày. Từ email, tin tức đến các bài đăng trên mạng xã hội, không phải nội dung nào cũng tích cực. Điều này đôi khi lại khiến chúng ta cảm thấy quá tải ngay từ đầu ngày.

Tác động tiêu cực của việc lướt điện thoại ngay khi thức dậy

Thời gian sử dụng màn hình có thể kéo theo một số thói quen không tốt, trong đó có những thói quen chúng ta dễ mắc phải ngay từ sáng sớm.

Một trong số đó là “doomscrolling”, liên tục lướt qua những tin tức và nội dung tiêu cực, đáng lo ngại. Với những người đang có các triệu chứng trầm cảm hoặc lo âu, một số chuyên gia cho rằng họ có thể hình thành thói quen này như một cách tìm kiếm những nội dung phù hợp với tâm trạng tiêu cực mà bản thân đang trải qua.

Một thuật ngữ khác là “brain rot”, có thể hiểu là trạng thái đầu óc mơ màng, thiếu tỉnh táo sau khi dành quá nhiều thời gian cho những nội dung trực tuyến chất lượng thấp, tốc độ nhanh. Nếu vừa mở mắt đã liên tục xem video ngắn, bạn có thể đang rơi vào trạng thái này. Hệ quả là bạn đã cảm thấy mệt mỏi về tinh thần ngay cả trước khi bước chân ra khỏi giường.

Dành 10, 20 hay thậm chí 30 phút để lướt điện thoại có thể khiến bạn trì hoãn việc bắt đầu ngày mới. (Ảnh minh họa: Internet)

Chưa kể, thời gian dành cho điện thoại cũng đồng nghĩa với việc bạn đang dành ít thời gian và sự chú ý hơn cho người bên cạnh. Việc không thực sự hiện diện trong những khoảnh khắc bên nhau có thể khiến bạn đời cảm thấy tức giận hoặc bị tổn thương.

Tăng căng thẳng và lo âu: Các nghiên cứu cho thấy sử dụng điện thoại quá mức có thể liên quan đến các triệu chứng trầm cảm, lo âu, căng thẳng và chất lượng giấc ngủ kém. Việc liên tục tiếp nhận những nội dung vô thưởng vô phạt, tin tức tiêu cực hay "doomscrolling" có thể kích hoạt phản ứng căng thẳng của cơ thể, từ đó tạo ra một khởi đầu không mấy tích cực cho ngày mới.

Giảm năng suất: Dành 10, 20 hay thậm chí 30 phút để lướt điện thoại có thể khiến bạn trì hoãn việc bắt đầu ngày mới. Một khi đã hình thành thói quen này, bạn cũng dễ tiếp tục trì hoãn nhiều lần trong ngày.

Làm xáo trộn thói quen buổi sáng: Càng dành nhiều thời gian cho điện thoại, bạn càng có ít thời gian chuẩn bị đi làm, đi học, tập gym hoặc thực hiện những việc mình thường muốn hoàn thành sớm vào buổi sáng. Một khi đã bị cuốn vào điện thoại, bạn cũng có thể mất động lực để bắt đầu những việc này.

Nên chờ bao lâu sau khi thức dậy mới kiểm tra điện thoại?

Hãy tạo cho mình một khoảng “đệm” với thế giới kỹ thuật số bằng cách tránh sử dụng điện thoại trong 30 phút đến 1 giờ đầu tiên mỗi ngày, kể cả cuối tuần.

Tất nhiên, bạn có thể ngoại lệ nếu cần kiểm tra cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn quan trọng. Nhưng sau đó, hãy đặt điện thoại xuống ngay.

Nếu bạn thường dùng điện thoại làm báo thức, một chiếc đồng hồ báo thức riêng có thể giúp giảm bớt cám dỗ cầm điện thoại lên và bắt đầu lướt ngay từ sáng sớm.

Thay vì dành thời gian đầu ngày cho màn hình, bạn có thể thử những hoạt động nhẹ nhàng sau để bắt đầu buổi sáng thư thái hơn

Thiền: Thiền 10-20 phút vào buổi sáng có thể giúp tâm trí bình tĩnh hơn và tạo khởi đầu tích cực cho ngày mới.

Tập thở: Đây là phương pháp tập trung vào hơi thở, giúp cơ thể thư giãn và hỗ trợ tinh thần. Một số nghiên cứu cho thấy một số hình thức tập thở có thể giúp giảm huyết áp và nhịp tim.

Giãn cơ: Cơ thể thường có cảm giác hơi cứng, căng sau một đêm ngủ. Các động tác giãn cơ có thể giúp duy trì sự linh hoạt của cơ bắp và phạm vi vận động lành mạnh của các khớp.

Viết nhật ký: Đây là một cách hữu ích để nhìn lại và xử lý cảm xúc. Một số người cũng cảm thấy mình sáng tạo nhất khi vừa thức dậy. Việc viết ra những suy nghĩ, ý tưởng lúc này có thể là cách hay để “khởi động” bộ não cho một ngày mới.