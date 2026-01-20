Ngắm style nữ tính của Hoa hậu Thanh Thủy mà xiêu lòng

Hoa hậu Quốc tế 2024 – Huỳnh Thị Thanh Thủy không chỉ ngày càng xinh đẹp theo thời gian mà phong cách của cô cũng rất sành điệu, chưa từng xuống phong độ. Style của nàng hậu gây ấn tượng ở sự nữ tính, bay bổng nhưng vẫn thời thượng, không hề tạo cảm giác "sến".

Thanh Thủy khéo léo biến hóa giữa các item dịu dàng như chân váy dài, áo len trễ vai, chân váy ngắn hay quần ống suông… Điều thú vị là Hoa hậu Thanh Thủy có những ý tưởng phối đồ đa dạng, phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Muốn có thêm nguồn cảm hứng mặc đẹp, chị em đừng bỏ qua những outfit của Hoa hậu Thanh Thủy.

Thanh Thủy diện một bộ cánh quyến rũ nhưng không kém phần ngọt ngào. Tâm điểm của outfit chính là chiếc áo crop top tay bồng, tông màu trắng. Thanh Thủy kết hợp mẫu áo điệu này với quần ống suông để tạo nên tổng thể trang phục cân bằng giữa nét yêu kiều và cá tính. Chiếc chân váy tạp dề giúp bộ cánh càng thêm nổi bật, nhưng không tạo cảm giác rối mắt.

Sự kết hợp giữa áo gile và chân váy chữ A, cùng tông màu trắng rất đơn giản nhưng vẫn mang đến sức hút cho người mặc. Combo này có sự đan xen giữa nét thanh lịch, và vẻ nữ tính, bay bổng. Đôi giày sneaker trắng không hề "lạc điệu" với outfit nữ tính, thậm chí còn giúp bộ cánh thêm trẻ trung.

Thanh Thủy gợi ý cách mix đồ "chất" nhưng vẫn nữ tính và ngọt ngào. Nếu như áo tank top khỏe khoắn, năng động thì chân váy denim lại nhẹ nhàng hơn, nhưng hai item vẫn "ăn nhập" với nhau. Đôi giày màu trắng và chiếc túi xách màu be rất phù hợp với tinh thần của bộ cánh, đồng thời đảm bảo sự hài hòa về màu sắc.

Set trang phục trên của Thanh Thủy là một gợi ý đáng tham khảo cho buổi tiệc cuối năm. Thiết kế váy dáng ngắn trẻ trung, ngọt ngào nhưng vẫn sang chảnh. Tông màu đỏ của mẫu váy tạo vẻ long lanh cho người mặc. Đôi giày slingback tông màu đỏ nâu chính là mảnh ghép không thể hoàn hảo hơn.

Diện công thức áo trắng và quần jeans xanh nhưng vẻ ngoài của Hoa hậu Thanh Thủy không hề nhàm chán. Thiết kế áo tank top lạ mắt đã tôn lên nét quyến rũ của người diện. Trong khi đó, quần jeans vốn luôn nổi bật, ngay cả khi chị em kết hợp theo cách đơn giản nhất.

Bộ cánh trên khiến mọi chị em muốn học theo vì sự yêu kiều, thanh lịch. Outfit bao gồm áo peplum rất tôn dáng, cùng chân váy lụa thướt tha, sang chảnh. Màu đỏ mận của chiếc áo tưởng chừng khó chinh phục nhưng khi kết hợp với chân váy trắng, tổng thể trở nên tươi tắn, dịu mắt hơn, không hề cộng tuổi cho người mặc. Để hoàn thiện bộ cánh sang xịn mịn, đôi giày cao gót mũi nhọn là một lựa chọn rất hợp lý.

Trẻ trung và thoải mái là ấn tượng về combo trang phục bao gồm áo tank top màu đen và chân váy denim túi hộp. Set trang phục này phù hợp với những nàng muốn thêm nét cá tính cho phong cách, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, ngọt ngào. Dù sở hữu chiều cao đáng mơ ước, Thanh Thủy vẫn không chủ quan trong khoản tôn dáng. Cô ưu tiên áo lửng để không cần sơ vin, vóc dáng vẫn được tôn lên vẻ cao ráo, thanh thoát.

Bộ trang phục của Thanh Thủy siêu hút mắt. Chiếc áo hai dây họa tiết tạo điểm nhấn nữ tính và sang trọng. Trong khi chân váy chữ A lại bay bổng và trẻ trung. Những tưởng, Thanh Thủy sẽ đi giày nữ tính như giày mũi nhọn hay giày búp bê nhưng cô lại có lựa chọn bất ngờ. Nàng hậu đi sneaker trắng, từ đó giúp tổng thể trang phục thêm năng động, thời thượng, phù hợp để diện xuống phố. Dù chọn giày thể thao, nét nữ tính của bộ đồ không hề thuyên giảm.

Ảnh: Instagram @thanhthuy.hhvn