Nữ nghệ sĩ trẻ đổi vận khi giảm 13kg, tung bộ ảnh táo bạo gây sốc

Ngày 18/1, công ty quản lý của Lee Young Ji - nữ rapper sinh năm 2002 từng gây chú ý khi đánh bay 13kg cân nặng - đã công bố bộ ảnh profile mới của cô thông qua các kênh truyền thông chính thức. Trong loạt ảnh mới, Lee Young Ji thoát khỏi hình ảnh tươi sáng và năng động trước đây, thể hiện khí chất trưởng thành và sắc sảo hơn, lột xác rõ rệt cả về ngoại hình lẫn thần thái. Ánh mắt mạnh mẽ cùng cách tạo dáng dứt khoát cho thấy sự thay đổi không chỉ đến từ vóc dáng, mà còn từ tinh thần của nữ rapper.

Ảnh IGNV

Ở một concept gây chú ý nhất, Lee Young Ji diện thiết kế trễ vai khá táo bạo. Phom dáng thon gọn sau khi giảm cân giúp cô tự tin thử sức với hình ảnh gợi cảm hiếm thấy trước đây. Không đóng khung mình trong một phong cách, Lee Young Ji tiếp tục cho thấy sự linh hoạt khi kết hợp áo tube top với quần track pants, mang đến tinh thần tự do, trẻ trung nhưng vẫn rất trendy. Ở một số khung hình khác, nữ rapper chọn trang phục tông màu be trung tính, tạo cảm giác điềm tĩnh, tinh tế và chứng minh khả năng cân nhiều concept khác nhau.

Ảnh IGNV

Bí mật đằng sau cú giảm 13kg trong thời gian ngắn

Trước đó, Lee Young Ji từng chia sẻ về hành trình giảm cân của mình trong một video đăng tải trên kênh YouTube của Vogue Korea. Theo lời cô, quyết định quan trọng nhất chính là nói lời chia tay hoàn toàn với đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn, đây là những món ăn giàu muối, đường và dầu mỡ.

Thay vào đó, Young Ji chủ động tự nấu ăn tại nhà với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm. Cô tập trung vào ba thực phẩm chính là bắp cải, cà chua và chuối. Bắp cải giàu chất xơ, ít calo giúp tạo cảm giác no lâu; cà chua hỗ trợ thải độc và làm đẹp da; còn chuối cung cấp năng lượng nhanh, hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt và giảm phù nề hiệu quả.

Ảnh Osen, IGNV.

Thay đổi thói quen ăn uống để giảm cân bền vững

Không chỉ chú trọng vào thực phẩm, Lee Young Ji còn kiểm soát khẩu phần ăn rất nghiêm túc. Cô duy trì nguyên tắc ăn no khoảng 70-80%, ăn chậm và nhai kỹ để cơ thể kịp nhận tín hiệu no. Thay vì ăn 3 bữa lớn, cô chia nhỏ các bữa trong ngày để hạn chế tình trạng đói quá mức và giữ cho quá trình trao đổi chất luôn hoạt động ổn định.

Song song với đó là thói quen uống nhiều nước. Young Ji duy trì lượng nước từ 2-3 lít mỗi ngày, đặc biệt là uống nước trước bữa ăn để giảm lượng thức ăn nạp vào. Việc này không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn giúp làn da cải thiện rõ rệt.

Tập luyện và giấc ngủ là hai yếu tố không thể thiếu

Bên cạnh chế độ ăn, Lee Young Ji cũng duy trì lịch tập luyện đều đặn. Cô kết hợp các bài cardio như chạy bộ, nhảy dây để đốt mỡ cùng các bài tập sức mạnh nhẹ nhằm giữ cơ thể săn chắc. Tần suất tập luyện khoảng 5-6 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài từ 1 đến 1,5 tiếng.

Ngoài ra, nữ rapper đặc biệt nhấn mạnh vai trò của giấc ngủ. Việc ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp cân bằng hormone trong cơ thể, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn.

Ảnh IGNV

Tinh thần tích cực là chìa khóa quan trọng nhất

Điều khiến nhiều người đồng cảm nhất trong chia sẻ của Lee Young Ji chính là tinh thần thoải mái. Cô không tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cho phép mình có một bữa "cheat meal" mỗi tuần để duy trì động lực lâu dài.

"Đừng quá khắt khe với chính mình. Điều quan trọng là sự kiên trì, không phải sự hoàn hảo trong thời gian ngắn", Lee Young Ji chia sẻ.