Một local brand Việt được sánh đôi với Chanel, giúp nữ thần hot nhất phim Hàn lúc này bùng nổ visual

Sở hữu tố chất visual đa màu sắc vừa ngọt ngào lại lạnh lùng, sắc bén và phong cách ăn mặc đa dạng, Go Yoon Jung đã có một bộ sưu tập thời trang đáng nể trong Can This Love Be Translated? - bộ Kdrama hot nhất hiện nay khi cô đóng cặp cùng Kim Seon Ho. Tủ đồ của nữ chính - minh tinh Cha Mu Hee có thể phần nào so sánh với Kim Ji Won trong Queen of Tears về mức độ đầu tư và sự tinh tế trong từng set đồ.

Cặp đôi chính chu du khắp nơi, thể hiện loạt outfit bắt mắt (Nguồn @netflixkr).

Khi thương hiệu Việt Nam xuất hiện giữa K-drama

Điểm nhấn thú vị nhất trong tủ đồ của Go Yoon Jung chính là sự xuất hiện đến ba lần của thương hiệu Việt Nam: LSOUL. Đây không phải là lần đầu tiên LSOUL ghi dấu ấn trong làng giải trí Hàn Quốc. Trước đó, thương hiệu đã thành công chinh phục được các nữ thần tượng Kpop đình đám liên tiếp 2 năm vừa qua, gây chú ý nhất là BLACKPINK. Gờ đây, với Can This Love Be Translated? LSOUL đang từng bước đặt chân vào mảnh đất K-drama màu mỡ không kém.

Thiết kế đầu tiên được nói đến là mẫu váy hai dây chấm bi mang tinh thần nữ tính cổ điển. Việc nữ chính kết hợp chiếc váy này với jacket biker của Dolce & Gabbana, tạo nên sự đối lập thú vị giữa mềm mại và cá tính. Cách mix này không chỉ giúp thiết kế Việt trở nên đắt giá hơn, mà còn phản ánh rất rõ tính cách của nhân vật, mềm mỏng nhưng không yếu đuối.

Ảnh @hellor2, LSOUL.

Ở lần xuất hiện thứ hai, Go Yoon Jung diện một thiết kế đơn sắc trắng của LSOUL, khoác ngoài là trench coat Chanel. Đây là kiểu dáng mang đậm DNA của thương hiệu: ôm dáng vừa phải, tà dài phía sau và nhiều chi tiết dây đan chéo. Netizen nhận xét, với những ai quen thuộc với LSOUL, gần như không thể nhầm lẫn.

Ảnh @hellor2, LSOUL.

Thiết kế thứ ba cũng là mẫu váy từng được Katy Perry lựa chọn trong The Lifetimes Tour. Việc một thiết kế Việt xuất hiện cả trên sân khấu quốc tế lẫn trong K-drama cho thấy tầm vóc ngày càng rõ nét của LSOUL. Trong phim, chiếc váy này trở thành điểm nhấn cho cảnh quay quan trọng, giúp Go Yoon Jung toát lên khí chất của một minh tinh đúng nghĩa.

Ảnh @hellor2, LSOUL.

Thời trang Hàn song hành cùng thời trang Việt

Bên cạnh LSOUL, tủ đồ của nữ chính cũng không thể vắng sự xuất hiện của các thương hiệu Hàn Quốc như Dunst hay DEW E DEW E - những cái tên nổi tiếng với phong cách minimalist, thanh lịch và được giới trẻ Hàn Quốc yêu thích.

Trong khi, Dunst nổi tiếng với những thiết kế áo sơ mi, blazer cắt may tinh tế, phù hợp với hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại, độc lập thì DEW E DEW E lại mang đến những thiết kế nữ tính hơn với váy midi, voan bồng xoè, hoàn hảo cho sự điệu đà và nổi bật của Cha Mu Hee.

Ảnh moonstyle.

Chanel đầu tư lớn cho đại sứ Go Yoon Jung

Ấn tượng nhất phải kể đến bộ sưu tập Chanel mà thương hiệu đã đầu tư cho cô đại sứ trong phim này. Chanel của Go Yoon Jung trong phim là một bảng màu đa sắc, tươi sáng, trẻ trung được nhận dạng nhất quán và dễ dàng bằng chất liệu tweed đặc trưng và họa tiết caro liên tục xuất hiện. Từ những chiếc áo jacket tweed nhiều màu sắc, váy midi thanh lịch, đến những phụ kiện như túi xách, phụ kiện mang logo CC đặc trưng. Đặc biệt, trong một số phân cảnh quan trọng, việc nữ chính diện những item Chanel với họa tiết caro nổi bật còn thể hiện sự tự tin và quyền lực của một ngôi sao hàng đầu.

Ảnh @hellor2, moonstyle.

Việc Chanel đầu tư mạnh tay trang phục trong phim là chiến lược marketing thông minh cho cô đại sứ trong tác phẩm kết hợp đầy hứa hẹn cùng "quý ngài má lúm" Kim Seon Ho. Chuỗi các thiết kế Chanel xuất hiện xuyên suốt bộ phim không chỉ là đầu tư về mặt hình ảnh, mà còn khẳng định vị thế của Go Yoon Jung trong làng thời trang Hàn Quốc.