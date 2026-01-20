Chiếc váy cưới "vò nát" gia đình Beckham: Mẹ chồng và nàng dâu, ai mới là người tâm cơ?

Tối 19/1 (giờ địa phương), Brooklyn Beckham chính thức phá vỡ sự im lặng bằng một tuyên bố dài 6 trang trên Instagram Story, trực diện tố cáo mối bất hòa kéo dài giữa anh và cha mẹ. Động thái này được xem là đỉnh điểm của những rạn nứt âm ỉ trong gia đình quyền lực bậc nhất làng giải trí, thời trang suốt nhiều năm qua.

Cậu cả nhà Becks cho biết anh đã chọn cách nhẫn nhịn và giải quyết mọi chuyện trong âm thầm suốt thời gian dài, tuy nhiên, việc cha mẹ "truyền thông bẩn" đã khiến anh không còn đường lùi. Brooklyn khẳng định việc lên tiếng lúc này là điều bắt buộc, nhằm làm sáng tỏ "những lời lẽ dối trá".

Brooklyn cũng nhắc lại những sự việc xoay quanh lễ cưới giữa anh và Nicola Peltz diễn ra vào tháng 4/2022 - thời điểm những đồn đoán về rạn nứt nội bộ gia đình Beckham lần đầu xuất hiện. Nguyên nhân ban đầu được cho là việc Nicola đã không diện váy cưới từ thương hiệu của mẹ chồng Victoria Beckham, mà lựa chọn một thiết kế đến từ nhà mốt Valentino. Từ đây, hàng loạt tranh cãi nổ ra làm dấy lên nghi vấn mẹ chồng - nàng dâu bất hòa, xoay quanh một chiếc váy.

Ảnh Vogue

Khi đó, Nicola Peltz từng giải thích rằng kế hoạch ban đầu đã không thể thực hiện vì xưởng may của Victoria Beckham không kịp hoàn thành váy cưới đúng tiến độ, buộc cô phải bay sang Rome để đặt váy của Valentino. Dù vậy, những nghi ngờ về mâu thuẫn gia đình vẫn kéo dài và chưa từng được làm rõ hoàn toàn, cho đến thời điểm hiện tại khi câu chuyện bất ngờ bị khơi lại.

Trong "tâm thư" mới đăng tải, Brooklyn Beckham đã lần đầu trực tiếp làm rõ vấn đề trên. Anh cáo buộc cha mẹ mình đã không ngừng tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa anh và Nicola Peltz từ trước cả khi đám cưới diễn ra. Theo lời Brooklyn, chính mẹ anh là người hủy bỏ việc may váy cưới cho Nicola vào phút chót, bất chấp việc cô dâu rất mong chờ được mặc thiết kế do mẹ chồng thực hiện. Việc hủy bỏ đột ngột này đã buộc Nicola phải gấp rút tìm một chiếc váy cưới khác trong thời gian vô cùng ngắn.

Ảnh IGNV

Liên quan đến chiếc váy cưới của Valentino, Vogue từng tiết lộ đây là thiết kế Haute Couture được Nicola Peltz đầu tư suốt một năm để thực hiện với nhiều buổi trao đổi trực tiếp cùng Pierpaolo Piccioli (cựu giám đốc sáng tạo của hãng). Trong quá trình chuẩn bị, cặp đôi đã có 2 chuyến đi đến trụ sở chính của nhà mốt tại Rome cũng như 2 buổi fitting tại Hoa Kỳ.

Vào ngày trọng đại, các nhân sự chủ chốt phụ trách bộ trang phục của Valentino cũng trực tiếp di chuyển đến địa điểm tổ chức hôn lễ để đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn hảo. Theo nhận xét từ phía ê-kíp của cô dâu Nicola Peltz, toàn bộ quá trình này được đánh giá là một "trải nghiệm thời trang cao cấp tuyệt đỉnh".

Ảnh Vogue

Trước khi trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế vì những rạn nứt gia đình khó lòng hàn gắn, Beckham từng được xem là biểu tượng hoàn hảo của một gia đình danh tiếng. Thế nhưng bức tranh ấy giờ đây đã vỡ ra với quá nhiều mảnh ghép đối lập, nếu muốn tìm lại những khoảnh khắc cuối cùng mà gia đình Becks vẫn còn trọn vẹn trong mắt công chúng, có lẽ phải quay ngược về tháng 4/2022 - thời điểm cuộc hôn nhân của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chính thức bắt đầu.

