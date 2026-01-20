Visual gây sốt của Thiều Bảo Trâm khiến dân tình gọi tên một người đẹp khác

Mới đây, Thiều Bảo Trâm gây chấn động cõi mạng với tạo hình đẹp không điểm chê khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang. Từ layout makeup ngọt ngào cho đến kiểu tóc được xử lý khéo léo, tất cả đều góp phần tôn trọn nhan sắc ngày càng thăng hạng của mỹ nhân sinh năm 1994. Chính diện mạo cuốn hút ấy đã khiến đoạn video cận cảnh visual của nữ ca sĩ nhanh chóng viral, hút gần 2 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn sau khi đăng tải. Đáng chú ý, bên cạnh “cơn mưa” lời khen cho visual cùng thần thái điểm 10, nhiều cư dân mạng còn bất ngờ liên tưởng Thiều Bảo Trâm với Lucie Nguyễn - hot mom cũng rất nổi tiếng trên MXH.

Đoạn video cận cảnh nhan sắc và layout makeup trong tạo hình hot của Thiều Bảo Trâm viral cõi mạng. (Nguồn: hiwon91)

Thiều Bảo Trâm và Luicie Nguyễn sở hữu dáng mặt khá tương đồng. Khi sử dụng cùng style makeup, nét đẹp của cả 2 càng khiến nhiều người dễ nhận lầm. (Nguồn: hiwon91, Luice Nguyễn)

Nhiều người nhận nhầm Thiều Bảo Trâm là Luicie Nguyễn.

Khi để cùng kiểu tóc, 2 mỹ nhân này nhìn càng hao hao nhau. (Nguồn: IGNV)

Layout makeup được xử lý theo tông trong veo, tập trung vào làn da mịn màng, đôi mắt long lanh với eyeliner mảnh và hàng mi cong tự nhiên, kết hợp son môi cam đào bóng nhẹ nhàng, càng làm gương mặt thêm phần tươi tắn. Đặc biệt, kiểu tóc búi cao, buông lơi vài lọn mái mềm mại ôm gương mặt không chỉ giúp Thiều Bảo Trâm trông thanh thoát hơn mà còn mang lại cảm giác sang trọng, mềm mại và nữ tính. Cộng thêm biểu cảm tươi tắn, rạng rỡ giúp cô sáng bừng trong mọi khoảnh khắc.

Layout makeup và kiểu tóc trong tạo hình này của Thiều Bảo Trâm không có điểm nào để chê. (Nguồn: IGNV)

Mỹ nhân sinh năm 1994 hoàn thiện tạo hình với chiếc váy ren ngắn xuyên thấu màu nude – trắng với họa tiết hoa văn cầu kỳ, phom dáng ôm sát khéo léo khoe trọn đường cong quyến rũ. Những chiếc nơ đen nhỏ xinh chạy dọc thân váy tạo điểm nhấn tinh tế, giúp tăng thêm vẻ điệu đà, tiểu thư. Thiều Bảo Trâm lựa chọn trang sức nhỏ gọn, không quá phô trương để tạo hình vừa vặn, sang mà không bị rối mắt.