Khi ấy, Vogue gọi đám cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz là "Wedding of the Year". Đám cưới không chỉ gây choáng ngợp về độ xa xỉ mà còn được đặt kỳ vọng rất cao về mặt thời trang, xứng tầm với danh tiếng của 2 gia đình quyền lực. Toàn bộ loạt ảnh hậu trường xúc động bên trong "siêu hôn lễ" được Vogue độc quyền thực hiện và xếp vào hạng mục The Best of Vogue Weddings - một bảo chứng cho đẳng cấp thời trang lẫn tính biểu tượng của sự kiện.

Ảnh Vogue

Theo Vogue tiết lộ, trước ngày cưới, Brooklyn Beckham từng chia sẻ với vợ tương lai rằng anh háo hức nhất là được diện bộ lễ phục may đo riêng từ Dior. Bố và 2 em trai của chú rể cũng khoác lên mình những thiết kế bespoke do Kim Jones - khi đó là Giám đốc Sáng tạo Dior Men và cũng là bạn thân lâu năm của gia đình Beckham - trực tiếp chuẩn bị.

Trong ngày trọng đại, "F4 nhà Becks" xuất hiện đầy lịch lãm, cùng đưa cậu cả tiến vào lễ đường. Khoảnh khắc David Beckham chỉnh lại trang phục cho con trai trong phòng thử đồ, được cho rằng đã đi kèm lời nhắn gửi:"Hãy đối xử với vợ như với vàng". Những cử chỉ yêu thương đó từng khiến công chúng xúc động và tin rằng đây là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu.

Ảnh Vogue

Về phía Victoria Beckham, ngày lên chức mẹ chồng cũng là dịp đặc biệt để cô đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp thời trang. Cựu thành viên Spice Girls đã tự thiết kế và diện một chiếc slip dress mang tính cá nhân cao, đồng thời có chia sẻ đầy tự hào trên Instagram Story:

"Đây là thiết kế Victoria Beckham Couture đầu tiên của chúng tôi. Một chiếc váy đặc biệt cho một ngày đặc biệt. Chất liệu được tôi đặt riêng từ một trong những xưởng dệt tốt nhất nước Ý, mềm mại như kim loại lỏng và tôn dáng tuyệt đối."

Ảnh Vogue

Khi ấy, hình ảnh Victoria Beckham trong vai trò mẹ chồng được ca ngợi là tinh tế, thời thượng và đầy khí chất. Thế nhưng khi nhìn lại trong bối cảnh những mâu thuẫn gia đình bị phơi bày sau này, lựa chọn ấy bỗng mang thêm một tầng nghĩa khác. Việc Victoria công khai nhấn mạnh "thiết kế couture đầu tiên" của mình ngay trong hôn lễ con trai vô tình khiến sự chú ý dồn về phía bà nhiều hơn cô dâu mới.

Khi đặt cạnh lời giải thích trước đó của Nicola Peltz, rằng xưởng may của Victoria Beckham không thể hoàn thành váy cưới cho cô đúng tiến độ, câu chuyện bỗng trở nên nhạy cảm hơn. Trong khi cô dâu được cho là phải gấp rút đặt váy cưới từ hãng khác vì kế hoạch ban đầu đổ bể, thì cùng lúc ấy Victoria Beckham lại có đủ thời gian, nguồn lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đầu tư cho chiếc váy couture của chính mình. Hành động này của bà Beck có thể bị hiểu theo hướng đang cố chứng minh vị thế và quyền lực của mình đối với con trai và con dâu.

Ảnh @victoriabeckham

Chưa hết, Victoria còn bị cáo buộc đã thiếu tinh tế, "giật spotlight" của cô dâu ngay trong hôn lễ. Cụ thể, khi đứng trên sân khấu, ca sĩ Marc Anthony đã giới thiệu Victoria Beckham là "người phụ nữ xinh đẹp nhất buổi tiệc" rồi mời cô lên nhảy cùng con trai. Theo nhiều nguồn tin, khoảnh khắc này đã phá vỡ kịch bản mà cặp đôi mới cưới chuẩn bị từ trước, khiến Nicola Peltz cảm thấy bị tổn thương sâu sắc và bật khóc lập tức.

Về chi tiết này trong chia sẻ mới đây của Brooklyn, anh thổ lộ: "Mẹ tôi đã có những cử chỉ nhảy múa hết sức không phù hợp với tôi trước mặt tất cả mọi người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bị làm nhục đến thế trong cả cuộc đời mình".

Ảnh IGNV



